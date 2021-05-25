Türk Telekom
Türk Telekom’da Gençler “İşin Geleceği” için yarıştı
Türk Telekom tarafından düzenlenen ve genç yeteneklerin geleceğin iş dünyasına dair yenilikçi fikirleriyle yarıştıkları “İşin Geleceği Hackathonu” tamamlandı. Hackathon’da; Nomads takımı ‘kişiselleştirilmiş çalışan adaptasyon süreci’ çözümüyle birinci, Shell Wizards takımı ‘en yakın çalışma alanı’ projesiyle ikinci, Let’s Go! takımı ise ‘uzaktan çalışmada beyin fırtınası’ ile üçüncü olarak, toplamda 45 bin TL değerinde ödülün sahibi olmaya hak kazandılar.
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Gelişim Üssü çatısı altında, gençlerin kariyer gelişimini destekleyecek ve yenilikçi fikirleri teşvik edecek projeler hayata geçiren ve geliştirmeye devam eden Türk Telekom, pandemi sürecinin iş hayatına getirdiği değişime yönelik çözümler geliştirilmesinin amaçlandığı “İşin Geleceği Hackathonu”nu tamamladığını duyurdu.
Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Türk Telekom olarak Türkiye’nin en büyük kurumsal okulu Türk Telekom Akademi’nin köklü eğitim tecrübesini, online eğitim programları, yarışmalar ve gelişimlerine değer katacak pek çok farklı projeyi gençlerimizle buluşturuyoruz. Bugüne kadar, Türk Telekom Gelişim Üssü çatısı altında Türkiye’de bir ilk olarak uçtan uca online olarak tasarladığımız “Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı” ve online fikir yarışması olarak kurguladığımız “Türk Telekom Fikir Maratonu” projelerimizi hayata geçirdik. Şimdi de İşin Geleceği Hackhatonu’nu tamamlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimizin gösterdiği ilgiden son derece memnunuz. Yüzlerce başvurunun değerlendirilmesi sonrası Hackathon’a davet ettiğimiz gençler, 2 gün süren çevrim içi etkinlik programında Covid-19 süreci ile iş dünyasında karşı karşıya kalınan problemleri ve yenilikçi uygulama önerilerini ele alıp farklı prototipler geliştirdiler ve çalışma yaşamının geleceğini tasarlama fırsatı buldular. Türk Telekom olarak; millî sorumluluk bilinciyle gençlerin yanında olmaya, onları teşvik etmeye ve geliştirecekleri projelere destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.
Yarışmaya, 439 takım hâlinde 698 genç başvuruda bulunurken, Türk Telekom proje ekibi tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından projeye katılmaya hak kazanan 15 takım, alanında uzman isimler tarafından verilen ‘Yenilikçi Düşünme ve İnovasyon Teknikleri’ ile ‘Hızlı Prototip Geliştirme’ eğitimlerine katıldı. İki gün süren hackathon sürecinde gençler, İşin Geleceği ana teması üzerine sunulan uzaktan beyin fırtınası gerçekleştirme, görevlerin oyunlaştırılması ve sosyalleşme gibi problem alanlarında; yenilikçi fikirler ve prototipler geliştirdiler.
İlk üçe giren kişiler 45 bin TL ödül kazandı.
Nomads takımı ‘kişiselleştirilmiş çalışan adaptasyon süreci’ çözümüyle birinci, Shell Wizards takımı ‘en yakın çalışma alanı’ projesiyle ikinci, Let’s Go! takımı ise ‘uzaktan çalışmada beyin fırtınası’ ile üçüncü oldu. Dereceye giren takımlardan üçüncüye 10 bin TL, ikinciye 15 bin TL, birinciye 20 bin TL olmak üzere toplamda 45 bin TL’lik ödül verildi. Ayrıca dereceye giren tüm takımlar, Türk Telekom Santral Topluluk Merkezi’nde ücretsiz ofis imkânı elde ettiler. İşin Geleceği Hackathonu’na katılım gösterip eğitim ve mentorluk görüşmelerini tamamlayan tüm takımlara da başarı sertifikası verildi.
Türk Telekom Hakkında;
180 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.(kaynak)
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Türk Telekom
Türk Telekom, AB destekli 5G Ar-Ge projesini tamamladı.
