Apple’ın yaklaşan iPhone 15 serisi için USB Type-C standardına geçeceğini (daha doğrusu zorunda kalacağını) zaten biliyoruz. Herkes USB-C’nin evrensel bir standart olması ve Apple’ın da bu standartı benimsemesi nedeniyle sevindiğini görsek de, Apple burada kullanıcının yakasını bırakmayacak. MFI (iPhone için üretilen özel aksesuarlara verilen sertifika) sertifikalı olmayan aksesuarlar desteklenmeyebilir! Apple yaptı yapacağını!

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Bilmeyenler için, Cupertino merkezli dev, Avrupa Birliği’nin yeni düzenlemelerine uymak için mevcut Lightning portu yerine USB-C’ye geçiyor. Şimdi, güvenilir bir sızıntı kaynağı Majin Bu yaklaşmakta olan iPhone 15’in belirli şarj bileşenlerini ortaya çıkaran bir grup görüntü paylaştı. Görüntülere bakıldığında, 3LD3 çip olarak etiketlenen yeni bir yonga seti görülebiliyor.

Bileşen muhtemelen yaklaşmakta olan iPhone 15 modellerinin Apple sertifikalı bir kablo ile diğer üçüncü taraf adaptörleri doğrulamasına ve ayırt etmesine olanak tanıyacak. Doğrulama sürecinin yanı sıra, marka bu çip ile belirli işlevleri sınırlamayı da planlıyor olabilir. Bilinen bir başka duyumcu ise, doğrudan Apple’dan olmayan kabloların veri aktarımı ve şarj hızlarında sınırlamalara sahip olacağını iddia etti.

Başka bir deyişle, sertifikalı olmayan kablolar yeni bağlantı noktası değişikliklerinin tüm avantajlarını sunmayacak. Apple’ın önümüzdeki ay yeni A17 Bionic, daha ince çerçeveler, titanyum çerçeve ve daha yüksek bir fiyat etiketi ile yeni iPhone 15 serisini piyasaya sürmesi bekleniyor.

Bütün bunlardan ayrı olarak USB Tip-C’nin iPhone 15’in en büyük özelliği olması bekleniyordu. Ancak Apple bunun önüne de taş koyacak gibi. Bunu yalnızca iPhone 15 serisi tanıtıldıktan sonra kesinleştirebileceğiz.

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