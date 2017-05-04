Turkcell Şebekesini 5G’ye Şimdiden Hazırlamaya Başladı

Turkcell 4.5G altyapısı ile müşterilerine eşsiz bir mobil internet deneyimi sunmaya devam ederken şimdi de şebekesini 5G’ye göre şekillendirmeye başladı.

Turkcell yoğun alanlardaki yüksek hız talebini karşılamak amacı ile geliştirilen Massive MIMO tekniğini 4.5 G şebekesinde test etti. Şirket bu sayede 5G ile birlikte kullanıcılarına beklenenin ötesinde bir deneyim sunacak.

Yaptığı yatırımlar ile dünyanın en güçlü 4.5G altyapılarından birini Türkiye’ye kazandıran şirket 5G için kolları şimdiden sıvadı ve Massive MIMO adı verilen kitlesel çoklu anten sistemlerini Türkiye’nin gerçek şebekesinde test eden ilk mobil operatör oldu. Huawei ile beraber Ankara, Söğütözü’nde gerçekleştirilen test 2.6 GHz TDD frekans bandı üzerinde Massive MIMO kullanılarak yapıldı. Test sonucu saha kapasitesi artırılarak veri indirme hızı 6 kat artırıldı.

5G’ye hazırlık için geliştirilen Massive MIMO teknolojisi ile alışveriş merkezleri, oteller ve konser salonların gibi mobil kullanımın yoğun olduğu yerlerde çok sayıda kişinin yüksek hızlarda internet deneyimi yaşamasının önü açılıyor.