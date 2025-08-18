Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil girişimi Togg, yeni modeli Togg T10F ile gündemde kalmaya devam ediyor. Daha önce soğuk hava testlerinde gösterdiği performansla övgü toplayan T10F, şimdi de resmi internet sitesinde yapılan güncelleme ile menzil artışı haberiyle dikkat çekti. Sessiz bir güncellemeyle aracın uzun menzilli versiyonunun menzili güncellendi. Peki Togg T10F menzili ne kadar olacak ve bu güncellemenin kullanıcılar için anlamı ne?

Togg T10F menzili ne kadar olacak?

Yapılan değişiklik ile Togg T10F’in uzun menzilli versiyonunun menzili 600 km’den 623 kilometreye çıkarıldı. İlk açıklanan 600 km değerine göre 23 km’lik bu artış, günlük kullanımda büyük bir fark yaratmasa da, Togg’un yazılım ve batarya optimizasyonlarını sürekli olarak geliştirdiğini gösteriyor.

Standart versiyonun ise 350 km’nin üzerinde bir menzil sunması bekleniyor. Yani Togg rakipleriyle rahatça başa çıkabilecek bir menzil ile gelecek. Bu sayede elektrikli araç kullanıcılarının en büyük şikayetlerinden biri olan menzil konusu, T10F için bir sorun olmaktan çıkacak.

T10F, tanıtımından bu yana farklı koşullarda zorlu testlerden geçti. Geçtiğimiz günlerde İsveç’in Arjeplog bölgesinde -30 °C koşullarında gerçekleştirilen soğuk hava testlerinde, aracın buzlu zeminlerde yol tutuş kabiliyeti ve dayanıklılığı öne çıkmıştı. Togg, bu testlerle aracın sadece Türkiye değil, farklı iklim koşullarında da güvenle kullanılabileceğini ortaya koydu.

Ayrıca şirket, üretim hattında yaptığı düzenlemeler ve kalite kontrol süreçlerini sürekli olarak yeniliyor. Bu kapsamda T10F’in teslimat takviminde bazı revizyonlar yaşanmış, ancak Eylül 2025’te Togg deneyim merkezlerinde sergileneceği ve ön sipariş sürecinin başlayacağı açıklanmıştı. İlk teslimatların da aynı dönemde yapılması planlanıyor.

Togg T10F, fastback sedan tasarımı, bağlantılı teknolojileri ve geniş iç mekânıyla sadece Türkiye’de değil, küresel pazarda da rekabet edecek bir model olma iddiasını taşıyor.

Yeni menzil güncellemesi, Togg’un kullanıcı beklentilerine duyarlılığını ve teknolojiyi sürekli geliştirme yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. Önümüzdeki aylarda, T10F’in Türkiye yollarındaki performansı ve kullanıcı deneyimleri, markanın geleceği için belirleyici olacak gibi görünüyor.

