Türk yapımı Wars of Empire, Android ve iOS için yayınlandı!

Wars of Empire, tamamen Türk yapımcı tarafından geliştirildi. Tek kişinin çabalarıyla yayınlanan mobil strateji oyunu, Android ve iOS için beta sürecine girdi.

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Hermes Games tarafından geliştirilen Wars of Empire, genel olarak 5 temel orta çağ dönemini kapsıyor. Bunlar Dark, Feudal, Imperial, Reform ve Modern çağlar. Her çağ, öncekine göre değişen ekonomik şartlar ve gelişen bina, ünite ve teknoloji özellikleri sunuyor.

Köyünüzün gelişimi 4 adet kaynak, yemek, odun, altın ve taş üretimine bağlı. Buna ek olarak en temel parça, “cevaplanmış sorular”. Oyunda, daha önce örneğine pek sık rastlanmayan ikili oyun özelliği mevcut.

Karşınıza çıkan herhangi bir kategori ile ilgili soruları cevaplayarak, “soru” parçası türünden değer elde ediliyor. Bu değer ile, oyun içerisinde tüm geliştirmelerin yapılması bekleniyor. Her bina, ünite ve teknoloji, hatta çağ atlama, cevaplanmış soru değerine bağlı. Diğer bir deyişle, bilginiz kadar gelişebiliyorsunuz. Bu bağlamda, hem strateji kurulabiliyor hem de soru – cevap ile ilerleme sağlanabiliyor.

Askeri gücü kuvvetlendirerek, online olan diğer kullanıcılara saldırı gerçekleştirip ganimet kazanmak da mümkün. Genel olarak orta çağ görüntüsü bulunan oyunda, basit bir köyden gelişmiş bir imparatorluk oluşturabilecek özellikler ve efektler bulunmakta.

Türkçe ve İngilizce dil seçenekleri mevcut olan oyun içerisinde ödüllü reklam ve oyun içi satın almalar da mevcut.

iOS için indirme linki: Buraya tıklayın

Android için indirme linki: Buraya tıklayın