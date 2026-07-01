Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte uzun yolculuk planları hız kazanırken, artan şehirler arası trafik sürüş güvenliğini ve yol kaydı tutmanın önemini bir kat daha artırıyor. Sürücülerin trafikteki haklarını koruyan, olası riskleri kayıt altına alan ve sürüş deneyimini dijitalleştiren teknoloji devi HP, araç içi kamera sistemleriyle yollarda eksiksiz bir koruma sağlıyor. Sektörün köklü ismi HP, artık EVOFONE’un yaygın hizmet ağı ve distribütörlük güvencesiyle Türkiye genelinde tüketicilerle buluşuyor.

Her Açıdan Kesintisiz Kayıt ve Optik Performans Gelişmiş optik sensörler ve yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojileri ile donatılan HP araç içi kamera ailesi, her ışık koşulunda kararlı bir kayıt kalitesi sunuyor. Farklı sürücü ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen seride üç güçlü donanım öne çıkıyor:

HP F499x 4K Ön & Arka LCD Ekran Wi-Fi Kamera: Hem ön hem de arka cepheyi eş zamanlı olarak ultra yüksek çözünürlüklü kaydeden bu sistem, trafikteki tüm çevre detaylarının kayıpsız işlenmesini sağlıyor. Bütünleşik Wi-Fi yapısı sayesinde kaza anındaki veriler akıllı telefonlara kablosuz olarak anında aktarılabiliyor.

HP F499x 4K LCD Ekran Wi-Fi Kamera: Tek yönlü odaklanmada maksimum netlik arayan sürücüler için geliştirilen bu model, gece sürüşlerinde ve düşük ışık koşullarında dahi gelişmiş lens mimarisiyle ışık patlamalarını optimize ederek net bir görüş alanı vadediyor.



HP F485s Pro 2K Wi-Fi Kamera: Kompakt tasarımı yüksek çözünürlükle birleştiren profesyonel seri, geniş açılı lens yapısı ve akıcı video kayıt yeteneğiyle sürüş esnasında kör noktaların da güvenceye alınmasını sağlıyor.



EVOFONE Satış Sonrası Destek Güvencesi Araç içinde sürüş güvenliğini maksimize eden HP kamera sistemleri, EVOFONE distribütörlüğü ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Satış sonrası teknik destek süreçlerinde tüketici güvenini ön planda tutan EVOFONE, yaygın yetkili servis ağı ve orjinal yedek parça desteğiyle uzun ömürlü bir kullanım deneyimi sunuyor.