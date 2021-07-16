Türk Telekom’dan Netsia SEBA+ ile Dünyaya Teknoloji İhracı

Türk Telekom
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Türk Telekom
Tivibu Keyfine Yazlıkta Da Devam!
Türk Telekom, yazlık evlerine giden müşterileri de Tivibu ile buluşturmaya devam ediyor. Havaların ısınması ve yaz aylarının gelişiyle birlikte yazlıklarına geçiş yapan Tivibu müşterileri, Tivibu’nun zengin içerik kataloğundan istedikleri içerikleri izleyebiliyor.
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Yazlıkta Tivibu keyfi
Türkiye’nin teknolojiye en yüksek yatırım yapan markalarından biri olan Türk Telekom, yerli-yabancı yüzlerce yapım, belgesel ve çocuk programlarının yanı sıra futboldan basketbola, tenisten motor sporlarına uzanan spor içeriklerini izleyiciyle buluşturan Tivibu keyfini yazlıkta da sunuyor.
Yaz döneminde yazlıklarına giden ve televizyon keyfinden vazgeçmek istemeyen müşteriler, uydu paketleri ve kolay kurulum pratikliği ile toplam 109,90 TL’den başlayan fiyatlarla üç ay süresince Aile Paketi, Sinema Paketi, Spor Paketi ve Süper Paket’ten dilediğine sahip olabiliyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
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Akıllı Telefonlar
Oppo A15 Satın Alanlara İlk İki Taksit Türk Telekom’dan Hediye
Türk Telekom’un Oppo A15 modeli modeli için geçerli olarak başlattığı, ‘İki Taksit Bizden’ kampanyası, gelen yoğun müşteri talebi sonrasında Temmuz ayı sonuna kadar uzatıldı. Kampanya kapsamında Oppo A15 akıllı telefonu taksitle satın alan tüketicilerin iki taksiti Türk Telekom tarafından karşılanacak.
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Türk Telekom’dan “İki Taksit Bizden” kampanyası
Dünyanın önde gelen akıllı telefon markalarından Oppo’nun A15 modeli için Türk Telekom’un başlattığı ve tüketicilerle buluşturduğu ‘İki Taksit Bizden’ kampanyası, müşterilerden gördüğü yoğun ilgi sonrası Temmuz sonuna kadar uzatıldı. Kampanya kapsamında Oppo A15 akıllı telefonu taksitle satın alan tüketicilerin iki taksitini Türk Telekom karşılayacak.
6.5 inç boyuta ve 1600 x 720 ekran çözünürlüğüne sahip olan A15, geniş bir ekrana sahip. Yapay zeka destekli üçlü kamerasıyla dikkat çeken modelde 13 MP ana kamera bulunurken; 2MP makro ve 2MP mono kameraları da kaliteli fotoğrafların çekilmesini mümkün kıldığı gibi, farklı tarzda çekimler yapabilmenizi de sağlıyor. A15’in ön tarafında ise 5 MP bir özçekim kamerası bulunuyor. Mediatek Helio P35 işlemci kullanan A15 modeli Android 10 işletim sistemine sahip olup; ColorOS 7.2 arayüzü ile birlikte geliyor. A15 modelinde 2 GB RAM yer alırken dahili depolamada 32 GB alana sahip bir şekilde tüketiciye sunuluyor. MicroSD kart desteğiyle ise cihazın depolama kapasitesi 256GB’a kadar yükseltilebiliyor.
Temmuz sonuna kadar geçerli olacak kampanya hakkında detaylı bilgiyi https://kurumsal.turktelekom.com.tr/cihazlar/Sayfalar/mobil/oppo-a15.aspx adresinden edinebilirsiniz.
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Türk Telekom
Teknolojik ürünlerde iki taksit Türk Telekom’dan
Farklı marka ve modellerden birçok teknolojik cihaz, Türk Telekom’un ‘iki taksit bizden’ fırsatı ile müşterilere sunuluyor. Böylelikle kullanıcılar, “Yaza Merhaba” kampanyası sayesinde hayallerindeki teknolojik ürünlere çok daha kolay bir şekilde kavuşabiliyorlar.
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Samsung, Reeder, Oppo, Xiaomi ve dahası “iki taksit bizden” fırsatıyla Türk Telekom’da
Ürünlerini ve hizmetlerini daha çok kişiye ulaştırırken bir yandan da insan odaklı bir yaklaşımla müşterilerine iyi bir deneyim yaşatmak isteyen Türk Telekom, Yaza Merhaba kampanyası ile adeta “Şimdi alın, yaz bitince ödeyin” diyor. Kampanya boyunca Samsung, Reeder, Oppo, Xiaomi, JBL gibi popüler markaların ürünleri Türk Telekom mağazalarında cazip ödeme imkânlarıyla sunuluyor. Akıllı telefon, akıllı saat, kablosuz kulaklık, hoparlör, akıllı süpürge, ev güvenlik kamerası gibi pek çok teknolojik ürüne ihtiyaç duyanlar, bütün bu ürünleri, Türk Telekom’dan satın aldıkları takdirde, ödemeleri gereken ilk iki taksit Türk Telekom’dan hediye olacak. Bu sayede Türk Telekom mobil, evde internet veya ev telefonu müşterileri, kampanya kapsamındaki cihazlardan faydalandığında iki ay sonra faturalarına ek taksitlerle ödemelerine start verebilecekler.
Kampanyayla ilgili daha fazla detaya ulaşmak ve Türk Telekom bünyesinde kullanıcılara sunulan elektronik ürünleri inceleyebilmek için https://bireysel.turktelekom.com.tr/cihazlar/Sayfalar/2-taksit-bizden-firsati.aspx bu link üzerinden Türk Telekom’un resmi internet sitesindeki alakalı sayfaya ulaşabilirsiniz.
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