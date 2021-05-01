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HWP | Nesini Sevmiyorsunuz? #7
Markaların yaptıklarını ve hatalarını konuştuğumuz seri olan Nesini Sevmiyorsunuz’da bu sefer bir markayı değil de HWP konuştuk. Böylece bu seride sizden gelen cevaplar doğrultusunda kendi görüşlerimizi de belirterek keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Bakmakta fayda var: General Mobile | Nesini Sevmiyorsunuz? #6
HWP | Nesini Sevmiyorsunuz? #7 – YouTube
Sizden gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:
01:20 Ersin abinin gerek YouTube gerekse Twitter’da takipçileri ile haklı bile olsa tartışmaya girmesi çabuk sinirlenip rest çekmesi.
02:29 Teknik detaylar hakkında çok fazla bilgi vermiyor oluşunuzu sevmiyorum sürekli aynı şeyleri duymaktan sıkıldık.
08:18 Yakın çekimler bence halen bu kadar iyi işler yapan bir teknoloji kanalına göre başarısız.
09:18 Yıllarca takip ettikten sonra, çekilişlerin katıla özel olması, bir buruk hissettirmesi.
16:15 Kutu açılımlarında çok geç kalıyorsunuz ilklere oynamanız lazım.
23:16 Videolarınızın sesi diğer sayfalara göre daha kısık. Başka çoğu sayfayı rahatlıkla izlerken sizinkinde sesi yükseltmek gerekiyor.
26:14 Abi videoda bir telefonun özelliklerini söylüyorsunuz çok güzel ama bu özellikleri ekrana verirken çok hata oluyor bu duruma bir çözüm lütfen.
27:36 Yani her şeyi eleştiriyorsunuz.
29:10 Artık şu logoyu yenilemenin zamanı değil mi hani herkes yeniliyor.
30:30 Diğer kanalların ekip üyelerinden daha donanımlı kişilerle çalıştığınız halde eskiye oranla aşırı derecede bir performans düşüklüğü yaşadığınızı gözlemlemekteyim. Sizin gibi kaliteli bir kanalın daha fazla mücadele ettiğini görmek istiyorum. İstememin sebebi sizin sayenizde göstermiş olduğunuz yolu takip ederek sıfır cihazımı uzun uğraşlar sonucunda değiştirmeyi başardım. Siz bana pes etmemeyi ve hak aramayı öğrettiniz. Bundan dolayı sizin gibi bir kanalın kaybolmasını veya gerektiği başarıyı yakalayamamasını istemem. HWP Ailesi Candır saygılar.
35:15 Abi tek sevmediğim olay teknoloji kanalı olarak teknoloji bilgi-literatür artık adına her ne derseniz oluşturamamanız.
40:00 Ersin abi artık yılın telefonunu ilan etmiyor. En son hatırladığım Sony XZ1 di. Ya piyasada çok fazla telefon var kafası karışıyor yada şu anki telefonlar gayet iyi durumdalar. Bilmediğim bir neden. Acaba hangisi?
41:20 Video altındaki yorumlara zahmet edipte cevap yazmamanız.
43:10 HWP sevmiyorum çünkü ne kadar HWP kullanıcıları ile etkileşimliyiz deseler de Telergam, Discord’da hiç bir sohbet açtıklarını veya dahil oldukları görmedim
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Xiaomi Mi 11 özellikleri ve fiyatı
Boyut: 164.3 x 74.6 x 8.1 mm
Ağırlık: 196 g
Ekran: 6.81 inç 1440 x 3200 piksel AMOLED 10 bit, 120Hz, HDR10+, 1500 nit
İşlemci: Snapdragon 888
RAM: 8 GB
Depolama: 128 GB / 256 GB
Arka Kamera: 108 MP + 13 MP + 5 MP
Ön Kamera: 20 MP
Batarya: 4600 mAh
Şarj: 55 Watt kablolu, 50 Watt kablosuz
Fiyat: 9.999 TL (128 GB) – 10.499 TL (256 GB)
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ANTİBAKTERİYEL MONİTÖR ?! | ASUS VY279HE
ASUS VY279HE modeli sağlık odaklı bir monitör olarak dikkat çekiyor. Eye Care Plus teknolojisi ile gelen cihaz, eğitim, iş, eğlence, oyun gibi birçok noktada dikkat çekiyor. 27 inç IPS FHD panel özelliğine sahip olan monitör, 75 Hz yenileme hızı ve AMD FreeSync desteğiyle tüm içerikleri her zaman akıcı bir şekilde görüntülemenizi sağlıyor. Ayrıca 1 ms MPRT süresi de mecvut
Renk körü olanlar için renk artırma modu, göz sağlığı için mola hatırlatıcı, farklı seviyelerde mavi ışık filtresi ve flicker free de bulunuyor.
VY279HE’deki çerçeveler ve tuşlar anti bakteriyel gümüş iyonlu bir kaplamaya sahip*. Bakterilerin tutunmasını %99,9’a kadar önleyen bu kaplama, monitörün önemli bölgelerinin temiz ve hijyenik kalmasını sağlıyor ve zararlı bakterilerin bulaşma riskini azaltıyor.
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İyi seyirler…
Xiaomi Mi 11 Lite özellikleri ve fiyatı
Boyut: 160.5 x 75.7 x 6.8 mm
Ağırlık: 157 gram
Ekran: 6.55 inç AMOLED, 10-bit, 90Hz, HDR10
İşlemci: Snapdragon 732G
Depolama: 128 GB
Bellek: 6 GB
Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 5 MP
Ön Kamera: 16 MP
Batarya: 4250 mAh
Şarj: 33 Watt
Fiyatı: 4299 TL
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