Basın Bülteni
Türk Telekom’da ‘25G PON’ Teknolojisiyle 10 Kat Hız
Türk Telekom, daha yüksek hız ve kapasite sağlayan yeni nesil fiber teknoloji ‘25G PON’u Türkiye’de deneyen ilk operatör oldu. Nokia ile yapılan testte; saniyede tek yönlü 20 Gbps, çift yönlü ise 29.1 Gbps ve üzerine ulaşan ‘veri taşıma hızları’, değişen kullanıcı ihtiyaçlarını esnek şekilde karşılayabilecek.
Bakmakta fayda var: Türk Telekom’dan Siber Güvenlikte ‘Yerli Ekosisteme’ Güçlü Destek
Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncülerinden Türk Telekom, yeni teknolojileri denemeye ve üretmeye yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Türk Telekom bu kapsamda, Türk Telekom Ankara İnovasyon Merkezi’nde Nokia iş birliği ile yaptığı denemede mevcut GPON teknolojisinin yaklaşık 10 katı hızlara kadar çıkarak Türkiye’de ilk kez ‘25G PON’ teknolojisini test etti.
Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç testi şöyle değerlendirdi: “Daha yüksek hız ve kapasite sağlayan teknolojiler ile değişen kullanıcı ihtiyaçlarını esnek bir şekilde karşılayabilmeyi, bireysel ve kurumsal müşterilerimize daha kaliteli bir hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Nokia ile test ettiğimiz ‘25G PON’ geçmiş PON teknolojilerinden farklı olarak daha yüksek bant genişliğine sahip olduğu için yaklaşık 10 kat daha yüksek hızlara ulaşıyor.
Yaptığımız denemelerde de tek yönlü 20 Gbps, çift yönlü olarak ise 29.1 Gbps ve üzeri hızlara ulaştık. Eriştiğimiz bu hızlar, akıllı şehir, akıllı ofis, sağlık, eğlence, güvenlik, akıllı ev konsepti gibi birçok uygulamanın daha verimli kullanılmasına imkân sağlayacak.”
Türkiye Nokia Genel Müdürü Özgür Erzincan ise testi şöyle değerlendirdi: “Fibere yapılan küresel yatırımlar, yüksek hızlı ağların getirdiği rekabet avantajının öneminin altını çiziyor. Nokia, 10Gb/s simetrik PON’da liderdir ve 25G hızlarına sorunsuz bir geçiş sağlayan tek üreticidir. Nokia’nın Quillion yonga seti ile güçlendirilmiş üç nesil PON teknolojisinin hepsini aynı anda destekleyen, Türkiye’nin ilk 25G PON ağını etkinleştirmekte olan ve Türkiye’nin en büyük fiber (FTTH) ağındaki müşterilere yüksek hızda geniş bant sağlayan Türk Telekom’u desteklemekten mutluluk duyuyoruz.“
16K TV, 3D 360 derece videolar, artırılmış gerçeklik deneyimi
25G PON teknolojisi, tek bir fiber kılından yüksek hızlarda veri indirme ve yükleme imkânı sağlıyor. Bu teknoloji ile yüksek çözünürlüklü 3D 360 derece videolar, çevrim içi oyunlar, sanal gerçeklik, 16K kalitesiyle TV izleme, artırılmış gerçeklik ve akıllı uygulamalar için gerekli yüksek bant genişliği daha verimli şekilde sağlanarak son kullanıcıların gereksinimleri karşılanacak.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar1 saat önce
Xiaomi 2021 3.Çeyrekte Gelir ve Kâr Artışı Açıkladı
Donanım3 saat önce
HER CİHAZ İÇİN TEK FARE! | ROG Keris Wireless incelemesi
Haber3 saat önce
Akıllı Telefon Pazarı, Kayıtların En İyi 3. Çeyreğini Yaşıyor.
Akıllı Telefonlar4 saat önce
MediaTek Durdulamıyor: Dimensity 9000 ve Dahası!
Basın Bülteni4 saat önce
Türk Telekom’da ‘25G PON’ Teknolojisiyle 10 Kat Hız
Donanım3 saat önce
HER CİHAZ İÇİN TEK FARE! | ROG Keris Wireless incelemesi
Akıllı Telefonlar20 saat önce
OPPO Reno 6 Kutu Açılışı | “Made in Turkey”
Akıllı Telefonlar22 saat önce
Poco X3 GT vs Xiaomi 11T Hız Testi | Dimenstiy 1100 Mü, Dimensity 1200 Mü Daha Hızlı?
Akıllı Telefonlar2 gün önce
ANDROID’DE SON NOKTA! | VIVO X70 Pro+ Deneyimi
İnceleme2 gün önce
ASUS Vivobook Pro 14 OLED İnceleme | Şahane Ekran, Etkileyici Performans!
Donanım3 saat önce
HER CİHAZ İÇİN TEK FARE! | ROG Keris Wireless incelemesi
Akıllı Telefonlar20 saat önce
OPPO Reno 6 Kutu Açılışı | “Made in Turkey”
Akıllı Telefonlar22 saat önce
Poco X3 GT vs Xiaomi 11T Hız Testi | Dimenstiy 1100 Mü, Dimensity 1200 Mü Daha Hızlı?
Akıllı Telefonlar2 gün önce
ANDROID’DE SON NOKTA! | VIVO X70 Pro+ Deneyimi
İnceleme2 gün önce
ASUS Vivobook Pro 14 OLED İnceleme | Şahane Ekran, Etkileyici Performans!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.