Genel
En İyi 6 Ücretsiz Video Birleştirme Programı! (2021)
Videolarınızı kesmek, birleştirmek ve çeşitli düzenlemeler yapmak için aradığınız programlar yazımızda. İşte en iyi 6 ücretsiz video birleştirme programı önerisi.
Günümüzde sosyal medya kullanımının artmasıyla video ve fotoğraf paylaşım sayısı da epey arttı. Artık herkes videolarını ve fotoğraflarını düzenleyerek paylaşıyor. Peki video düzenlemek için en iyi programlar hangileri? Gelin sosyal medyada paylaşacağınız videoları düzenleyebileceğiniz uygulamalara göz atalım. İşte piyasadaki en iyi 6 ücretsiz video birleştirme programı.
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İçindekiler
1. Vegas Pro!
Gerçek anlamda kurgu yapmak isteyenlerin tercihi olan Vegas Pro hemen hemen her düzenlemeyi yapmanıza olanak sağlıyor. Her türlü renk ve görsel efekt kullanmanıza olanak sağlayan Vegas Pro, piyasadaki en iyi video birleştirme, düzenleme programı diyebiliriz. Vegas Pro‘yu daha detaylı incelemek veya indirmek isterseniz buradaki linke tıklayabilirsiniz.
2. Adobe Premiere Pro!
YouTube, Instagram gibi platformlara video üretmek için benzersiz bir program olan Adobe Premiere Pro gerçekten çoğu kişinin vazgeçilmezi. Her türlü video düzenleme, kesme, birleştirme işlemini yapmanıza olanak sağlayan Premiere Pro, geçiş efektleri, görsel efektleri ve daha birçok özelliği ile birçok video üreticisinin baş tacı. Adobe Premiere Pro’yu hemen 7 gün ücretsiz denemek için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Eğer satın almak istiyorsanız ayda 132TL civarı bir fiyat ödemeniz gerektiğini de söylemekte fayda var.
3. VSDC Video Editor!
Sade ve basit bir kullanıma sahip olan VSDC Video Editor ücretsiz video birleştirme programı arayanların imdadına yetişiyor diyebiliriz. Ücretsiz ve kolay bir kullanım sunan VSDC Video Editor videolarınıza istediğiniz şekilde düzenleme yapmanıza olanak sağlıyor. Siz de videolarınızı düzenlemek için bir program arıyorsanız VSDC Video Editor programını indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.
4. VideoPad Video Editor!
Yine listemizdeki diğer programlar gibi yalın ve sade bir kullanım sunan VideoPad Video Editor, tıpkı VSDC gibi ücretsiz bir kullanım sunuyor. 3D videolar dahi üretebilen, yüksek kalitede ve istediğiniz biçimde videolar üretmenizi sağlayan VideoPad Video Editor programını ücretsiz denemek için buraya tıklayabilirsiniz.
5. Lightworks!
Yine birçok yayıncı ve video üreticisi tarafından kullanılan bir program olan Lightworks profesyonel videolar üretmeniz için aradığınız türden bir program. Kolay bir arayüze sahip Lightworks sayesinde videolarınızı kolaylıkla birleştirebilir, hoşunuza gitmeyen yerleri kesebilir, arkaya istediğiniz türden bi müzik ekleyebilirsiniz. Tıpkı Premiere Pro gibi 7 gün ücretsiz deneme süresi sunan Lightworks’ü buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
6. iMovie!
Listemizin son video birleştirme programı iMovie son dönemde oldukça popülerleşmiş bir program diyebiliriz. Kaliteli çıktıları, kolay kullanımı ve birçok özelliği ile kullanıcıları cezbeden iMovie ücretsiz kullanım sunması nedeniyle tercih edilir bir video birleştirme programı. Siz de iMovie programını denemek istiyorsanız buradaki linke tıklayarak iMovie’yi indirebilirsiniz.
Bu yazımızda piyasadaki en iyi 6 ücretsiz video birleştirme programını sizlere gösterdik. Listemizdeki programların hepsi birbirinden güzel özellikler sunuyor. Siz hangi programı indirdiniz? Cevabınızı yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
GM 21 Pro resmen Tanıtıldı!
