Türkiye 5G ihalesi için resmi süreç başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıklamasıyla birlikte, uzun süredir beklenen 5G teknolojisine geçişte en kritik adım atılmış oldu. Ancak ihale tarihi ve detayları henüz açıklanmadı. Peki 5G ihalesi Türkiye’de mobil internetin geleceğini nasıl etkileyecek?

Türkiye 5G ihalesinde süreç resmen başladı

Bakan Uraloğlu, 16 Ağustos 2025 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye’de 5G ihalesinin resmen yürürlüğe girdiğini duyurdu. Bu kapsamda 700 MHz ve 3.5 GHz bantlarında toplam 400 MHz frekans mobil şebeke işletmecilerinin kullanımına açılacak.

İhalenin asgari değerleri belirlendi ve çok kısa süre içinde tarih ile detayların kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi. Bu gelişme, Türkiye’nin iletişim altyapısında tarihi bir dönüm noktası olarak görülüyor.

5G ile neler değişecek?

5G, mevcut 4.5G’ye göre 10 ila 100 kat daha hızlı internet sağlayacak. Bu yalnızca bireysel kullanıcılar için değil, endüstriler için de büyük bir dönüşüm anlamına geliyor. Otonom araç teknolojileri, akıllı şehir uygulamaları, sağlıkta uzaktan operasyon sistemleri, sanayi otomasyonu ve eğlence dünyasında yepyeni deneyimler 5G sayesinde hayatımıza daha güçlü şekilde girecek. Düşük gecikme süresi ve yüksek hız, özellikle kritik teknolojilerde güvenilirliği artıracak.

Türkiye, 2016’da 4.5G’ye geçerek mobil iletişimde önemli bir ivme kazanmıştı. Ancak artan veri ihtiyacı, yeni nesil teknolojilere geçişi zorunlu hale getirdi. Bakanlığın açıklamalarına göre 5G, yalnızca iletişimde değil; savunma, finans, eğitim ve ulaşım gibi sektörlerde de devrim niteliğinde etkiler yaratacak.

Bu nedenle ihalenin sonuçları, ülkenin teknolojik geleceği açısından büyük önem taşıyor. Operatörlerin hangi frekansları alacağı ve yatırımlarını nasıl şekillendireceği merakla bekleniyor.

Sizce 5G Türkiye'de günlük hayatı ne kadar değiştirecek? Daha hızlı internetin yanı sıra hangi sektörler bu teknolojiden en fazla faydayı sağlayacak? Siz 5G'nin yaygınlaşmasını heyecanla bekleyenlerden misiniz?