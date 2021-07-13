Genel
Türk Telekom PİLOT’tan 18 yeni girişime destek
Türk Telekom’un girişim hızlandırma programı PİLOT’ta 9. dönem girişimleri belli oldu. Programa yapay zekâ ağırlıklı, nitelikli ve özgün teknoloji çözümleri geliştiren 18 ekip seçildi. Girişimlerin her birine 200’er bin TL nakit desteğinin yanı sıra Türk Telekom ile iş birliği yapma ve TT Ventures’tan yatırım alma imkânı sunulacak. Ayrıca bu yıl programı tamamlayan ekipler arasından seçilenler, dünyanın en büyük inovasyon platformu Plug&Play’in 4 haftalık ABD programına katılma fırsatı yakalayacaklar.
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Türk Telekom, yenilikçi fikirleri olan girişimleri destekleyerek, girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, Türk Telekom tarafından Türkiye’de hayata geçirilen ilk kurumsal girişim hızlandırma programı PİLOT’un 9. dönem girişimleri belli oldu. Ağırlıklı olarak yapay zekâ odaklı, nitelikli ve özgün teknolojiler geliştiren ekiplerin oluşturduğu 18 girişimin her birine 200’er bin TL nakit desteği verilecek.
Yeni dönemde programa katılacak girişim sayısını ve verilen nakit desteğini artırdıklarını ifade eden Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu şöyle konuştu: “Türk Telekom olarak hedefimiz, ilk günden bu yana, girişimcileri desteklemek, girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve girişimlerle iş birliği yaparak müşterilerimize yenilikçi ürün ve hizmetler sunmak. PİLOT ile girişimlerin en çok ihtiyaç̧ duyduğu, nakdi sermaye ve mentor desteğini bir arada sunuyoruz. Girişimlere aynı zamanda Türk Telekom ile iş birliği fırsatı, eğitimler, iş bağlantıları ve yatırımcılara erişim imkânı sağlıyor, TT Ventures ile yatırım yaparak girişimleri büyütüyoruz. Bu yıl itibarıyla PİLOT programına katılan ekipler arasından seçilenler, dünyanın en büyük inovasyon platformu Plug&Play’in 4 haftalık ABD programına katılma fırsatına da sahip olacaklar. Seçilen her bir girişimi gönülden kutluyorum.”
Yapay zekâ ağırlıklı 18 girişim PİLOT’ta
Yeni dönem PİLOT girişimleri şöyle; reklam doğrulama hizmeti sunan Adnsafe, akıllı tarım uygulaması Agrovisio, yapay zekâ ve derin öğrenme veri servisi Arcanor, döngüsel ekonomi yeşil fintech çözümü Barty, şarj istasyonu çözümü Bluedot, otonom iş süreçleri geliştirme platformu Cameralyze, kolektif veri açıklama servisi Co-one, maliyet tahminleme ve tedarik zinciri yönetimi çözümü Costifier, dijital platformlardaki sahte ürünleri tespit eden Counterfake, sosyal medya karar destek çözümü Earnado, yapay zekâ destekli nöro teknoloji platformu emoty.Al, yapay zekâ ve doğal dil işleme tabanlı müşteri deneyim çözümü Feedgage, tedarik zinciri yönetim platformu Freightest, yapay zekâ tabanlı desen ve doku üretim yazılımı MYTH.AI, e-ticaret analitik çözümü NeSatılır.com, 3 boyutlu kalite kontrol yapılmasını sağlayan çözüm surfvis.ai, siber güvenlik çözümü Wallids ve video analitik çözümü XENA-VISION.
Geniş mentor ağına erişim ve Plug&Play Amerika Programı girişimleri bekliyor
PİLOT’a seçilen 18 ekip, program süresince geniş mentor ağına, büyük yatırımcılara ve Türk Telekom’un iş bağlantılarına erişim olanağı bulacak. Ekipler ayrıca program süresince çeşitli eğitimlere katılacak; ofis alanı, teknoloji alt yapısı, mobil iletişim paketi ve tanıtım desteği alacak. Program sonunda 18 girişim arasından seçilecek ekipler, dünyanın en büyük inovasyon platformu ve girişim sermayesi platformlarından Plug&Play’in 4 haftalık Amerika programına katılacaklar. Bu sayede, fikirlerini dünya çapındaki yatırımcılara tanıtma ve global şirketlerle iş birliği yapma imkânı elde edecekler.
Türk Telekom bugüne kadar PİLOT mezunu 73 girişime toplamda 5 milyon TL’nin üzerine nakit desteği verirken, mezun girişimler geçen yıl 850 kişiye istihdam sağladı ve 60 milyon TL ciro elde ettiler. Mezun girişimlerden 31 tanesi yatırım aldı.