General Mobile, GM 21 Pro’nun tanıtımını gerçekleştirdi. Büyük bir merakla beklenen akıllı telefonun özellikleri kullanıcıları heyecanlandıracak cinsten. 165.24×76.95×8.99mm boyutlarında ve 205 gram ağırlığında olan cihazımızın sunduğu teknik özelliklere yakından bakalım.
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Kamera Detayları;
Kamera konusunda beklentileri düşük tutmayın! GM 21 Pro bu noktada oldukça başarılı bir işe imza atıyor. Dörtlü yapay zeka destekli kamerası ultra net görüntüleri, ultra geniş açı fotoğrafları, yakınlaştırmalı kareleri ve makro çekimleri her koşulda ve zamanda yakalamanıza olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış. Fotoğrafçılıkta ileri Pro seviyeye ulaşmanız için size tüm olanakları sınırsız bir şekilde sunmayı hedefleyen GM 21 Pro’da ana Kamera, geniş açı kamera, derinlik kamerası ve makro kamera bulunuyor.
Ana kamera 108MP süper piksel modu sayesinde en net görüntüleri yakalamanıza yardımcı oluyor. 115 dereceye ulaşan geniş açı kamerası sayesinde alanlar problem olmaktan çıkıyor.
Ön kamera’da ise 16MP yüksek çözünürlüklü yapay zeka selfie kamerası bulunan GM 21 Pro ile düşük ışıkta ve zorlu koşullarda fotoğraf kalitesinden taviz vermeyin.
Ağır video çekim kaydı ve hızlı çekim video kaydı özelliği barındıran GM 21 Pro 4K video çekimi de destekliyor.
Performans Detayları;
8 çekirdekli MediaTek Helio G90 işlemcisi bulunan akıllı telefon 6 GB RAM kapasitesi ve 128 GB dahili bellek kapasitesi sunmayı ihmal etmiyor. Keza 256 GB’a kadar micro SD kart desteği bulunuyor.Bu sayede en sık kullandığınız uygulama ve oyunlarda herhangi bir probleme rastlamazsınız. Zamandan kazanın! 5000 mAh pil ile sunulan GM 21 Pro, gelişmiş güç tasarrufu modu ile birlikte sunuluyor.
Son olarak güvenliğinde arka planda bırakılmadığı cihazımız da parmak izi okuyucu sensörü ve yüz tanıma teknolojisi bulunuyor.
Son olarak 3.5 mm kulaklık girişi de müzikseverler unutulmamış.
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Akıllı Telefonlar
Oppo Reno 6 Pro+ 5G Geekbench’te ortaya çıktı!
Oppo Reno 6 Pro+ 5G modeli yakında akıllı telefon piyasasına giriş yapacak. Fiyat performans odaklı seri ile alakalı da çıkış tarihine yakın yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Serinin Pro+ modeli geçtiğimiz günlerde Geekbench platformuna uğradı. Test sonuçları ortaya çıkan akıllı telefonun bazı teknik özellikleri de kesinleşti. Fiyat performans odaklı olması beklenen akıllı telefon amiral gemisi katili sınıfında yer alacak. Akıllı telefona gücünü Qualcomm yapımı Snapdragon 870 işlemcisi verecek.
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Oppo Reno 6 Pro+ 5G modelinin işlemcisi belli oldu!
