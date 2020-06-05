Oyun
Türk yapımı Wars of Empire, Android ve iOS için yayınlandı!
Wars of Empire, tamamen Türk yapımcı tarafından geliştirildi. Tek kişinin çabalarıyla yayınlanan mobil strateji oyunu, Android ve iOS için beta sürecine girdi.
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Hermes Games tarafından geliştirilen Wars of Empire, genel olarak 5 temel orta çağ dönemini kapsıyor. Bunlar Dark, Feudal, Imperial, Reform ve Modern çağlar. Her çağ, öncekine göre değişen ekonomik şartlar ve gelişen bina, ünite ve teknoloji özellikleri sunuyor.
Köyünüzün gelişimi 4 adet kaynak, yemek, odun, altın ve taş üretimine bağlı. Buna ek olarak en temel parça, “cevaplanmış sorular”. Oyunda, daha önce örneğine pek sık rastlanmayan ikili oyun özelliği mevcut.
Karşınıza çıkan herhangi bir kategori ile ilgili soruları cevaplayarak, “soru” parçası türünden değer elde ediliyor. Bu değer ile, oyun içerisinde tüm geliştirmelerin yapılması bekleniyor. Her bina, ünite ve teknoloji, hatta çağ atlama, cevaplanmış soru değerine bağlı. Diğer bir deyişle, bilginiz kadar gelişebiliyorsunuz. Bu bağlamda, hem strateji kurulabiliyor hem de soru – cevap ile ilerleme sağlanabiliyor.
Askeri gücü kuvvetlendirerek, online olan diğer kullanıcılara saldırı gerçekleştirip ganimet kazanmak da mümkün. Genel olarak orta çağ görüntüsü bulunan oyunda, basit bir köyden gelişmiş bir imparatorluk oluşturabilecek özellikler ve efektler bulunmakta.
Türkçe ve İngilizce dil seçenekleri mevcut olan oyun içerisinde ödüllü reklam ve oyun içi satın almalar da mevcut.
iOS için indirme linki: Buraya tıklayın
Android için indirme linki: Buraya tıklayın
Haber
Overcooked, Epic Store üzerinde tamamen ücretsiz oldu!
Her hafta belirli oyunları ücretsiz olarak oyunculara sağlayan Epic Store üzerinde, bugün itibariyle 11 Haziran tarihine kadar Overcooked adlı oyun ücretsiz oldu. Geçtiğimiz haftalarda GTA 5 hediyesiyle global anlamda dünyayı şaşkına uğratan Epic Games’in, bu hafta da “Gizemli Oyun” olarak duyurduğu son oyun belli oldu. Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bir sızıntı sebebiyle, ARK: Survival Evolved adlı yapımı bekleyen oyuncular, bu hafta ciddi bir hayal kırıklığına uğradı.
Steam ile girdiği rekabette, Fortnite kozu ile birlikte her hafta çeşitli hediyeler sunan Epic Games’in ileride ciddi anlamda Steam ile daha sıkı bir rekabet sağlayıp sağlayamayacağı merak konusu. Ancak gördüğümüz kadarıyla, Epic bu şekilde yüksek fiyatlı ve sevilen oyunları hediye etmeye devam ederse, oyun dünyası adına büyük bir katkıda bulunabilir.
Overcooked
Overcooked, bir ila dört oyuncu için birlikte oynanan kaotik bir yemek pişirme oyunudur. Siz ve şef arkadaşlarınız birlikte çalışarak müşteriler kızıp gitmeden önce lezzetli siparişleri pişirip servis etmelisiniz. Bıçaklarınızı bileyin ve aşçı önlüklerinizi silkeleyin. Bu çılgın mutfakta hataya pek yer yok ve sonuçları riskli!
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Nasıl elde edilir?
Overcooked’a ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan Overcooked için ayrılan bağlantıya giderek kütüphanenize eklemeniz gerekiyor.
Not: Oyun kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!
Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın
Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın
Oyunu kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 11 Haziran 18:00.
Sistem gereksinimleri
- Minimum
İşletim Sistemi: Windows 7 (32-bit)
İşlemci: Dual Core 2.4Ghz
Bellek: 2 GB RAM
Ekran Kartı: GeForce 8800 GT / AMD HD 6850 / Intel HD
Depolama: 750 MB kullanılabilir alan
Genel
Days of Play indirimleri PlayStation Store’da başladı!