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Genel
HUAWEI Online’a özel MateBook ürünlerinde kampanya başladı
HUAWEI, 1 Temmuz – 15 Ağustos arasında HUAWEI Online Mağaza’da sürecek yaz kampanyası dahilinde MateBook ürünlerinde birbirinden çekici fırsatlarla tüketicileri HUAWEI’nin dizüstü bilgisayar ürünlerini deneyimlemeye davet ediyor.
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HUAWEI yaz döneminde de yaptığı kampanyalar ile tüketicilerin ihtiyaçlarını gözetmeye devam ediyor. 1 Temmuz – 15 Ağustos tarihleri aralığında devam edecek kampanyada HUAWEI’nin dizüstü bilgisayarlarından MateBook X Pro i7, MateBook X Pro i5, MateBook X, MateBook D15 i3 ve MateBook 13 R7 indirim fırsatları ve hediyeleri ile birlikte tüketiciler ile buluşuyor.
HUAWEI MateBook X Pro 2021, ince çerçeve ve yüzde 91’lik ekran – gövde oranıyla FullView ekrana sahip. Bu tasarım yalnızca dizüstü bilgisayar kullanıcılarına daha geniş bir görüntüleme alanı sağlamakla kalmıyor, kesintisiz ve sürükleyici bir deneyim de sunuyor. HUAWEI MateBook X Pro‘nun diğer bir ayırt edici özelliği, kullanıcıların HUAWEI MateBook Serisi’nden beklediği ultra ince profili ve hafifliği. Rakipsiz FullView Ekran sayesinde HUAWEI MateBook X Pro, 14,6 mm kalınlığa ve 1,33 kg ağırlığa, 12 inç gövdede 13,9 inç ekrana sahip. MateBook X Pro, her zaman hareket halinde çalışan profesyoneller için tasarlanmış en iyi taşınabilirliği sunuyor.
HUAWEI MateBook X Pro’nun Intel i5 işlemcili versiyonu 15.999 TL satış fiyatıyla tüketicilere sunuluyor. Intel i7 işlemcili versiyonu ise 1 TB depolama alanına sahip ve 18.999 TL fiyatla satışa sunuluyor. Her iki versiyonda da tüketicilere yalnızca 1 TL daha fazla vererek HUAWEI AF30 Bluetooth Mouse, HUAWEI CD dizüstü bilgisayar çantası, HUAWEI AX3 çift işlemcili Wi-Fi router, HUAWEI Display 23.8 ve HUAWEI Sound ürünlerinden birini alabiliyorlar.
HUAWEI MateBook X, kompakt bir boyutta gelirken genç ve enerjik bir siluete sahip. Hafif magnezyum-alüminyum alaşımlı kasasıyla HUAWEI MateBook X ince ve şık. Sadece 13,6 mm kalınlığında ve 1 kg ağırlığıyla kolayca taşınabilir. Teknoloji ve tasarımın birleşimini sergileyen Infinity FullView Ekrana sahip dünyanın ilk dizüstü bilgisayarı olan HUAWEI MateBook X metal çerçevesiz bir Infinity FullView Ekranı da ilk kez piyasaya sürmüş oldu. Üstelik yüzde 90’a varan yüksek ekran-gövde oranı, kullanıcılar günlük işlerini yaparken geniş görünüm sağlıyor. HUAWEI MateBook X, eskisinden daha geniş bir dokunmatik yüzey alanına sahip olan ve kullanımı daha da kolaylaştıran ilk HUAWEI FreeTouch tasarımını sunuyor.
HUAWEI MateBook X, 10.999 TL fiyatıyla tüketicilere sunuluyor. Tüketiciler, vade farksız 4 ay taksit imkanından da yararlanabiliyor. Ayrıca tüketiciler MateBook X satın alırken yalnızca 1 TL daha vererek HUAWEI AF30 Bluetooth Mouse veya HUAWEI CD dizüstü bilgisayar çantası sahibi olabiliyorlar.
Güç ve performans dengesini en iyi şekilde sunan Intel Core i3-10110U işlemciden gücünü alan HUAWEI MateBook D15, HUAWEI Shark Fin Fan 2.0 soğutma sisteminin yeni sürümünü de içeriyor. Bu sayede cihazın soğutma ve güç verimliliği artırılıyor. 8 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip HUAWEI MateBook D15, yüksek hızlı PCIe arabirimi ile de önemli bir hız avantajına imza atıyor. SSD ve SSD + HDD seçenekleri ise ek depolama alanı ihtiyacı olan kullanıcılar için farklı seçenekler olarak sunuluyor. HUAWEI MateBook D15, yenilenen HUAWEI Share özellikleriyle bağlantı özelliklerini de güncelledi. Bu yeni özelliklerle, HUAWEI MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor. Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara sorunsuz erişim sağlıyor.
