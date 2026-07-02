Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yurt dışından yolcu beraberinde getirilen mobil cihazların kayıt altına alınması ve arızalanan cihazların IMEI değişim süreçlerini baştan aşağı değiştiren yeni bir düzenlemeye imza attı. Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe giren “Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile bürokratik işlemler dijitalleştirilirken, denetimler de oldukça sıkılaştırıldı.

İşte yurt dışı telefon kullanıcılarını ve sektörü doğrudan ilgilendiren yeni kuralların tüm detayları:

1. Kayıt İşlemlerinde Abone Merkezleri Devre Dışı: Tek Yetkili e-Devlet

Yeni yönetmelikle birlikte en köklü değişiklik başvuru mercilerinde yaşandı. Eski mevzuatta yer alan “kısa mesaj (SMS) başlatma” uygulamaları ve “abone kayıt merkezleri” üzerinden işlem yapılmasına yönelik maddeler tamamen yürürlükten kaldırıldı. Artık IMEI kayıt ve değişiklik başvurularında tek resmi adres e-Devlet Kapısı olarak tanımlandı. Bu hamleyle tüm süreçlerin tamamen standart, şeffaf ve hızlı bir şekilde dijital ortamdan yürütülmesi hedefleniyor.

2. Arızalanan ve Değişen Telefonlar İçin Kolaylık

Yurt dışından getirilip kaydı yapılan ancak garanti kapsamında veya arıza sebebiyle cihazı ya da ana kartı değiştirilen kullanıcılar için süreç netleştirildi.

Arıza sebebiyle IMEI değişim taleplerinin, cihazın ilk kayıt tarihinden itibaren üç takvim yılı içinde e-Devlet üzerinden yapılması gerekecek.

Başvurunun onaylanması için değişimi gerçekleştiren teknik servis veya firmanın düzenleyeceği belgede; firmanın unvanı/iletişim bilgileri, değişimin arıza kaynaklı olduğunun açık ifadesi, eski ve yeni IMEI numaraları ile firma anteti veya kaşesi bulunması zorunlu olacak.

3. Diplomatlar ve Yabancı Misyon Mensuplarına Özel Takvim

Türkiye’de görev yapan büyükelçilik, konsolosluk personeli ve yabancı misyon kimlik kartı sahiplerinin cihaz kayıt süreçleri yeniden yapılandırıldı:

Yabancı misyon mensuplarının cihazları, kendilerine verilen kimlik kartlarının geçerlilik süresi boyunca “beyaz listede” tutulacak ve şebekeye açık kalacak.

Diplomatik kimlik kartının süresi dolduğunda ise cihazlara 120 günlük ek kullanım hakkı tanınacak. Bu süre içinde resmi kayıt yenilenmezse ilgili IMEI numaraları doğrudan “siyah listeye” (kara liste) alınarak iletişime kapatılacak.

4. Siyah Listeye Sıkı Denetim: Operatörlere Bildirim Zorunluluğu

BTK, klonlanmış veya kaçak yollarla şebekeye sokulmaya çalışılan cihazların takibini kolaylaştırmak adına telekomünikasyon operatörlerine yeni bir yükümlülük getirdi. Yönetmeliğin 19/A maddesine eklenen hükme göre; elektronik kimlik bilgisi (IMEI) siyah listede yer alan bir cihazın, herhangi bir SIM kart takılarak yeniden kullanılmaya çalışılması halinde, operatörler bu durumu ve ilgili abone numarasını derhal BTK’ye bildirmekle yükümlü olacak.

2026 Güncel IMEI Ücreti Ne Kadar?

Yönetmelik teknik ve idari süreçleri baştan aşağı yenilese de mali tarafta herhangi bir indirim veya değişiklik getirmedi. 2026 yılı itibarıyla yurt dışından getirilen cep telefonlarını Türkiye’de kalıcı olarak kullanabilmek için ödenmesi gereken maktu IMEI kayıt harcı 54 bin 258 TL olarak uygulanmaya devam ediyor.

Yüksek harç maliyetleri sebebiyle birçok kullanıcı, cihazlarını kayıt yaptırmadan; yerel SIM ve eSIM kombinasyonlarıyla sunduğu yasal kullanım süreleri dahilinde (yıl başında yenilenen haklarla birlikte) idareli kullanma stratejisini sürdürüyor.