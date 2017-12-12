Turkcell’de Dijital Müşteri Deneyimi Dönemi Başlıyor!

Turkcell, müşterilerine uçtan uca dijital deneyim sunuyor. Bu deneyimin bir parçası olan müşteri hizmetleri, çağrı merkezinin ötesine geçerek kullanıcıların tüm işlemlerini dijital ortamda yapmasına imkan tanıyor olacak.

Turkcell, bir ilke imza atarak müşteri deneyiminde dijitalleşme dönemini başlattı. Bu dönem ile beraber müşteriler kendilerine özel geliştirilen ürün ve servislerle ilgili tüm işlemlerini saniyeler içerisinde halledebilecek. Bu kapsamda tüm kanallardan müşterilerine anlık olarak erişmeyi hedefleyen Turkcell, kendi mühendislerinin geliştirdiği dijital imza, hızlı giriş, hesabım ve chatboat gibi hizmetleriyle birlikte uçtan uca dijital müşteri deneyimi sunuyor.

Dijital imza ile işlemler yüzde 60 kısalacak, 150 milyon sayfa evrak dijitalleşecek

Dijital imzayı sektörde hayata geçiren Turkcell, bu sayede müşterilerinin işlem sürelerini yüzde 60 kısaltmayı hedefliyor. Böylece mağazalarından kağıdı da ortadan kaldırarak yılda 150 milyon sayfa evrağın dijitalleşmesine katkı sağlayacak. Ülke ekonomisine 40 milyon TL’lik bir tasarruf da sağlanmış olacak. Türkiye’deki toplam 1400’ü aşkın mağazasında dijital imza dönemini başlatarak kimlik fotokopisi devrini sona erdiren Turkcell, bu uygulaması sayesinde sözleşmelerin tabletten okunarak imzalanmasını sağlıyor.

Dijital operatör olmanın en önemli yolunun müşterilerden geçtiğini dile getiren Turkcell Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk şunları söyledi:

“Güçlü teknolojik altyapımız ve bine yakın mühendisimizle müşterilerimize en yeni teknolojileri sunmak için aralıksız çalışıyoruz. Tamamı mühendislerimiz tarafından geliştirilen yenilikçi çözümlerimizle müşterilerimize dijital bir deneyim sunuyoruz. Bu yeni süreçte müşterilerimizle en önemli temas noktamız olan mağazalarımızdaki deneyimi tamamen dijital hale getirdik. Müşterimiz mağazaya geldiğinde abonelik sözleşmesinden tarife değişikliğine, yeni SIM kart alımından fatura ödemesine değin tüm işlemlerini tablet üzerinden dijital imza ile saniyeler içerisinde yapabiliyor. Kağıdı ortadan kaldıran bu çözümle birlikte sadece müşterilerimize değil, ekonomiye ve çevreye de katkı sunuyoruz. Dijital imza uygulamasının tüm sektörlerde kullanıldığını düşündüğümüzde ülke ekonomisine yılda yaklaşık 300 milyon TL’lik bir katkı sağlanabiliyor. Sadece Turkcell’in kullandığı dijital imza sayesinde bir yılda 20 bin ağacın varlığı korunmuş olacak. Mağazalarımızdaki dijital müşteri deneyimini uygulamalarımızla da destekliyoruz. Türkiye’nin en çok indirilen uygulamalarından biri olan Hesabım ile de müşterilerimiz tüm işlemlerini anlık olarak görüntüleyebiliyor, ihtiyaç duyduğu hizmetleri kolayca bu platform üzerinden alabiliyor. Sunduğumuz bu eşsiz deneyimle bugün olduğu gibi yarın da müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarına uygun yenilikçi dijital çözümler üreterek bulundukları her platformda Turkcell olarak yanlarında olmayı amaçlıyoruz. Müşterilerimizden aldığımız teveccüh de ne kadar doğru yolda olduğumuzu bize göstererek bu yönde bize itici güç oluşturuyor.’’

Dijital ürün ve servislere Turkcell sanal asistanlık hizmeti geliyor

Turkcell, tüm dijital ürün ve servislerinde yapay zeka tabanlı sanal asistanlık hizmeti sunmaya başlıyor. Bu sayede kullanıcılar, Turkcell uygulamaları içerisinde almak istedikleri hizmete sanal asistan ile kolayca ulaşabilecek, Türkçe desteği ve yapay zeka tabanı sayesinde işlemlerini sesli komutla gerçekleştirebilecek. Ortak bir iletişim dilinin hakim olduğu ve kendi kendine öğrenebilen yenilikçi chatbot uygulamasını bünyesine ekleyen Turkcell, aynı zamanda Türkiye’nin bu alandaki en gelişmiş hizmetini sunacak.

Hızlı giriş teknolojisi sadece Turkcell’de

Sağladığı dijital altyapı ile de eşsiz bir deneyim sunan Turkcell, ayrıca yeni bir uygulamayı da devreye aldı. “Turkcell Hızlı Hiriş” adını taşıyan uygulamayla tüm operatör kullanıcıları şifre unutma derdi olmadan sadece telefon numaralarını girerek sitelere ya da uygulamalara kısa sürede giriş yapabiliyor. Aynı zamanda güvenli olan bu çözüm sayesinde kullanıcının telefonu dışında başka bir cihazla kendi adına üye girişi yapılmasının da önüne geçiliyor.