Intel Core i3-10110U işlemcili HUAWEI MateBook D15 i3, 4.999TL tavsiye edilen kullanıcı fiyatı ve vade farksız dört taksit imkanıyla HUAWEI Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor. MateBook D15 i3 satın alan kullanıcılar yanında HUAWEI Pascal Dizüstü Bilgisayar Sırt Çantası ile HUAWEI AF30 Bluetooth Mouse takım olarak almak isterlerse 5.499TL karşılığında hepsine birden sahip olabiliyor.
Yenilenen teknolojisiyle akılcı bir diz üstü bilgisayar deneyimi sunan MateBook 13 R7, hafif donanımı, FullView ekran özellikleri, güçlü performansı ve sağlam donanımıyla kullanıcıları ile buluşuyor. Multi-Screen Collaboration desteği de dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik ile daha da güçlenen MateBook 13 R7, oyun ve multimedyadan okul ve iş ihtiyaçlarına kadar, birçok ihtiyacı karşılıyor. Güç ve performans dengesini AMD Ryzen 7 3700U işlemciden gücünü alan HUAWEI MateBook 13 R7 HUAWEI Shark Fin Fan 2.0 soğutma sisteminin yeni sürümünü de içeriyor. Bu sayede cihazın soğutma ve güç verimliliği artırılıyor.
16 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip HUAWEI MateBook 13 R7, PCIe arabirimi ile de önemli bir hız avantajına imza atıyor. 512 GB SSD ise ek depolama alanı ihtiyacı olmadan bilgisayarın kullanılabilmesini sağlıyor. Radeon RX Vega 10 Graphics barındıran AMD Ryzen 7 3700U işlemcili HUAWEI MateBook 13 R7, 14 Temmuz’a kadar HUAWEI Online Mağaza üzerinde ön satışta olacak. 8.499TL fiyat etiketleriyle ön satışa sunulan HUAWEI MateBook 13 R7 ayrıca 50 TL ön ödemeye, 150 TL ek indirimin yanında ödemelerde vade farksız 4 taksit imkanı da sunuluyor. MateBook 13 R7 satın alan kullanıcılar ayrıca 1.399 TL değerindeki HUAWEI Display 23.8 monitör ile 349 TL değerindeki HUAWEI MateDock 2’ye de sahip oluyor.
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Akıllı Telefonlar
Kim Xiaomi Mi 11 Lite almalı?
Xiaomi akıllı telefon ürün gamına baktığımızda birçok modelinin olduğunu görüyoruz. Bunların içerisinde hangisinin size göre olduğunu biliyor musunuz? Ya da hangi telefonun size hitap ettiğini veya aradığınız spesifik özelliklerin hangi telefonda bulunduğunu? Bu videoda bu sorular cevap veriyoruz.
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Kim Xiaomi Mi 11 Lite Almalı? – YouTube
Mi 11 Lite boyutlarına baktığımızda 160.53mm yükseklik, 75.73mm genişlik, 6.81mm ve 157 gramlık hafifliği ile dikkat çekiyor. Ayrıca Siyah, Pembe ve Mavi rengi mevcut.
Mi 11 Lite ekranıyla da öne çıkmayı başarıyor. 6.55 İnç AMOLED 1080×2400 (FHD+) ekran 402 PPI değer sunuyor. 90 Hz tazeleme/240Hz dokunmatik örnekleme sunan model HDR, HDR10 DCI-P3 Renk Uzayını da destekliyor. Orta seviyede görmeye alışkın olmadığımız 10bit (8 bit+2 bit FRC) renk derinliğini de bünyesinde barındırıyor. Ortalama olarak 500 cd/m² (nit) parlaklık, maksimum 800 cd/m² (nit) parlaklık seviyesine çıkabiliyor. Corning Gorilla Glass 5 ile korunan ekranın, ekran gövde oranı ise %84.96.
Qualcomm® Snapdragon 732G işlemcisinden gücünü alan Mi 11 Lite, Qualcomm® Adreno 618 grafik birimine sahip. 6GB+64GB, 6GB+128GB, 8GB+128GB RAM ve depolama seçeneklerine sahip olan modelde LPDDR4X RAM+UFS 2.2 kullanılıyor. Ayrıca kutudan MIUI 12 ile çıkıyor, Android 11 ile geliyor.
Mi 11 Lite, 4250mAh büyüklüğünde bir pil ile geliyor. Günlük kullanımda ise 7 saat ve üzeri ekran açık süresi almayı başarıyor. Ek olarak yine klasik bir Xiaomi şarj aleti olan 33W hızlı şarjı destekliyor. Bu sayede yaklaşık 45-50 dakika aralığında %0’dan %100’e dolum yapabiliyor.
