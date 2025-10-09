Yüksek performanslı oyun donanımı ve Espor inovasyonunda lideri markalardan olan MSI (Micro-Star International), 12 Ekim 2025 tarihinde İstanbul‘daki ikonik ESA Espor Arena‘da düzenlenecek olan önde gelen Valorant e-spor turnuvası Red Bull Home Ground – Türkiye Elemesi’nin resmi PC ve dizüstü bilgisayar ortağı oldu.

MSI ve Red Bull arasındaki stratejik ortaklığın bir sonraki dönüm noktası

Bu işbirliği, MSI ve Red Bull arasındaki stratejik ortaklığın bir sonraki dönüm noktasını oluşturuyor ve rekabetçi oyunları geliştirme konusundaki ortak taahhütlerini pekiştiriyor. Ayrıca, Espor takipçilerine ve profesyonellerine hem çevrimiçi hem de sahnede unutulmaz deneyimler sunuyor.

Etkinliğin bir parçası olarak MSI, turnuvaya, istikrarı, performansı ve güvenilirliği ile dünya çapında seçkin oyuncuların güvendiği Infinite serisi modeller de dahil olmak üzere en son teknolojiye sahip oyun masaüstü bilgisayarları ile destek verecek.

Sahne PC’leri: Ana sahne ve antrenman odalarında kullanılan Infinite masaüstü bilgisayarlar, yüksek kare hızları ve düşük gecikme süresi sağlayan yüksek performanslı Intel® Core™ CPU’lar ve NVIDIA® GeForce RTX™ GPU’larla donatılmış durumda. Ferah kasaları içerisinde bulunan gelişmiş termal tasarımları uzun vadeli stabilite sağlıyor.

Canlı yayın ve İçerik Oluşturma'da kullanılacak Dizüstü Bilgisayarları: Etkinlik esnasındaki yayıncıları ve içerik oluşturucuları desteklemek için kesintisiz canlı yayın, düzenleme ve mobil içerik üretimi sağlayacak premium MSI TITAN 18HX dizüstü bilgisayarlar kullanılacak.

Etkinlik Alanında MSI Standı Bulunacak

Standımızda ziyaretçiler, Valorant oynayarak en yeni oyun dizüstü bilgisayarlarını, masaüstü bilgisayarları, monitörleri, el konsollarını ve oyun ekipmanlarını deneyimleme fırsatı bulacaklar. Ayrıca, yerinde etkinliklere katılarak MSI ekran kartı, kulaklıklar, klavyeler ve fareler kazanma fırsatı da yakalayacaklar. Ziyaretçilere şapkalar, oyuncu çantaları, şemsiyeler ve Lucky Dragon Figürleri gibi aksesuarlar da dağıtılacak.

MSI x Red Bull Ortaklığının Genişletilmesi

Bu etkinlik, MSI’ın Red Bull ile devam eden ortaklığının en son bölümünü oluşturuyor. Bu ortaklık, MSI Gaming Arena (MGA) platformu aracılığıyla Red Bull Home Ground, Red Bull Team5 ve daha fazlası gibi önde gelen turnuvalara destek vermeyi de içeriyor.

15. yılını kutlayan MGA, MSI’ın Espor kültürünü desteklemek ve dünya çapındaki oyunculara en son teknolojiye sahip ekipmanlar ve rekabete hazır platformlar sunmak için sürdürdüğü küresel girişimi olmaya devam ediyor.

MSI x Red Bull ortaklığı hakkında daha fazla bilgi için bu bağlantıyı, Red Bull Home Ground büyük final canlı yayını için Red Bull Gamerszon YouTube kanalını ziyaret edebilirsiniz.