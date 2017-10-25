Turkcell Bu Yılın 3. Çeyreğinde 600.6 Milyon Lira Net Kâr Elde Etti

Turkcell Bu Yılın 3. Çeyreğinde 600.6 Milyon Lira Net Kâr Elde Etti

25 Ekim, 2017 Finans, HABER, Turkcell 0 yorumlar

Facebook Twitter LinkedIn Google+ E-Posta Whatsapp

Gelişerek büyümeye kesintisiz devam eden Turkcell bu yılın 3. çeyreğinde çok büyük bir kâr elde ederek başarılarının devamını getiriyor.

Turkcell, 2017 3. çeyrek mali dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, 3. çeyrek dönemine ait net kar beklentileri 633.2 milyon lira iken, 600.6 milyon lira net kar elde etti. Kâr elde ederek projelerini bir hayli arttırmaya devam eden Turkcell, son projelerinden biri olan yerli motoru Yaani ile kar payını bir hayli arttırmaya devam edecek gibi.

3. çeyrek finansal tablolarıyla birlikte, Turkcell’in 2017 ilk 3 çeyreğindeki toplam net karı 1,7 milyar liraya ulaşmış oldu.

 

 

İlgili Gönderiler

Cevap Yazın:

© EMY Medya - Kaynak gösterilerek ve bağlantı verilerek dijital ortamda alıntı yapılabilir.
HWP.com.tr internet sitesi Radore veri merkezinde barındırılmaktadır.
radore