Türk Telekom, Avrupa Birliği İnovasyon Programı Horizon 2020 kapsamında desteklenen 5G konsorsiyumunda yer alan ilk Türk operatör oldu. Endüstriyel 5G projesini tamamladı. Türk Telekom ve iştiraki Argela’nın birlikte çalıştığı uluslararası Clear5G projesine ilişkin Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, konuya ilişkin olarak“5G ve ötesi araştırmalarında, Horizon 2020 kapsamında projesi uluslararası konsorsiyumda kabul edilen ilk Türk operatörü olarak, fabrikaların dijitalleşmesi sürecine uluslararası bir proje ile katkı sağlamış olmak ülkemiz için de şirketimiz için de çok değerli” dedi.
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Türk Telekom, iştiraki Argela ile birlikte katıldığı uluslararası Clear5G (Geleceğin fabrikaları için ultra güvenilir 5G makine tipi iletişim) projesini başarıyla tamamladı. Türk Telekom, proje kapsamında fabrikalarda 5G ile daha düşük gecikmeli veri iletimi, ultra yüksek güvenilirlik ve erişilebilirlik sağlanabileceğini ortaya koydu. Proje sayesinde, farklı standartlarda haberleşen tüm makinelerin, birbirleriyle nesnelerin interneti (IoT) teknolojisi ile konuşabilir hâle gelmesi de sağlandı.
Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç konuya ilişkin şunları söyledi “Uluslararası Clear5G projesi ile 5G teknolojisinin kabiliyetlerinin üretim alanına uyarlanabildiğini kanıtlayarak, fabrikaların 5G ve ötesi teknolojilerle birlikte dijitalleşmesi sürecine önemli bir katkı sağladık. Horizon 2020, Eureka gibi Uluslararası Ar-Ge programlarına katılarak gelecek nesil telekomünikasyon teknolojileri alanındaki Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımızla, küresel ölçekte değer üretmeyi sürdürecek, 5G teknolojileri konusunda geliştirdiğimiz yeni fikir ve ürünleri uluslararası patentler ile taçlandırmaya devam edeceğiz”. dedi.
Türk Telekom, 5G alanında fonlanan Horizon 2020 Projelerinde yer alan ilk Türk operatör!
Projede İngiltere’den Surrey Üniversitesi ile Toshiba ve Adlink gibi dünya devlerinin yanı sıra Fransa, Yunanistan ve Tayvan’dan toplam 11 firma yer alırken, Türk Telekom, 5G ve ötesi araştırmalarında, Horizon 2020 kapsamında projesi uluslararası konsorsiyumda kabul edilen ilk Türk operatör olma özelliğini taşıyor. Türk Telekom bu çalışmasıyla, Endüstri 4.0 vizyonunun daha hızlı ve etkili bir şekilde hayata geçirilmesine destek verirken, fabrikalardaki potansiyel endüstriyel 5G uygulamalarının gerçekleşmesi için gerekli şebeke gereksinimlerinin, yönetim sistemlerinin ve mimarilerinin belirlenmesine de katkı sağladı.
Proje, Avrupa Komisyonu’nun uluslararası arenadaki en büyük bütçeli sivil araştırma ve inovasyon programı olan Horizon 2020 kapsamında hibe desteğiyle gerçekleştirildi.
5G ile fabrikalar daha akıllı olacak!
Geleceğin fabrikalarında Endüstriyel 5G şebekesine bağlantılı olarak çalışan ve yönetilen üretim sistemlerindeki makineler daha kolay kontrol edilebilir, daha esnek, güvenli ve performanslı çalışabilir hale geliyor. 5G’nin getirdiği bu avantajlar fabrikaların önümüzdeki yıllarda operasyonlarını daha iyi hale getirmelerine, yeni fırsatlardan yararlanmalarına, riskleri algılamalarına ve ürün yelpazelerini zenginleştirmeleri için daha geniş bir ekosisteme sahip olmalarına imkân sağlayacak. Tüm bu nedenlerle, endüstriyel mobil çözümler, başta geleceğin fabrikaları olmak üzere imalat sanayi ve diğer birçok sektörde yoğun ilgi görüyor.
Türk Telekom Hakkında;
180 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.(kaynak)
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Türk Telekom
TÜRK TELEKOM İLE ENGELLER KALKIYOR!
