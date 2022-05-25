Avrupa’daki e-ticaret şirketleri için çok zor bir hafta olmaya devam ediyor. En son gelişmede, TechCrunch isimli internet sitesi başta market ürünleri olmak üzere, yemek sektörü, ve diğer çeşitli malzemeleri sağlayan ve bunları dakikalar içinde teslim etmeyi vaat eden 12 milyar dolarlık yatırım alan Getir’in küresel olarak personelinin %14’ünü işten çıkaracağını öğrendi ve bunu onayladı. Türk şirketinin faaliyet gösterdiği dokuz pazarda yaklaşık 32.000 kişiyi istihdam ettiği ve bu da işten çıkarılacak olanların sayısının 4.480 kişiye ulaşacağı tahmin ediliyor.

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Personel sayısına ek olarak şirket, işe alım, pazarlama yatırımları ve promosyonları içerecek olan sermayenin çoğunu azaltmayı planlıyor. Bu promosyonların hızlı ticaret girişimlerinin kullanıcıları platformlarına çekmek için kullandıkları birçok indirim ve ücretsiz kuponlar olacağı ve bu olayın da işe yeni başlayanların kendilerine büyük bir maliyet getireceği belirtiliyor.

İnternet sitesinin paylaştığı habere göre Getir’in işten çıkaracağı kişiler ve kaynak kesintileri ülkeye göre değişiklik gösterecek. Berlin’deki bir kaynak, (Getir henüz onaylamasa da) şirketin sadece o şehirdeki çalışanların 400 kadarının işten çıkarılacağını dile getiriyor. Şirket, bunun bir parçası olarak belirli bir ülkeden çekilmeyeceğini doğruladı. Getir şu anda Türkiye’deki ana pazarının yanı sıra İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Portekiz ve ABD’de faaliyet gösteriyor.

Bu durum yurt dışı basınında “Bu sadece iki ay önce 11,8 milyar dolarlık bir değerlemeyle 768 milyon dolar toplayan bir şirket için sert bir geri dönüş.” olarak nitelendiriliyor. Ancak şu anda her ülkede bulunan ekonomik kriz ve enflasyon artışları büyük küçük fark etmeksizin büyün teknoloji şirketlerini etkilemiş durumda. Bu yüzden bu geri adımları görmek hiçte sürpriz olmuyor.

Daha dün, Getir’in Avrupa’daki en büyük rakiplerinden biri olan Gorillas, 300 kişiyi işten çıkardığını ve çeşitli Avrupa pazarlarında satışlar veya çıkışlar da dahil olmak üzere daha farklı stratejik seçenekleri değerlendirdiklerini planladığını duyurdu. Haftanın başlarında, İsveç’in şimdi al, sonra öde şirketi olan Klarna, düşük bir değerlemeyle para toplamak istediği yönündeki haberler üzerine işgücünün %10’unu azaltacağını doğruladı.