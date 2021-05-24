En İyi 6 Ücretsiz Video Birleştirme Programı! (2021)

Videolarınızı kesmek, birleştirmek ve çeşitli düzenlemeler yapmak için aradığınız programlar yazımızda. İşte en iyi 6 ücretsiz video birleştirme programı önerisi.

Günümüzde sosyal medya kullanımının artmasıyla video ve fotoğraf paylaşım sayısı da epey arttı. Artık herkes videolarını ve fotoğraflarını düzenleyerek paylaşıyor. Peki video düzenlemek için en iyi programlar hangileri? Gelin sosyal medyada paylaşacağınız videoları düzenleyebileceğiniz uygulamalara göz atalım. İşte piyasadaki en iyi 6 ücretsiz video birleştirme programı.

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1. Vegas Pro!

Gerçek anlamda kurgu yapmak isteyenlerin tercihi olan Vegas Pro hemen hemen her düzenlemeyi yapmanıza olanak sağlıyor. Her türlü renk ve görsel efekt kullanmanıza olanak sağlayan Vegas Pro, piyasadaki en iyi video birleştirme, düzenleme programı diyebiliriz. Vegas Pro‘yu daha detaylı incelemek veya indirmek isterseniz buradaki linke tıklayabilirsiniz.

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2. Adobe Premiere Pro!

YouTube, Instagram gibi platformlara video üretmek için benzersiz bir program olan Adobe Premiere Pro gerçekten çoğu kişinin vazgeçilmezi. Her türlü video düzenleme, kesme, birleştirme işlemini yapmanıza olanak sağlayan Premiere Pro, geçiş efektleri, görsel efektleri ve daha birçok özelliği ile birçok video üreticisinin baş tacı. Adobe Premiere Pro’yu hemen 7 gün ücretsiz denemek için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Eğer satın almak istiyorsanız ayda 132TL civarı bir fiyat ödemeniz gerektiğini de söylemekte fayda var.

3. VSDC Video Editor!

Sade ve basit bir kullanıma sahip olan VSDC Video Editor ücretsiz video birleştirme programı arayanların imdadına yetişiyor diyebiliriz. Ücretsiz ve kolay bir kullanım sunan VSDC Video Editor videolarınıza istediğiniz şekilde düzenleme yapmanıza olanak sağlıyor. Siz de videolarınızı düzenlemek için bir program arıyorsanız VSDC Video Editor programını indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

4. VideoPad Video Editor!

Yine listemizdeki diğer programlar gibi yalın ve sade bir kullanım sunan VideoPad Video Editor, tıpkı VSDC gibi ücretsiz bir kullanım sunuyor. 3D videolar dahi üretebilen, yüksek kalitede ve istediğiniz biçimde videolar üretmenizi sağlayan VideoPad Video Editor programını ücretsiz denemek için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Lightworks!

Yine birçok yayıncı ve video üreticisi tarafından kullanılan bir program olan Lightworks profesyonel videolar üretmeniz için aradığınız türden bir program. Kolay bir arayüze sahip Lightworks sayesinde videolarınızı kolaylıkla birleştirebilir, hoşunuza gitmeyen yerleri kesebilir, arkaya istediğiniz türden bi müzik ekleyebilirsiniz. Tıpkı Premiere Pro gibi 7 gün ücretsiz deneme süresi sunan Lightworks’ü buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

6. iMovie!

Listemizin son video birleştirme programı iMovie son dönemde oldukça popülerleşmiş bir program diyebiliriz. Kaliteli çıktıları, kolay kullanımı ve birçok özelliği ile kullanıcıları cezbeden iMovie ücretsiz kullanım sunması nedeniyle tercih edilir bir video birleştirme programı. Siz de iMovie programını denemek istiyorsanız buradaki linke tıklayarak iMovie’yi indirebilirsiniz.

Bu yazımızda piyasadaki en iyi 6 ücretsiz video birleştirme programını sizlere gösterdik. Listemizdeki programların hepsi birbirinden güzel özellikler sunuyor. Siz hangi programı indirdiniz? Cevabınızı yorumlarda belirtebilirsiniz.