Sosyal sorumluluk çalışmalarında fırsat eşitliğini odağına alan ve çalışmalarına devam eden Türk Telekom, teknolojinin olanaklarını insana fayda için kullanarak engelsiz bir yaşam için çalıştığını her fırsatta belirtiyor. Telefon Kütüphanesi projesi, görme engellilerin sesli kitap ve sanat eserlerine ücretsiz erişebilmelerine imkân sağlarken, İlaç Barkodu Okuma ve Para Tanıma gibi uygulamalarıyla görme engellilerin hayatını kolaylaştırmayı hedeflediğini duyurmuştu.. Günışığı projesi sayesinde az gören çocuklar akranları ile birlikte kaynaştırma eğitimine devam edebiliyor.
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Türk Telekom, teknolojinin sunduğu imkânları seferber ederek engellilerin bilgiye, sanata eşit şartlarda erişebilmesi için çalışmaya devam edeceğini bildiriyor. İnsan odaklı yaklaşımıyla çalışmalarını sürdüren ve toplumsal meselelere teknolojik çözümler üreten ve hedefleyen Türk Telekom, engelleri kaldıran projeleriyle Türkiye’ye değer katıyor.
10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında değerlendirmelerde bulunan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal; “Teknolojinin olanaklarından herkesin ihtiyaçları doğrultusunda yararlanması bizim için çok önemli. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizi belirlerken dünyayı ve ülke gündemini, temel ihtiyaç alanlarını takip ederek herkesi ‘değerli hissettirmek’ misyonumuza uygun somut çözümler üretiyoruz. Türkiye’nin öncelikli ihtiyaç alanlarına odaklanıyor, dezavantajlı kesimlerin hayata eşit katılımını sağlamak için sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak projeler geliştiriyoruz. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz Telefon Kütüphanesi ve uygulama içerisindeki İlaç Barkodu Okuma özelliği ile görme engellilerimizin hayatını biraz olsun kolaylaştırabilmenin, hayatlarına dokunabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı uygulamadaki Tablolar Konuşuyor özelliği ile dünyaca ünlü 35 betimlemeli tabloyu görme engelli sanatseverlerle buluşturuyor, Para Tanıma fonksiyonu ile görme engellilerin güvenle ve bağımsız bir şekilde alışveriş yapabilmelerine olanak tanıyoruz. Az gören çocuklarımız için hayata geçirdiğimiz Günışığı projemiz sayesinde çocuklarımızın geleceğine ışık olmak için çalışıyoruz” diye sözlerine ekledi.
Sesli kitap ve tablolardan, ilaç barkodu okumaya…
Türk Telekom ve Boğaziçi Üniversitesi GETEM iş birliği ile 10 yıl önce hayata geçirilen Telefon Kütüphanesi projesi, görme engellilerin bilgiye erişiminin önündeki engelleri kaldırmak üzere telefonda sesli içerik hizmeti veriyor. Proje özelinde geliştirilen uygulama ile kullanıcılar, 50 kategoride 2000’e yakın sesli kitap ve dünyaca ünlü 35 sesli betimlemeli tabloya ulaşabiliyor. Bunun yanı sıra; anlık haber akışı, Para Tanıma ve RxMedia Pharma İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı iş birliği ile geliştirilen İlaç Barkodu Okuma gibi günlük hayatı kolaylaştıran özellikler de tamamen ücretsiz olarak kullanabiliyor ve görme engellilerin kullanımına sunuluyor. Bugüne kadar toplamda 13 milyon 75 bin 200 dakika sesli kitabın dinlendiği Telefon Kütüphanesi’nin yaklaşık 10 bin civarında aktif kullanıcısı bulunuyor. Görme engellilerin daha çok sesli kitaba ulaşmasını amaçlayan Türk Telekom, Kitaplara Ses uygulamasıyla, 30 bin gönüllüyü de sürece dâhil ederek, 600 bin sayfa kitabın seslendirilmesini sağladı.
Günışığı çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sunuyor!
Türk Telekom’un engellilerin hayata aktif bir şekilde katılmalarına destek olmayı amaçlayan projelerinden biri de EyDEr işbirliği ile hayata geçirilen Günışığı projesi oldu. Proje ile az gören çocukların erken müdahale eğitimi sayesinde yardım almadan yaşamlarını sürdürmesi, görme engelliler okulu yerine kaynaştırma eğitimine devam etmesi amaçlanıyor. Bugüne kadar 81 ilden bin Günışığı çocuğuna ve ailelerine az gören eğitimleri verildi. Proje kapsamında gerçekleştirilen Okulumda Günışığı projesi ile 5 bin eğitimciye ise az gören eğitimi verilerek projede farkındalık sağlanmış oldu. Diğer yandan Türk Telekom ArGe ekibi tarafından, Günışığı çocuklarının engelsiz akranları ile aynı sınıflarda, ders ve tahtayı rahatlıkla takip etmeleri amacıyla TahtApp yazılımı geliştirildi ve hayata geçirildi.
