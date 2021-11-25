Türk Telekom’da ‘25G PON’ Teknolojisiyle 10 Kat Hız

Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncülerinden Türk Telekom, yeni teknolojileri denemeye ve üretmeye yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Türk Telekom bu kapsamda, Türk Telekom Ankara İnovasyon Merkezi’nde Nokia iş birliği ile yaptığı denemede mevcut GPON teknolojisinin yaklaşık 10 katı hızlara kadar çıkarak Türkiye’de ilk kez ‘25G PON’ teknolojisini test etti.

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç testi şöyle değerlendirdi: “Daha yüksek hız ve kapasite sağlayan teknolojiler ile değişen kullanıcı ihtiyaçlarını esnek bir şekilde karşılayabilmeyi, bireysel ve kurumsal müşterilerimize daha kaliteli bir hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Nokia ile test ettiğimiz ‘25G PON’ geçmiş PON teknolojilerinden farklı olarak daha yüksek bant genişliğine sahip olduğu için yaklaşık 10 kat daha yüksek hızlara ulaşıyor.

Yaptığımız denemelerde de tek yönlü 20 Gbps, çift yönlü olarak ise 29.1 Gbps ve üzeri hızlara ulaştık. Eriştiğimiz bu hızlar, akıllı şehir, akıllı ofis, sağlık, eğlence, güvenlik, akıllı ev konsepti gibi birçok uygulamanın daha verimli kullanılmasına imkân sağlayacak.”