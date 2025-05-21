COMPTEX 2025 fuarındaki turumuz devam ediyor. Bu seferde oyuncuların en sevdiği markalardan birisi olan MSI standındayız. Birçok farklı gaming bileşenleri, ekran kartları, aksesuarlar, monitörler ve hazır sistem kasalar bulunuyor.

Peki siz yeni MSI ürünleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu ürünlerden hangileri ülkemizde satılacak? Sizin bu videoda olan ürünlerden satın almak istediğiniz bir ürün var mı? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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