Türk Telekom Hakkında;
180 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.(kaynak)
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Türk Telekom
Türk Telekom ’dan tam kapanmada ücretsiz hizmetler!
Türk Telekom, pandemi nedeniyle evde geçireceğimiz süre boyunca Tivibu, e-dergi ve Muud gibi özel servislerinde sunduğu ayrıcalıklar ve ücretsiz erişim imkânı ile müşterilerinin keyifli vakit geçirmesine destek olmayı amaçlıyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz; Türk Telekom ’dan “İşin Geleceği Hackathonu”
İnsan odaklı yaklaşımıyla ürün ve hizmetlerini daha çok kişiye ulaştırmayı hedefleyen Türk Telekom, 17 Mayıs’a kadar sürecek kapanma sürecinde müşterilerinin yanında olmaya devam edeceğini duyurdu. Türk Telekom, Online İşlemler uygulaması ile müşterilerin işlemlerini evden çıkmadan kolaylıkla yapabilmesini sağlarken Sil Süpür ile her hafta internet veya dakika hediye ediyor. Ayrıca ev telefonu müşterilerine şehir içi ve şehirlerarası tüm aramalarda ücretsiz kullanım hakkı sunduğunu da ayrıca duyurdu.
Tivibu’da tüm kanallara, Muud ve e-dergi’ye erişim açık !
Türk Telekom, Tivibu, Muud ve e-dergi için sunduğu avantajlarla kapanma boyunca müşterilerinin keyifli zaman geçirmesine de destek olacağını duyurdu. Tivibu Aile, Sinema ve Spor paketi müşterileri, dijital TV platformu Tivibu’nun tüm kanallarını 17 Mayıs’a kadar ekstra ücret ödemeden şifresiz izleyebiliyorlar. e-dergi uygulamasını indirip, üye olarak EVDEKAL kodunu aktif hâle getiren kullanıcılar, onlarca dergi ve gazeteyi telefon ve tabletler üzerinden ücretsiz okuyabiliyorlar. Türk Telekom’un genç ruhlu dijital müzik platformu Muud da müzikseverleri yalnız bırakmıyor. 1 aylık ücretsiz Premium Muud üyeliği ile Türk Telekom mobil kullanıcıları, internet paketlerinden harcamadan Muud’un zengin müzik arşivinden yararlanabiliyorlar.
Türk Telekom Hakkında;
180 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.
“Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” Türk Telekom, 30 Eylül 2020 itibarıyla 15,7 milyon sabit erişim hattı, 12,8 milyon genişbant, 3,2 milyon TV ve 23,1 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu, şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 34.034 çalışanıyla hizmet vermektedir.
Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN ve toptan genişbant hizmetlerini sunmakta olup, mobil operatör TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., perakende internet hizmeti, IPTV, Uydu TV, Web TV, Mobile TV, Smart TV hizmetleri sağlayıcısı TTNET A.Ş., yakınsama teknolojileri şirketi Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., BT çözüm sağlayıcısı Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi eğitim yazılımları şirketi Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., çağrı merkezi şirketi AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., proje geliştirme ve kurumsal risk sermayesi şirketi TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş., elektrik tedarik ve satış şirketi TTES Elektrik Tedarik Satış A.Ş., toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı TT International Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile tesis bünyesinde kombine destek hizmetleri sağlayıcısı TT Destek Hizmetleri A.Ş.’nin doğrudan; TT International Holding BV iştiraklerinin, televizyon yayıncılığı ile isteğe bağlı yayıncılık (VOD) hizmetleri sağlayıcısı Net Ekran şirketlerinin, cihaz satış şirketi TT Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’nin ödeme hizmetleri şirketi TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’nin rehberlik hizmetleri şirketi 11818 Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş’nin ve web portalı ve bilgisayar programlama şirketi APPYAP Teknoloji ve Bilişim A.Ş.’nin ise dolaylı olarak %100’üne sahiptir.(kaynak)
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Türk Telekom’da Gençler “İşin Geleceği” için yarıştı
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