Sony, PlayStation 4 sahiplerinin uzun zamandır beklediği Days of Play indirim günlerini başlattı. Şirketin resmi internet sitesinde ortaya çıkan indirimler şimdiden büyük ilgi gördü.
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3-17 Haziran 2020 tarihleri arasında Days of Play kampanyası boyunca birçok oyun, indirimli fiyatıyla mağazalarda satışa sunulacak. PlayStation 4 oyunlarının yanı sıra konsol ekipmanları ve ücretli abonelikleri kapsayacak şekilde düzenlenecek kampanyalar, oyuncular için ciddi anlamda tasarruf imkanı sağlayacak. 15 günlük kampanya süresince PS Plus üyeliğinde de % 30’luk bir indirim mevcut.
Bu kampanya kapsamında, Death Stranding, God of War, Tekken 7, Battlefield 5, Days Gone, Dreams, FIFA 20, Control, Red Dead Redemption 2, Marvel’s Spider-Man ve The Last of Us gibi birbirinden güzel oyunlarda büyük indirim yapılıyor.
Days of Play günlerinde indirimdeki oyunlar
- FIFA 20: 49 TL
- Marvel’s Spider-Man: 84 TL
- Assassin’s Creed Odyssey – DELUXE EDITION: 114 TL
- Assassin’s Creed Odyssey – Ultimate Edition: 169 TL
- Resident Evil 3: 179 TL
- Red Dead Redemption 2: 134 TL
- The Sims 4: 49 TL
- The Witcher 3: Wild Hunt: 39 TL
- Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege Deluxe Edition: 35,70 TL
- STAR WARS Jedi: Fallen Order: 159 TL
- The Last of Us Remastered: 49 TL
- DEATH STRANDING: 134 TL
- Metro Exodus: 71,60 TL
- PUBG: 99 TL
- Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition: 29,37 TL
Sony’nin Days of Play etkinlikleri kapsamında fiyatını düşürdüğü oyunlar sadece bunlarla sınırlı değil. Şirket, yüzlerce popüler oyun için de değişken oranlarda indirim ile kullanıcıların uygun fiyatlara istedikleri oyunları almasını sağlayacak.
ASUS
Asus ve Unity oyun deneyimi konusunda iş birliğine gidiyor!
Asus, Unity ile mobil oyun konusunda ortak çalışma kararı aldı. Bu sayede oyun geliştiricileri ve oyuncular için artan oyun deneyimi hedefleniyor.
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Unity ile birlikte daha gelişmiş oyun deneyimi hedefleniyor!
Oyuncu telefonları gündemde olmaya devam ediyor. Pek çok firmanın geliştirmeler yaptığı ve rekabet içerisinde olduğu telefonlar her geçen gün önemli özelliklere sahip oluyorlar. İşte Asus firması da ROG Phone cihazları için oldukça önemli bir geliştirme planlıyor. Firma Unity ile anlaşarak, kullanıcılarına daha iyi mobil oyun deneyimi sunmayı amaçlıyor. Anlaşma sayesinde ROG Phone kullanıcıları, Unity ile yapılmış oyunlar için daha gelişmiş ayarlara sahip olacaklar. Öte yandan anlaşmadan asıl yararlanacak olan kesim ise mobil oyun geliştiricileri olacak. Unity 3D kullanarak mobil oyun geliştiren yapımcılar için ROG Phone cihazlarında gelişmiş ayarlar yer alacak. Bu sayede geliştiricilerin oyunları yaparken test konusunda sağlıklı sonuçlara ulaşması amaçlanıyor.
Oyun kontrolcüsü ayarlama, ekran yenileme hızı değiştirme ve performans arttırma gibi önemli ayarlara sahip olacak geliştiriciler, detaylı test imkanına sahip olacaklar. Bu sayede de oyuncular için en iyi mobil oyunları geliştirme imkanları olacak. Anlaşmadan haliyle memnun olan Asus firması da, mobil oyun geliştiricilerini rahat ettirmek ve kullanıcılara en iyi deneyimi sunabilmek açısından bu gelişmenin oldukça önemli olduğunu yineledi. Bakalım Asus ve Unity, anlaşma sayesinde istediklerine ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.