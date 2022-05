Nesini Seviyorsunuz serisinden sonra konsepti değiştirdiğimiz seri Ne Önerirsiniz ‘in yeni konuğu Türk Telekom oluyor. Sizden gelen yorumlarla birlikte Türk Telekom’a olan önerilerinizi Eren ve Aydoğan değerlendiriyor.

Soru Başlıkları

00:00 Giriş

1) Abdullah Kesmenoglu: Altyapıyı kiraladığı firmalar daha ucuza internet sağlıyorlar. Ben fatura miktarlarını düşürmelerini ve sözleşmeleri biten insanlara fahiş fiyatla internet vermemelerini tavsiye ederim. Geçen yıl sözleşmem bittikten sonraki ayda gelen 16mb sınırsız dsl faturam 258 tl idi siz düşünün.

2)Mustafa: Özellikle fiber altyapı olan bölgelerde utanmadan 16mbiti fiber diye vatandaşa sunmaktan vazgeçmeliler. Bana göre fiber 100mbit den başlar gigabite gider. Ki zaten hepimiz giga internet hesaplanıp kablo, santral vs. düşünülerek yapıldığını biliyoruz.

3)ibrasinanerdem: En küçük bir afet durumunda hatların kesilmesini sevmiyoruz. Altyapı çalışmalarına gerçekten önem verilmesini istiyoruz.

4)yell_over: Altyapısı ve müşteri hizmetlerini iyileştirmesini… Türk Telekom’dan sırf bu yüzden çıktım. İstemediğin durumda zorla kampanya ile paketi yükseltmeye zorlar ya da sorun olunca bilindik adımları uygulatırlar, bu yüzden çıktım. Türknet kullanıyorum iki kere internet sorunu oldu ve ekip gelip direk kontrol etti aradıktan sonra birkaç kez kendileri aradı.

5)death.mark_7: Cimri olma cömert ol, bütçe dostu tarife/kampanya yap. Ülke altyapısında bu kadar eziyet çektiren başka iss yok. Yapamıyorsan sat o zaman başka iss’ye bütün hisseleri. Boşuna zarar ediyorsun.

6)volkanxyoruk: Mobil yönden esnek tarifler olmalı, mesela bir son kullanıcı aylık kaç dakika kaç mb veya gb diye kendi tarifesini oluşturabilmeli, çok zor bir iş değil tıpkı bir market sepeti doldurup kasada fiyatını ödemek gibi. Çekmeme sorunundan sonra herkesin istediği bu bence.

7)Serkan Akgün: Kullandığımız kadar elektrik su gaz vs ödüyoruz. Kullandığın kadar internet tarifesi olabilir. 1 gb 1₺ gibi mesela. Bir çok kişi yazlık vs gibi birden fazla evde ikamet edebiliyor.

8)erkancelik77: Türk Telekom olarak söylemiyorum hepsi için geçerli. Tanımlı tarifem bittiğinde mevcut tarifemin altında bulunan tarifelere neden geçilmez?

9)mhmtersy06: Selfy’li olduğum halde düzgün paketleri yok. Mobil uygulamada tarife çıkmıyor, mobil uygulama yavaş ve kullanımı kötü, tarifeler pahalı

10)emrahseritt: Türkiye’nin en büyük internet sağlayıcısı olmanın avantaj olarak değerlendirilip sınırsız bir mobil paket mutlaka olması lazım.

11)Ferhat Durdu: Ultra 8gb paketinde konuşma ve sms sınırsız ama internet paketinde kota bitiminde hiz 256kb de kalıyor. Ultra 8gb paketi gibi olan limitsiz paketlerde akn noktasının hızının yeniden düzenlenmesini öneririm.

