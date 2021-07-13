Türk Telekom PİLOT’tan 18 yeni girişime destek

Türk Telekom’un girişim hızlandırma programı PİLOT’ta 9. dönem girişimleri belli oldu. Programa yapay zekâ ağırlıklı, nitelikli ve özgün teknoloji çözümleri geliştiren 18 ekip seçildi. Girişimlerin her birine 200’er bin TL nakit desteğinin yanı sıra Türk Telekom ile iş birliği yapma ve TT Ventures’tan yatırım alma imkânı sunulacak. Ayrıca bu yıl programı tamamlayan ekipler arasından seçilenler, dünyanın en büyük inovasyon platformu Plug&Play’in 4 haftalık ABD programına katılma fırsatı yakalayacaklar.

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Türk Telekom, yenilikçi fikirleri olan girişimleri destekleyerek, girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, Türk Telekom tarafından Türkiye’de hayata geçirilen ilk kurumsal girişim hızlandırma programı PİLOT’un 9. dönem girişimleri belli oldu. Ağırlıklı olarak yapay zekâ odaklı, nitelikli ve özgün teknolojiler geliştiren ekiplerin oluşturduğu 18 girişimin her birine 200’er bin TL nakit desteği verilecek.

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Yeni dönemde programa katılacak girişim sayısını ve verilen nakit desteğini artırdıklarını ifade eden Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu şöyle konuştu: “Türk Telekom olarak hedefimiz, ilk günden bu yana, girişimcileri desteklemek, girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve girişimlerle iş birliği yaparak müşterilerimize yenilikçi ürün ve hizmetler sunmak. PİLOT ile girişimlerin en çok ihtiyaç̧ duyduğu, nakdi sermaye ve mentor desteğini bir arada sunuyoruz. Girişimlere aynı zamanda Türk Telekom ile iş birliği fırsatı, eğitimler, iş bağlantıları ve yatırımcılara erişim imkânı sağlıyor, TT Ventures ile yatırım yaparak girişimleri büyütüyoruz. Bu yıl itibarıyla PİLOT programına katılan ekipler arasından seçilenler, dünyanın en büyük inovasyon platformu Plug&Play’in 4 haftalık ABD programına katılma fırsatına da sahip olacaklar. Seçilen her bir girişimi gönülden kutluyorum.”

Yapay zekâ ağırlıklı 18 girişim PİLOT’ta

Yeni dönem PİLOT girişimleri şöyle; reklam doğrulama hizmeti sunan Adnsafe, akıllı tarım uygulaması Agrovisio, yapay zekâ ve derin öğrenme veri servisi Arcanor, döngüsel ekonomi yeşil fintech çözümü Barty, şarj istasyonu çözümü Bluedot, otonom iş süreçleri geliştirme platformu Cameralyze, kolektif veri açıklama servisi Co-one, maliyet tahminleme ve tedarik zinciri yönetimi çözümü Costifier, dijital platformlardaki sahte ürünleri tespit eden Counterfake, sosyal medya karar destek çözümü Earnado, yapay zekâ destekli nöro teknoloji platformu emoty.Al, yapay zekâ ve doğal dil işleme tabanlı müşteri deneyim çözümü Feedgage, tedarik zinciri yönetim platformu Freightest, yapay zekâ tabanlı desen ve doku üretim yazılımı MYTH.AI, e-ticaret analitik çözümü NeSatılır.com, 3 boyutlu kalite kontrol yapılmasını sağlayan çözüm surfvis.ai, siber güvenlik çözümü Wallids ve video analitik çözümü XENA-VISION.

Geniş mentor ağına erişim ve Plug&Play Amerika Programı girişimleri bekliyor

PİLOT’a seçilen 18 ekip, program süresince geniş mentor ağına, büyük yatırımcılara ve Türk Telekom’un iş bağlantılarına erişim olanağı bulacak. Ekipler ayrıca program süresince çeşitli eğitimlere katılacak; ofis alanı, teknoloji alt yapısı, mobil iletişim paketi ve tanıtım desteği alacak. Program sonunda 18 girişim arasından seçilecek ekipler, dünyanın en büyük inovasyon platformu ve girişim sermayesi platformlarından Plug&Play’in 4 haftalık Amerika programına katılacaklar. Bu sayede, fikirlerini dünya çapındaki yatırımcılara tanıtma ve global şirketlerle iş birliği yapma imkânı elde edecekler.

Türk Telekom bugüne kadar PİLOT mezunu 73 girişime toplamda 5 milyon TL’nin üzerine nakit desteği verirken, mezun girişimler geçen yıl 850 kişiye istihdam sağladı ve 60 milyon TL ciro elde ettiler. Mezun girişimlerden 31 tanesi yatırım aldı.