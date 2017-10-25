Turkcell Bu Yılın 3. Çeyreğinde 600.6 Milyon Lira Net Kâr Elde Etti

Gelişerek büyümeye kesintisiz devam eden Turkcell bu yılın 3. çeyreğinde çok büyük bir kâr elde ederek başarılarının devamını getiriyor.

Turkcell, 2017 3. çeyrek mali dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, 3. çeyrek dönemine ait net kar beklentileri 633.2 milyon lira iken, 600.6 milyon lira net kar elde etti. Kâr elde ederek projelerini bir hayli arttırmaya devam eden Turkcell, son projelerinden biri olan yerli motoru Yaani ile kar payını bir hayli arttırmaya devam edecek gibi.

3. çeyrek finansal tablolarıyla birlikte, Turkcell’in 2017 ilk 3 çeyreğindeki toplam net karı 1,7 milyar liraya ulaşmış oldu.