Akıllı telefon dünyasındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor. Birçok akıllı telefon üreticisi 2021’i yarılarken, model yelpazesini de genişletmeye devam ediyor. Özellikle Android işletim sistemli akıllı telefon üreticileri, durmadan akıllı telefon çıkarmaya devam ediyor. Hemen hemen her seviyeye ürün çıkaran bu üreticiler, rekabeti kendi içlerinde dahi yaşıyorlar. Bununla birlikte bazı firmalar akıllı telefon serilerini her modele uygun getirmek istiyorlar. Bu firmalar arasında eli kuvvetli olan yarışmacılardan biri de kuşkusuz Oppo diyebiliriz. Çinli teknoloji devi, yakında Reno 6 serisini kullanıcılarının karşısına çıkaracak. Fiyat performans odaklı serinin tanıtımına kısa bir süre kala yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Serinin Reno 6 Pro+ 5G modeli geçtiğimiz günlerde Geekbench‘te ortaya çıktı. Akıllı telefonun test sonuçlarının yanı sıra kullanacağı işlemci de ortaya çıktı. Reno 6 Pro+ 5G modeli, tekli çekirdek performansında 4649 puan aldı. Akıllı telefon çoklu çekirdek performansında ise 12712 puan almayı başardı.
Amiral gemisi katili akıllı telefon Qualcomm işlemci ile piyasaya çıkacak. Oppo Reno 6 Pro+ 5G gücünü Snapdragon 870 işlemcisinden alacak. Özellikle fiyat performans açısından çokça tercih edilen bu işlemci Oppo tarafından da kullanılacak. Bununla birlikte akıllı telefonun 12 GB RAM kapasitesi ile geleceği de kesinleşti. Daha önceden ortaya arılan iddialara göre akıllı telefon 8 GB/12 GB RAM seçeneklerine sahip olacaktı. Geekbench sayesinde akıllı telefonun 12 GB RAM iddiaları böylelikle doğrulanmış oldu. Bununla birlikte akıllı telefonun 128 GB/256 GB depolama seçeneklerine sahip olması beklenmekte. İlk gelen bilgilere göre 8 GB RAM ile 128 GB depolama, 12 GB RAM ile de 256 GB depolama alanı seçenekleri kullanıcılara sunulacak. Tasarım detayları da daha önceden belli olan akıllı telefon, serinin diğer üyelerine benzer özelliklere sahip olacak.
Oppo Reno 6 Pro+ 5G delikli ekran ile geliyor!
Oppo Reno 6 Pro+ 5G geçtiğimiz günlerde Çinli bir teknoloji mağazasının internet sitesinde ortaya çıktı. Akıllı telefon tanıtımından önce serinin diğer üyeleri ile birlikte ortaya çıktı. Bu listeleme sayesinde de akıllı telefonun ve serinin kalan üyelerinin tasarım detayları belli oldu. Reno 6 Pro+ modeli 6.55 inçlik AMOLED FullHD+ ekran ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte akıllı telefon delikli ekran teknolojisine sahip olacak ve bir adet de ön kameraya bünyesinde yer verecek. Kavisli ekran ile piyasaya çıkacak akıllı telefon 32 MP değerinde ön kamera ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Ayrıca akıllı telefon dörtlü arka kamera kurulu ile piyasaya çıkacak. Serinin diğer üyelerinde ise üçlü kamera kurulumu dikkat çekiyor. Görünüşe göre Oppo, Reno 6 Pro+ modelini daha kamera odaklı yaparak farklı bir deneyim arayan kullanıcıları hedefliyor. Akıllı telefonun arka ana kamerası 50 MP değerindeki Sony IMX766 lensi olarak belirlenmiş.
Bununla birlikte diğer üç arka kamera ise sırasıyla, 16 MP ultra geniş açı, 13 MP telefoto lens ve 2 MP makro sensör olacak. Oppo Reno 6 Pro+ modeli 4500 mAh batarya kapasitesi ile kullanıcılarını karşılayacak. Bununla birlikte firma 65W‘lık hızlı şarj desteği ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Ayrıca akıllı telefon Android 11 işletim sistemi ile piyasaya merhaba diyecek. Çinli bir teknoloji mağazasının internet sitesinde ortaya çıkan akıllı telefon serisi ile alakalı ne yazık ki bir fiyat bilgisi ortaya çıkmadı. 27 Mayıs tarihinde tanıtılacak seri üç telefondan oluşuyor. Bununla birlikte daha önceden ortaya atılan iddialara göre Reno 6 Dimensity 900 işlemcisi ile gelecek. Serinin en performanslı cihazı olacak olan Reno 6 Pro ise Dimensity 1200 işlemcisinden gücünü alacak. Pro+ modeli ise serinin tek Qualcomm işlemcili modeli olarak kayıtlara geçecek. Bakalım firma Reno 6 serisi ile birlikte beklentilerin üstüne çıkmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Donanım
Anakart Modeli ve Özellikleri Nasıl Öğrenilir?
