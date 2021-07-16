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Türk Telekom

Türk Telekom’dan Netsia SEBA+ ile Dünyaya Teknoloji İhracı

türk telekom
Türk Telekom, dünyaya en çok teknoloji ihraç eden Türk şirketlerimiz arasında başı çekmeye devam ediyor. Türk Telekom grup şirketi Argela’nın ABD’deki iştiraki Netsia ile Tayvan’ın en büyük operatörü Chunghwa Telecom, ‘Yazılım Tanımlı Fiber Genişbant Erişim Sistemi’ (SEBA) teknolojisi üzerine bir iş birliği yaptı. Netsia’nın sunduğu yenilikçi sanallaştırılmış ve mikro hizmet tabanlı mimariye sahip SEBA+ çözümü Chunghwa Telecom’un laboratuvarlarına başarıyla entegre edildi.

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SEBA Nedir?

Burada, konuyu daha çık anlatabilmek adına önce sizlere SEBA’nın ne olduğundan bahsetmemizin faydalı olacağını düşünüyoruz. Yazılım Tanımlı Fiber Geniş Bant Erişim Sistemi anlamına gelen SEBA; evlerimizde, binamızda, sokağımızda ve mahallemizde bulunan internet dağıtım cihazlarının yerli yazılımlarla akıllılaştırılması ve uzaktan yönetilmesine imkan vererek kaynak tasarrufu ve daha iyi bir yönetim sağlayan teknoloji sistemidir diyerek; SEBA’nın ne olduğunu sizlere kısaca aktarmış olalım.

“Yazılım Tanımlı Fiber Genişbant Erişim Sistemi” (SEBA), satıcıya bağımlılığı kaldırıyor

Telekomünikasyon uç bulut çözümleri alanında lider Ar-Ge şirketlerinden biri olan Netsia’ın sunduğu geniş bant ağ stratejisi kapsamında açık ve ayrıştırılmış bir mimariyle dünya standartlarında, modern, kaliteli ve yüksek hızlı geniş bant hizmetleri sunan SEBA+ çözümü, Chunghwa Telecom laboratuvarlarına başarıyla entegre edildi. Netsia SEBA+ çözümünün Chunghwa Telecom’un istediği ağ işlevselliğini sağladığından emin olmak amacıyla operatörün kendi ağ ortamında yaptığı kapsamlı testler de başarıyla sonuçlandı.
Argela CEO’su Bülent Kaytaz

Argela CEO’su Bülent Kaytaz

Argela CEO’su Bülent Kaytaz, konuyla ilgili açıklamasında “Dünyanın öncü ve vizyoner operatörü Chunghwa Telecom, SDN tabanlı sanallaştırılmış geniş bant arenasında öncülük ediyor. Biz de bu fantastik yolculukta operatörlerin erişim ağlarındaki siloları ortadan kaldırmalarına yardımcı olan ve tüm erişim ağı için merkezi ve çevik bir yönetim sunan Netsia SEBA+ çözümümüzle onlara eşlik etmekten mutluluk duyuyoruz.” dedi. SEBA+ çözümünün geniş bant erişim ağını farklı hizmet gereksinimlerine ve müşteri deneyimi ihtiyaçlarına göre uyarlamasını sağladığını ifade eden Kaytaz, “Çözüm ayrıca operatörlerin satıcıya bağımlılığı ortadan kaldırarak CAPEX ve OPEX maliyetlerini optimize etmelerini destekliyor, daha kontrol edilebilir ve esnek PON ağlarına izin veriyor ve böylece ağdaki yeni abonelerin ve hizmetlerin Sıfır Dokunuş ile Kurulumu gibi kritik özellikleri etkinleştiriyor. Netsia SEBA+ çözümünün genişletilebilir otomatik izleme ve bilgi alma yetenekleri, operatör ve müşteriler için en iyi hizmet kalitesini sağlıyor. Chunghwa Telecom ekibiyle iş birliğimiz son derece verimli geçti. Çözümümüzün kendi ağlarında canlı olarak dağıtıma hazır olduğundan emin olmak için ayrıntılı testler yaptılar. Tüm Chunghwa Telecom ekibine süreç boyunca gösterdikleri iş birliği için teşekkür ediyor ve başarılı iş birliğimizi sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz” diye konuştu.
Argela Logo
Chunghwa Telekom Laboratuvarları Başkanı Dr. Lin konuyla ilgili şunları söyledi: “Güçlü bir ekosistem oluşturmak için teknik kapasiteden yararlanırken geliştirme, üretim ve pazarlama potansiyelini etkin bir şekilde bir araya getirmek, Chunghwa Telecom için sadece bir imtihan değil aynı zamanda bir fırsattı. Chunghwa Telecom Laboratories, açık ağ standartlarını benimsiyor ve ağ altyapısının ve bulut mimarisinin avantajlarını keşfetmek için yazılım/donanım ortaklarıyla iş birliğini sürdürecek.” Chunghwa Telecom, bu çalışmayla Tayvan’da geniş bant ağlarında öncü ve lider konumunu korumayı hedefliyor.
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Motosikletler ve teknoloji ile ilgili yenilikleri yakından takip etmeyi seven; aynı zamanda metal müzik tutkunu Hardware Plus yazarı

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Türk Telekom

Tivibu Keyfine Yazlıkta Da Devam!

Yazan:

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Türk Telekom, yazlık evlerine giden müşterileri de Tivibu ile buluşturmaya devam ediyor. Havaların ısınması ve yaz aylarının gelişiyle birlikte yazlıklarına geçiş yapan Tivibu müşterileri, Tivibu’nun zengin içerik kataloğundan istedikleri içerikleri izleyebiliyor.

