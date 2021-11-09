‘Türk Telekom’a Hoş Geldin’ Tarifeleri

Türk Telekom, faturalı veya faturasız yeni hat satın alan müşterilerine ‘Hoş Geldin’ Tarifeleri ile cazip fiyatlar ve farklı tarife seçenekleri sunuyor.

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Türk Telekom’dan, her bütçeye uygun hoş geldin tarifeleri

Müşteri odaklı yaklaşımıyla ihtiyaç ve beklentilere uygun çözümler sunan Türk Telekom, yeni bireysel mobil hat alan kullanıcılarını ‘Hoş Geldin’ Tarifeleri ile karşılıyor. Türk Telekom’dan bireysel faturalı veya faturasız mobil hat alan müşteriler, Hoş Geldin Tarifeleri’nde ihtiyaçlarına göre internet, dakika ve SMS içeren farklı paketleri değerlendirebiliyorlar.

Türk Telekom, yeni faturalı mobil hat sahiplerine sunduğu 6 farklı pakette, 2 GB’dan 20 GB’a kadar internet seçeneklerine ek olarak kullanıcılarına her yöne 750 dakika ve 250 SMS de tanımlıyor. Yeni müşterilere taahhüt karşılığında 12 ay boyunca Hoş Geldin 2 Tarifesi’yle aylık 2 GB internet içeren paket 29 TL’ye, Hoş Geldin Prime 20 Tarifesi’yle 20 GB internet içeren paket ise 62 TL’ye sunuluyor.

Faturasız mobil hat alan yeni müşteriler ise yine avantajlı fiyatlara 5, 10, 20, 30 GB internet alternatiflerini içeren 4 farklı paketten birini seçerek her yöne 750 dakika ve 100 SMS’ten faydalanabiliyorlar. Türk Telekom, bu sayede faturalı ve faturasız mobil müşterilerinin diledikleri tarifeden uygun fiyatlara yararlanmalarını sağlıyor.

Faturalı Hoş Geldin Tarifeleri

Hoş Geldin 2 Tarifesi; 750 DK, 250 SMS, 2 GB: 29TL

Hoş Geldin 4 Tarifesi; 750 DK, 250 SMS 4, GB: 33TL

Hoş Geldin 6 Tarifesi; 750 DK, 250 SMS, 6 GB: 36TL

Hoş Geldin 10 Tarifesi; 750 DK, 250 SMS, 10 GB: 42TL

Hoş Geldin Prime 15 Tarifesi; 750 DK, 250 SMS, 15 GB: 52TL

Hoş Geldin Prime 20 Tarifesi; 750 DK, 250 SMS, 20 GB: 62TL

Faturasız Hoş Geldin Tarifeleri

Hoş Geldin 5 Paketi; 750 DK, 100 SMS, 5 GB: 33 TL

Hoş Geldin 10 Paketi; 750 DK, 100 SMS, 10 GB: 40 TL

Hoş Geldin 20 Paketi; 750 DK, 100 SMS, 20 GB: 60 TL

Hoş Geldin 30 Paketi; 750 DK, 100 SMS, 30 GB: 80 TL