Turkcell Dördüncü Sanayi Devriminin Merkezinde Yer Alıyor

Dünya Ekonomik Forumu’nun San Francisco’da Endüstri 4.0 için açtığı merkezin ilk zirvesinde açılış konuşmacısı olarak Turkcell’den Kaan Terzioğlu yer aldı.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu konuşmasında Endüstri 4.0 ile yeni bir çağın başlangıcında olduklarını belirtti. Terzioğlu ayrıca Sanayi Devrimi’nden itibaren gelişmelerin hep insansız teknolojiler üzerine olduğuna dikkat çekti ve endüstri 4.0’ın merkezinde insan olacağını açıkladı.

Konuşmada San Francisco Belediye Başkanı Edwin M. Lee, diğer teknoloji şirketlerinin yöneticileri, akademisyenler, araştırmacılar uluslararası örgütlerin inovasyon bölümü yöneticileri ve girişimlerin temsilcileri yer aldı. Endüstri 4.0 Devrimi’nin önemini çok iyi bildiklerini ve kendilerine buna göre konumlandıracaklarını belirten Terzioğlu gelişen teknoloji ile insan hayatını kolaylaşması gerektiğini ve eğitim, iş, sağlık gibi diğer tüm alanlarda ise insan kapasitesinin artırılması gerektiğini belirtti.