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Yazlıkta Tivibu keyfi

Türkiye’nin teknolojiye en yüksek yatırım yapan markalarından biri olan Türk Telekom, yerli-yabancı yüzlerce yapım, belgesel ve çocuk programlarının yanı sıra futboldan basketbola, tenisten motor sporlarına uzanan spor içeriklerini izleyiciyle buluşturan Tivibu keyfini yazlıkta da sunuyor.

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Yaz döneminde yazlıklarına giden ve televizyon keyfinden vazgeçmek istemeyen müşteriler, uydu paketleri ve kolay kurulum pratikliği ile toplam 109,90 TL’den başlayan fiyatlarla üç ay süresince Aile Paketi, Sinema Paketi, Spor Paketi ve Süper Paket’ten dilediğine sahip olabiliyor.

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Akıllı Telefonlar

Oppo A15 Satın Alanlara İlk İki Taksit Türk Telekom’dan Hediye

Yazan:

Oppo A15 Türk Telekom

Türk Telekom’un Oppo A15 modeli modeli için geçerli olarak başlattığı, ‘İki Taksit Bizden’ kampanyası, gelen yoğun müşteri talebi sonrasında Temmuz ayı sonuna kadar uzatıldı. Kampanya kapsamında Oppo A15 akıllı telefonu taksitle satın alan tüketicilerin iki taksiti Türk Telekom tarafından karşılanacak.

İlginizi çekebilir: Teknolojik ürünlerde iki taksit Türk Telekom’dan

Türk Telekom’dan “İki Taksit Bizden” kampanyası

Dünyanın önde gelen akıllı telefon markalarından Oppo’nun A15 modeli için Türk Telekom’un başlattığı ve tüketicilerle buluşturduğu ‘İki Taksit Bizden’ kampanyası, müşterilerden gördüğü yoğun ilgi sonrası Temmuz sonuna kadar uzatıldı. Kampanya kapsamında Oppo A15 akıllı telefonu taksitle satın alan tüketicilerin iki taksitini Türk Telekom karşılayacak.

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Oppo A15

Oppo A15

6.5 inç boyuta ve 1600 x 720 ekran çözünürlüğüne sahip olan A15, geniş bir ekrana sahip. Yapay zeka destekli üçlü kamerasıyla dikkat çeken modelde 13 MP ana kamera bulunurken; 2MP makro ve 2MP mono kameraları da kaliteli fotoğrafların çekilmesini mümkün kıldığı gibi, farklı tarzda çekimler yapabilmenizi de sağlıyor. A15’in ön tarafında ise 5 MP bir özçekim kamerası bulunuyor. Mediatek Helio P35 işlemci kullanan A15 modeli Android 10 işletim sistemine sahip olup; ColorOS 7.2 arayüzü ile birlikte geliyor. A15 modelinde 2 GB RAM yer alırken dahili depolamada 32 GB alana sahip bir şekilde tüketiciye sunuluyor. MicroSD kart desteğiyle ise cihazın depolama kapasitesi 256GB’a kadar yükseltilebiliyor.

Temmuz sonuna kadar geçerli olacak kampanya hakkında detaylı bilgiyi https://kurumsal.turktelekom.com.tr/cihazlar/Sayfalar/mobil/oppo-a15.aspx adresinden edinebilirsiniz.

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Türk Telekom

Teknolojik ürünlerde iki taksit Türk Telekom’dan

Yazan:

İki taksit Türk Telekom'dan

Farklı marka ve modellerden birçok teknolojik cihaz, Türk Telekom’un ‘iki taksit bizden’ fırsatı ile müşterilere sunuluyor. Böylelikle kullanıcılar, “Yaza Merhaba” kampanyası sayesinde hayallerindeki teknolojik ürünlere çok daha kolay bir şekilde kavuşabiliyorlar.

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Samsung, Reeder, Oppo, Xiaomi ve dahası “iki taksit bizden” fırsatıyla Türk Telekom’da

Ürünlerini ve hizmetlerini daha çok kişiye ulaştırırken bir yandan da insan odaklı bir yaklaşımla müşterilerine iyi bir deneyim yaşatmak isteyen Türk Telekom, Yaza Merhaba kampanyası ile adeta “Şimdi alın, yaz bitince ödeyin” diyor. Kampanya boyunca Samsung, Reeder, Oppo, Xiaomi, JBL gibi popüler markaların ürünleri Türk Telekom mağazalarında cazip ödeme imkânlarıyla sunuluyor. Akıllı telefon, akıllı saat, kablosuz kulaklık, hoparlör, akıllı süpürge, ev güvenlik kamerası gibi pek çok teknolojik ürüne ihtiyaç duyanlar, bütün bu ürünleri, Türk Telekom’dan satın aldıkları takdirde, ödemeleri gereken ilk iki taksit Türk Telekom’dan hediye olacak. Bu sayede Türk Telekom mobil, evde internet veya ev telefonu müşterileri, kampanya kapsamındaki cihazlardan faydalandığında iki ay sonra faturalarına ek taksitlerle ödemelerine start verebilecekler.

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türk telekom 2 taksit

Kampanyayla ilgili daha fazla detaya ulaşmak ve Türk Telekom bünyesinde kullanıcılara sunulan elektronik ürünleri inceleyebilmek için https://bireysel.turktelekom.com.tr/cihazlar/Sayfalar/2-taksit-bizden-firsati.aspx bu link üzerinden Türk Telekom’un resmi internet sitesindeki alakalı sayfaya ulaşabilirsiniz.

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