Türk Telekom’dan Netsia SEBA+ ile Dünyaya Teknoloji İhracı

Türk Telekom, dünyaya en çok teknoloji ihraç eden Türk şirketlerimiz arasında başı çekmeye devam ediyor. Türk Telekom grup şirketi Argela’nın ABD’deki iştiraki Netsia ile Tayvan’ın en büyük operatörü Chunghwa Telecom, ‘Yazılım Tanımlı Fiber Genişbant Erişim Sistemi’ (SEBA) teknolojisi üzerine bir iş birliği yaptı. Netsia’nın sunduğu yenilikçi sanallaştırılmış ve mikro hizmet tabanlı mimariye sahip SEBA+ çözümü Chunghwa Telecom’un laboratuvarlarına başarıyla entegre edildi.

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SEBA Nedir?

Burada, konuyu daha çık anlatabilmek adına önce sizlere SEBA’nın ne olduğundan bahsetmemizin faydalı olacağını düşünüyoruz. Yazılım Tanımlı Fiber Geniş Bant Erişim Sistemi anlamına gelen SEBA; evlerimizde, binamızda, sokağımızda ve mahallemizde bulunan internet dağıtım cihazlarının yerli yazılımlarla akıllılaştırılması ve uzaktan yönetilmesine imkan vererek kaynak tasarrufu ve daha iyi bir yönetim sağlayan teknoloji sistemidir diyerek; SEBA’nın ne olduğunu sizlere kısaca aktarmış olalım.

“Yazılım Tanımlı Fiber Genişbant Erişim Sistemi” (SEBA), satıcıya bağımlılığı kaldırıyor

Telekomünikasyon uç bulut çözümleri alanında lider Ar-Ge şirketlerinden biri olan Netsia’ın sunduğu geniş bant ağ stratejisi kapsamında açık ve ayrıştırılmış bir mimariyle dünya standartlarında, modern, kaliteli ve yüksek hızlı geniş bant hizmetleri sunan SEBA+ çözümü, Chunghwa Telecom laboratuvarlarına başarıyla entegre edildi. Netsia SEBA+ çözümünün Chunghwa Telecom’un istediği ağ işlevselliğini sağladığından emin olmak amacıyla operatörün kendi ağ ortamında yaptığı kapsamlı testler de başarıyla sonuçlandı.

Argela CEO’su Bülent Kaytaz, konuyla ilgili açıklamasında “Dünyanın öncü ve vizyoner operatörü Chunghwa Telecom, SDN tabanlı sanallaştırılmış geniş bant arenasında öncülük ediyor. Biz de bu fantastik yolculukta operatörlerin erişim ağlarındaki siloları ortadan kaldırmalarına yardımcı olan ve tüm erişim ağı için merkezi ve çevik bir yönetim sunan Netsia SEBA+ çözümümüzle onlara eşlik etmekten mutluluk duyuyoruz.” dedi. SEBA+ çözümünün geniş bant erişim ağını farklı hizmet gereksinimlerine ve müşteri deneyimi ihtiyaçlarına göre uyarlamasını sağladığını ifade eden Kaytaz, “Çözüm ayrıca operatörlerin satıcıya bağımlılığı ortadan kaldırarak CAPEX ve OPEX maliyetlerini optimize etmelerini destekliyor, daha kontrol edilebilir ve esnek PON ağlarına izin veriyor ve böylece ağdaki yeni abonelerin ve hizmetlerin Sıfır Dokunuş ile Kurulumu gibi kritik özellikleri etkinleştiriyor. Netsia SEBA+ çözümünün genişletilebilir otomatik izleme ve bilgi alma yetenekleri, operatör ve müşteriler için en iyi hizmet kalitesini sağlıyor. Chunghwa Telecom ekibiyle iş birliğimiz son derece verimli geçti. Çözümümüzün kendi ağlarında canlı olarak dağıtıma hazır olduğundan emin olmak için ayrıntılı testler yaptılar. Tüm Chunghwa Telecom ekibine süreç boyunca gösterdikleri iş birliği için teşekkür ediyor ve başarılı iş birliğimizi sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz” diye konuştu.