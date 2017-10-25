Turkcell’in Duyurduğu “Yerli Arama Motoru” Yaani Nedir?

Turkcell’in önemli yatırımları ve 1.000 kişilik geliştirme ekibi ile ortaya çıkan Yaani, ilk olarak mobil uygulama ile sunuldu.

Bugün yapılan özel lansman ile duyurulan Yaani, Kaan Terzioğlu tarafından “Yaani Turkcell’in değil Türkiye’nin arama motoru” vurgusuyla ön plana çıkıyor. Şu anda Android ve iOS platformunda olan ve ilerleyen zamanlarda masaüstüne de gelecek olan Yaani için Turkcell tarafından Türkiye’deki arama motoru pazarında %25’lik pay hedeflediklerini belirtiyor.

Türkçe’yi en iyi anlayan arama motoru vurgusu yapılan Yaani için Türkçe’deki farklı dil yapılarını algılayarak en doğru sonuçları bulabileceğiniz belirtiliyor. Konum tabanlı arama yapabilmesiyle dikkat çeken uygulama, yapacağınız arama mekan ve ya gidilmesi gereken bir nokta olması durumunda en yakındaki bölge üzerinden arama sonucu vererek hızlıca sonuca ulaşmanızı sağlayacaği söyleniyor.

Turkcell ürünü olması nedeniyle Turkcell’in TV+, Bip, Lifebox, Fulltrip, Dergilik ve Paycell gibi ürünlerine de tam entegre edileceği belirtilen Yaani, Turkcell abonelerine böylece daha özel ve daha kullanışlı bir deneyim sunacak. Kendi T serisi akıllı telefonlarda yüklü ve varsayılan tarayıcı olarak gelecek Yaani, Turkcell dışındaki tüm kullanıcıların da rahatlıkla kullanabileceği ücretsiz bir servis durumunda.

Yaani’ye özel 1GB internet sunan Turkcell, abonelerinin Yaani’de yapacakları aramaların 1GB’a kadar olan kısmını internetlerinden yememesini de sağlıyor. Bu sayede Yaani’yi kullanan her Turkcell abonesi aylık Yaani için eksta 1GB internet paketi sahibi olacaklar.

Yaani’yi aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.

Yaani Android / Yaani iOS