Xiaomi Mi 11 Lite, 64MP ana kameraya sahip. f/1.79 diyafram açıklığına sahip bu kamera 6 katmanlı lens ile donatılmış. Ana kameranın performansının gayet iyi olduğunu söylemek mümkün. Ek olarak 8MP 119° derecelik f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir geniş açı kamerası da bulunuyor. Ayrıca 5MP telemakro kamerası da mevcut. f/2.4 diyafram açıklığına sahip bu kamera ile (3cm-7cm) çektiğiniz objeye oldukça yaklaşmak mümkün. Arka kameralar ile birlikte 1080p | 60fps, 1080p ve 720p | 30fps, ve yavaş çekim videoda 1080p ve 720p | 120fps video çekimi yapılabiliyor. Ön kameraya baktığımızda Mi 11 Lite, 16MP f/2.45 diyafram açıklığına sahip. Ön kamera ile 1080p | 30fps ve 720p | 120fps videolar çekmekte mümkün.
Ses seviyesi yeterli olan modelde bass, tiz ve midler doyurucu bir şekilde veriliyor. 3.5mm jak girişi bulunmayan modelde kulaklıkla müzik dinleme zevki type-C üzerinden veriliyor. MIUI’a özgü olan ses profilleri ile istediğiniz seviyede kulaklık ayarını yapabilmekte mümkün.
Ağ bağlantıları konusunda çağımızı yakalayabilen model 4G ve 5G olmak üzere iki versiyona ayrılıyor. Ülkemize gelen 4G versiyonu ile 5G versiyonu arasında teknik anlamda birçok farklılık olsa da ağ bağlantıları konusunda benzer özellikler sunuyor. Wi-Fi4, Wi-Fi 5 ve 802.11a/b/g destekleyen model Bluetooth 5.1 desteğine de sahip.
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Akıllı Telefonlar
Bu uygulama telefonunuzun suya dayanıklılığını ölçüyor!
Genellikle “su geçirmez” olarak adlandırılan IP dereceli suya dayanıklı telefon satın alan kullanıcıların bile her zaman dikkatli olması gerektiği her yerde dile getiriliyor. Yepyeni amiral gemilerinin mükemmele yakın bir tasarım kalitesi olarak lanse edilmiş ve suya dayanıklı olarak tüketicilere sunulmuş olsa bile muhtemelen uzun kullanımlar sonucunda veya herhangi bir tamirat sonrasında bu özelliğini kaybedecek. Peki bir uygulama ile telefonunuzun suya dayanıklılığını ölçebilir misiniz?
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Eğer telefonunuzun suya dayanıklılığını kendinizin test etme gibi bir fikriniz varsa bunu gerçekten suya sokmadan da test etmenin bir yolu var gibi gözüküyor. Özellikle bunu yapmak ücretsiz ve kolaysa bu fikir daha da önem kazanıyor. Bundan bir hafta önce, Google Play mağazasında tam olarak bu amaca yönelik bir uygulama ortaya çıkmış gibi görünüyor. Söz konusu uygulama Water Resistance Tester 1 Temmuz’da piyasaya sürülmüş ve akıllı telefonunuzun IP67 ve IP68 su geçirmezlik contalarını test etmenize yardımcı olduğunu iddia ediyor.
Uygulamanın geliştiricisi Ray W’ye göre uygulama, suya dayanıklılık testini telefonun yerleşik barometresini kullanarak yapıyor. En son güncellemesinden itibaren uygulama, telefonun gerçekten bir barometresi olup olmadığını da kontrol ediyor, bu yüzden en azından bu bilgiyi almak için bile kullanılabilir.
Uygulama şu şekilde işliyor; Test sırasında uygulama, kullanıcının telefonuna sıkıca basmasını istiyor ve içerideki barometreden aldığı basınç verilerini, kullanıcının telefonun aşağısına basmadığındaki basınç ile karşılaştırıyor. Böylece buna karşılık olarak kullanıcıya su geçirmezlik contalarının dayanıp dayanmadığı konusunda anşaılır bir derecede doğru bir sonuç vermesi bekleniyor.
Uygulamayı indiren kullanıcılarının yorumlarına bakıldığında çoğunlukla olumlu olduğunu, kullanıcılar birkaç telefonu test ettiğini ve doğru sonuçlar aldığını iddia ediyor. Her halükarda, bu uygulamayı denemek faydalı olabilir tabii ancak telefonun sıvı direncinin hala dayandığı görülse bile telefonunuzu her zaman ve her türlü sıvılardan uzak tutmak hem sizin için hem de telefonunuzun sağlıklı çalışması için daha iyi.
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