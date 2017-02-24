Turkcell ile Artık Denizde de İnternete Bağlanmak Mümkün

Türkiye’deki altyapı yatırımlarına bir yenisini ekleyen Turkcell sayesinde artık denizde de internete bağlanmak mümkün olacak.

Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen ve patenti alınan Otomatik Döner Anten sayesinde denizde de karadaki gibi kaliteli iletişim kurmak mümkün. İlk olarak Marmara Denizi’nde uygulanmaya başlayacak olan proje hareket halindeki deniz araçlarındaki kapsama kesintisini ortadan kaldıracak. Deniz otobüsü, feribot, vapur gibi deniz araçlarına uygulanabilen otomatik döner anten deniz aracının hareketine göre yönünü değiştirerek karada bulunan iletişim üniterlerinden sinyal almaya devam edecek.

Turkcell Şebeke Teknolojilrinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin yaptığı açıklamada üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde kapsama ile yaşanan en büyük problemlerden birinin deniz taşıtlarında yaşanan coğrafi koşullara bağlı kesintiler olduğunu belirtti. Sezgin tamamen yerli kaynaklar kullanılarak keşfedilen otomatik döner anten ile bu sorunun ortadan kaldırıldığını dile getirdi. Şu ana kadar 800 yolcu kapasiteli Yenikapı – Mudanya seferinde hizmet veren hızlı feribotlarda kurulan sistem ile yolcular seyahat obyunca kesintisiz 4.5G hızda internetin keyfini çıkardı.