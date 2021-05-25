Türk Telekom’da Gençler “İşin Geleceği” için yarıştı

Türk Telekom tarafından düzenlenen ve genç yeteneklerin geleceğin iş dünyasına dair yenilikçi fikirleriyle yarıştıkları “İşin Geleceği Hackathonu” tamamlandı. Hackathon’da; Nomads takımı ‘kişiselleştirilmiş çalışan adaptasyon süreci’ çözümüyle birinci, Shell Wizards takımı ‘en yakın çalışma alanı’ projesiyle ikinci, Let’s Go! takımı ise ‘uzaktan çalışmada beyin fırtınası’ ile üçüncü olarak, toplamda 45 bin TL değerinde ödülün sahibi olmaya hak kazandılar.

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Gelişim Üssü çatısı altında, gençlerin kariyer gelişimini destekleyecek ve yenilikçi fikirleri teşvik edecek projeler hayata geçiren ve geliştirmeye devam eden Türk Telekom, pandemi sürecinin iş hayatına getirdiği değişime yönelik çözümler geliştirilmesinin amaçlandığı “İşin Geleceği Hackathonu”nu tamamladığını duyurdu.

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Türk Telekom olarak Türkiye’nin en büyük kurumsal okulu Türk Telekom Akademi’nin köklü eğitim tecrübesini, online eğitim programları, yarışmalar ve gelişimlerine değer katacak pek çok farklı projeyi gençlerimizle buluşturuyoruz. Bugüne kadar, Türk Telekom Gelişim Üssü çatısı altında Türkiye’de bir ilk olarak uçtan uca online olarak tasarladığımız “Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı” ve online fikir yarışması olarak kurguladığımız “Türk Telekom Fikir Maratonu” projelerimizi hayata geçirdik. Şimdi de İşin Geleceği Hackhatonu’nu tamamlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimizin gösterdiği ilgiden son derece memnunuz. Yüzlerce başvurunun değerlendirilmesi sonrası Hackathon’a davet ettiğimiz gençler, 2 gün süren çevrim içi etkinlik programında Covid-19 süreci ile iş dünyasında karşı karşıya kalınan problemleri ve yenilikçi uygulama önerilerini ele alıp farklı prototipler geliştirdiler ve çalışma yaşamının geleceğini tasarlama fırsatı buldular. Türk Telekom olarak; millî sorumluluk bilinciyle gençlerin yanında olmaya, onları teşvik etmeye ve geliştirecekleri projelere destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.

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Yarışmaya, 439 takım hâlinde 698 genç başvuruda bulunurken, Türk Telekom proje ekibi tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından projeye katılmaya hak kazanan 15 takım, alanında uzman isimler tarafından verilen ‘Yenilikçi Düşünme ve İnovasyon Teknikleri’ ile ‘Hızlı Prototip Geliştirme’ eğitimlerine katıldı. İki gün süren hackathon sürecinde gençler, İşin Geleceği ana teması üzerine sunulan uzaktan beyin fırtınası gerçekleştirme, görevlerin oyunlaştırılması ve sosyalleşme gibi problem alanlarında; yenilikçi fikirler ve prototipler geliştirdiler.

İlk üçe giren kişiler 45 bin TL ödül kazandı.

Nomads takımı ‘kişiselleştirilmiş çalışan adaptasyon süreci’ çözümüyle birinci, Shell Wizards takımı ‘en yakın çalışma alanı’ projesiyle ikinci, Let’s Go! takımı ise ‘uzaktan çalışmada beyin fırtınası’ ile üçüncü oldu. Dereceye giren takımlardan üçüncüye 10 bin TL, ikinciye 15 bin TL, birinciye 20 bin TL olmak üzere toplamda 45 bin TL’lik ödül verildi. Ayrıca dereceye giren tüm takımlar, Türk Telekom Santral Topluluk Merkezi’nde ücretsiz ofis imkânı elde ettiler. İşin Geleceği Hackathonu’na katılım gösterip eğitim ve mentorluk görüşmelerini tamamlayan tüm takımlara da başarı sertifikası verildi.

Türk Telekom Hakkında;

180 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.(kaynak)