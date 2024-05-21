Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD ziyaretinin ardından Çin’e giderek enerji alanında önemli görüşmelerde bulundu. Bu görüşmeler, iki ülkenin enerji iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor ve gelecekteki projeler için umut vadediyor. Türkiye Çin ile enerj alanında güçlerini birleştiriyor.

Türkiye Çin Enerji İş Birliği Yapıyor: Devler Güçlerini Birleştiriyor

Bayraktar, Çin’deki ilk görüşmesini, Türkiye’de de yatırımları bulunan enerji şirketi SPIC yetkilileri ile gerçekleştirdi. Toplantıda, Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefi çerçevesinde nükleer ve yenilenebilir enerji projeleri konuşuldu. Bu iş birliği, Türkiye’nin enerji dönüşüm sürecine katkı sağlamayı amaçlıyor. Bildiğiniz üzere ülkemiz 2053’te sıfır karbon emisyonuna geçmeyi planlıyor.

Çin Doğal Kaynaklar Bakanı Wang Guanghua ile yapılan görüşmede, doğal kaynaklar ve madencilik alanlarında iş birliği konuları ele alındı. Bu görüşmede özellikle kritik mineraller ve nadir toprak elementleri üzerine istişareler yapıldığı söyleniyor. Türkiye ve Çin değerli minerallar konusunda ciddi bir kaynağa sahip olan iki ülke.

Çin Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Zhang Jianhua ile yapılan görüşmelerde, nükleer enerji ve yenilenebilir enerji iş birliği detayları görüşüldü. Bu temasların ardından Enerji Dönüşümü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı. Bakan Bayraktar, hızlıca somut projelere yönelinmesi gerektiği konusunda açıklamalarda bulundu.

Bakan’ın programı oldukça yoğundu. Pekin Büyükelçiliği’nde gerçekleştirilen toplantılarda, üst düzey yetkililerle temaslarda bulunan Bakan Bayraktar, Türkiye’de yatırım fırsatlarını değerlendirdi. Yabancı yatırımcı dediğimizde aklımıza ilk olarak batılı yatırımcılar gelse de, Çinli firmalardan da Türkiye’ye önemli bir ilgi var.

Çin’in önde gelen nükleer enerji şirketlerinden CNOS temsilcileriyle yapılan görüşmelerde, Türkiye’de inşa edilmesi planlanan konvansiyonel ve küçük modüler reaktörler üzerinde duruldu. Türkiye nükleer enerji alanında bu iş birliği ile ciddi bir atılım gösterebilir. Ayrıca, CATL heyetiyle enerji depolama sistemlerine yönelik yatırım modelleri değerlendirildi ve Türkiye’de batarya depolama fabrikası kurulması olasılığı masaya yatırıldı.

Bayraktar, Türkiye’de önemli projeler gerçekleştiren CMEC Şirketi Başkanı Wang Bo ile de görüşerek mevcut yatırımlara ek olarak gelecekte ortak olunabilecek projeleri değerlendirdi. ENERGY CHINA ve POWERCHINA yetkilileriyle yapılan görüşmelerde ise büyük ölçekli yenilenebilir enerji, yeşil hidrojen ve madencilik alanlarında yatırım fırsatları ele alındı.

Bakan Bayraktar, 8-9 Mayıs tarihlerinde ABD’nin başkenti Washington’da mevkidaşı Jennifer Granholm ile iki ülke arasında Enerji ve İklim Diyaloğu Programı’nı başlatmıştı. Ayrıca, BOTAŞ ile ABD’li enerji şirketi ExxonMobil arasında Türkiye’nin 10 yıl süreyle her yıl yaklaşık 2,5 milyon tona kadar LNG tedarik etmesini sağlayacak anlaşmanın imza törenine katıldı.

Bu temaslar ve anlaşmalar, Türkiye’nin enerji stratejilerini ve uluslararası iş birliğini güçlendirme hedeflerine önemli katkılar sağlıyor. Özellikle yenilenebilir enerji ve nükleer enerji alanlarındaki iş birlikleri, Türkiye’nin enerji güvenliğini artırmayı ve çevre dostu enerji çözümlerine geçişini hızlandırmayı amaçlıyor. Türkiye bu adımıyla dünyada enerji alanında güçlü bir oyuncu olduğunu ispatladı.

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