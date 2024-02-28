Türk Telekom, 6G teknolojileri kapsamında stratejik vizyon paylaşımı ve 6G ekosistemini geliştirmek ve endüstriyel uygulamalarını gerçekleştirmek amacıyla Noka ile GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde İyi Niyet Sözleşmesi (MoU) imzaladı. İmza töreninde yapay zeka tabanlı 6G Şebekesi üzerine dünyanın ilk kapsamlı interaktif 6G demosu katılımcılara sunuldu.

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Dijital çağın olanaklarını dünyayla aynı anda Türkiye’ye sunmak için çalıştıklarını belirten Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Ülkemizi uçtan uca dijitalleştirmek ve yeni nesil teknolojilere hazır hale getirmek için uzun vadeli stratejiler oluşturuyoruz. Bu kapsamda Nokia ile güç birliği yaparak 6G ekosistemini ve uygulama alanlarını genişletecek projeler üretmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, kullanıcılarına en ileri teknolojileri sunmak hedefiyle çalışmalarını ve yatırımlarını sürdürürken hem yerel hem de global düzeyde dünyanın önde gelen şirketleri ile iş birliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda 6G tabanlı ürün ve hizmetler geliştirerek, Türkiye’nin dijital dönüşümüne hız kazandırmayı amaçlayan Türk Telekom, mobil, sabit ve bulut teknolojilerinde dünyanın önde gelen markalarından Nokia ile 5G, 5G-Advanced ve 6G teknolojileri kapsamında İyi Niyet Sözleşmesi’ni (MoU) imzaladı. Türk Telekom ve Nokia bu iş birliği kapsamında, 6G şebeke dönüşümü ve 6G tabanlı ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve denenmesi için stratejik vizyon paylaşımının yanı sıra 6G’nin endüstriyel uygulamalarını gerçekleştirmek ve ekosistemi geliştirmek için birlikte çalışacak.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, imza töreninde yaptığı açıklamada, “Türkiye’de dijital dönüşümün öncü kurumu olarak, iştiraklerimiz ve 6G alanında yetkin mühendislerimizle, tüm çalışmalarımızı milli sorumluluk bilinciyle gerçekleştiriyoruz. Bu motivasyonla çıktığımız yolda teknolojiyi insanın iyiliği ve faydası için üreten, geliştiren ve sektöre değer katan dünyanın sayılı operatörlerinden biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Ulaşım, sağlık, eğitim, tarım, eğlence ve kentleşmede akıllı çözümler sunan yeni nesil teknolojiler büyük önem taşıyor. Nokia ile imzaladığımız İyi Niyet Sözleşmesi kapsamında 6G ekosistemini ve uygulama alanlarını geliştirmeyi, bu konudaki denemeleri yaparak şebekelerimizde uygulamayı hedefliyoruz. 6G teknolojilerin geliştirilmesi kapsamında değerli iş ortağımız Nokia ile gerçekleştirdiğimiz çalışmalara bir yenisini daha eklemekten mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Nokia Mobil Şebekeler Avrupa Başkanı Rolf Werner ise “Uzun süredir iş birliği içinde olduğumuz Türk Telekom ile birlikte Türkiye’de dijital dönüşümü daha da desteklemek ve 5G, 5G-Advanced ve 6G için bir ekosistem oluşturmak için inovasyona devam ettiğimizden dolayı heyecanlıyız. Büyük müşterilerimizle birlikte, 6G yeniliğinde öncü olmayı hedefliyoruz. Dijital teknolojiler, hem sektörler arası ekonomik rekabet gücü hem de sürdürülebilirlik açısından kilit öneme sahip. Bugün odaklandığımız nokta 5G olsa da 5G-Advanced’a giden net bir yol haritamız var ve 6G araştırmalarında da öncülük ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İçindekiler Dünyanın ilk kapsamlı yapay zeka fonksiyonlu interaktif 6G demosu

Dünyanın ilk kapsamlı yapay zeka fonksiyonlu interaktif 6G demosu

GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde gerçekleştirilen imza töreninde, Nokia tarafından hazırlanan dünyanın ilk kapsamlı yapay zeka fonksiyonlu 6G şebeke demosu Türk Telekom’un katılımıyla canlı olarak gösterildi. Gerçekleştirilen demoda katılımcılar, 6G şebeke erişim katmanlarında AI fonksiyonu kullanılan bir platfoma tablet ile interaktif olarak bağlanarak, AI’ın kullanıcı performansını ve şebeke verimliliğini nasıl artırdığını gözlemleme fırsatı buldu.