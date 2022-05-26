Türk Telekom, işletmelerde enerji tasarrufu ve karbon salınımını azaltacak yapay zekâ destekli akıllı enerji yönetim platformunu hayata geçirdi. Türk Telekom mühendislerinin desteği ile yerli teknoloji şirketi Netaş ve yerli yazılım şirketi Servisnet iş birliğiyle geliştirilen platform, Türk Telekom şebekesinde ticari olarak kullanılmaya başlandı.

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Türk Telekom, gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakma hedefiyle tasarruf, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarındaki yatırımlarına devam ediyor. Türk Telekom, Netaş ve yerli servis entegrasyon ve yazılım şirketi Servisnet iş birliğiyle yerli akıllı enerji yönetim platformunu hayata geçirdi.

Enerji tasarrufu sağladı, karbon salınımını azalttı

Jeneratör, klima, doğru akım (DC) güç kaynağı, yenilenebilir enerji kaynakları gibi tüm enerji ekipmanlarının çalışma performanslarını proaktif olarak izleyen ve analiz eden platform, Türk Telekom şebekesinin enerji verimliliğini artırarak karbon emisyonunun düşürülmesine katkı sağlıyor. Marka ve modelden bağımsız olarak tüm enerji cihazlarını tek bir uygulama ile gözlemleme ve yönetme imkânı sunuyor.

“Yerli ve millî teknolojilerle ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz”

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, projeye dair şöyle konuştu: “Enerji kaynaklarının verimli kullanılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması ve karbon salınımının azaltılması konularında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Netaş ve Servisnet ile birlikte hayata geçirdiğimiz yapay zekâ destekli akıllı enerji yönetim platformunu, Türk Telekom şebekesinde ticari olarak kullanmaya başladık. Teknolojiyi toplumun iyilik ve faydasına hizmet edecek şekilde geliştiren bir kurum olarak, yerli ve millî imkânlarla hayata geçirdiğimiz ürün ve hizmetleri ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz.”

Netaş CEO’su Sinan Dumlu; ‘Akıllı enerji yönetim platformu’ projesini, Türk Telekom ve yerli çözüm ortağımız Servisnet ile birlikte hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Sürdürülebilirliği teknolojinin dönüştürücü gücü ile desteklemek ‘akıllı dijitalleşme akıllı dönüşüm’ yaklaşımımızın en önemli hedeflerinden birisi.”

Servisnet Genel Müdürü Serdar Toros şöyle ifade etti: “Enerjiyi verimli kullanmak ve yönetebilmek tüm modern ekonomilerde temel arayış ve odak noktalarından biridir. Bu gerçeklikten yola çıkarak Türk Telekom ve Servisnet mühendisleri, ‘akıllı enerji yönetim platformu’nu geliştirdiler. Kendi kendine öğrenebilen yapay zekâ algoritmalarının çalıştığı, zero-touch teknolojilerinin kullanıldığı yazılım, Türk Telekom’un operasyonel mükemmelliği ve enerji verimliliğini hedefleyen dijital dönüşüm yolcuğunda büyük bir adım olarak görülmelidir.”