Bilgisayarımızın önemli birimlerinden birisi olan anakartımızın modeli ve özellikleri nasıl öğrenilir? Anakart modeli öğrenme işlemi nasıl yapılır? İşte en kolay anakart modeli öğrenme yolları.
Bilgisayarlarımızın ana parçası olan anakartların isimleri aslında pek anılmıyor. Bilgisayarımızın özelliklerini anlatırken ekran kartı ve işlemcinin adı oldukça sık geçse de en önemli birim olan anakartın ismi fazla anılmıyor. Çünkü çoğu insan anakartının modelini bilmiyor. Bu yazımızda sizlere anakart modeli öğrenme işlemi nasıl yapılır onu göstereceğiz. Gelin şimdi en kolay şekilde anakart modeli öğrenme işlemi nasıl yapılır bakalım.
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1.Yol: Windows + R ile kolayca öğrenmek!
Bilgisayarınızın anakart modelini öğrenmenin en kolay yolu “Windows + R” kısayolunu kullanmak. İlk olarak bu iki tuşa aynı anda basıyorsunuz. Bu sayede Çalıştır programını açmış oluyorsunuz. Aynı yeri Başlat kısmına Çalıştır yazarak da açabilirsiniz. Çalıştır‘ı açtıktan sonra çıkan ekrana “msinfo32.exe” yazıp Enter‘e basıyorsunuz.
Bu işlemden sonra Sistem Bilgisi ekranı karşınıza çıkacak. Hemen sağ tarafta “Temel Kart Ürünü” kısmının yanında anakart modelinizi göreceksiniz. Ayrıca buradan sisteminizin diğer özelliklerine de bakabilirsiniz.
Gördüğünüz gibi kısa bir işlem ile sisteminizin anakart modelini öğrenme işlemini tamamladık. Şimdi anakart modeli öğrenmek için diğer yollara da göz atalım.
2.Yol: CPU-Z ile anakart modeli öğrenmek!
Anakart modelinizi öğrenmek için bir diğer yol ise CPU-Z programını kullanmak. İlk olarak buradaki linke tıklayarak CPU-Z’i indiriyorsunuz. Programın kurulumunu yaptıktan sonra direkt olarak programı çalıştırıyorsunuz. Burada üst kısımdan “Mainboard” sekmesine giriyoruz ve direkt olarak anakart modelimiz karşımıza çıkıyor. Burada anakartımız ile ilgili çeşitli detayları da görebiliyoruz.
Anakart modelini bilmek neden önemli?
Çoğu kişinin bilmediği ancak sistemimizde büyük önem taşıyan anakartlarımızın modelini ve özelliklerini bilmek aslında önemlidir. Özellikle sistemini yükseltmeyi düşünenler bu detaya dikkat etmeli. Keza anakartın özelliklerini bilmek üzerine ne gibi güncellemeler yapabileceğinizi gösterir. Örneğin ne kadar RAM ekleyebilirsiniz, ne gibi ekran kartı ve işlemci modelleri takılabilir sorularının yanıtı yine anakart modelinden ve özelliklerinden geçer.
DDR3, DDR4 gibi RAM tercihlerini de anakart özelliklerine göre belirleriz. Ayrıca ikinci el sistem almak isteyenler de satıcının belirttiği anakart modelinin doğru olup olmadığını bu yolla öğrenebilirler. Aynı şekilde sisteminizi satarken de anakart modelini belirtmek için bu yöntemleri kullanabilirsiniz.
Bu yazımızda sizlere anakart modeli öğrenme yollarını anlattık. En basit iki yolu sizler için gösterdik. Siz hangi yolu kullanarak anakart modelinizi öğrendiniz? Yorumlarda belirtebilirsiniz.
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