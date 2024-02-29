Türk Telekom, yenilikçi çalışmalarıyla sağlıktan eğitime, endüstriden tarıma, spordan kültür sanata hayatın her alanında değer yaratan projeler geliştiriyor. Türkiye’ye en ileri teknolojileri sunmak hedefiyle yatırımlarını sürdürürken dünyanın önde gelen şirketleriyle iş birliklerini de devam ettiren Türk Telekom, Huawei ile gerçekleştirdiği öncü çalışmalarını Barcelona’da düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde tanıttı.

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İş birliği kapsamında, Türk Telekom’un girişim hızlandırma programı PİLOT mezunlarından NaraXR’ın desteğiyle, 5G ile sanatın evrenselleşmesini sağlayacak uygulamalarından, Türk Telekom’un teknoloji ile kültür sanatı harmanladığı Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen dünyanın ilk 5G Haptic Eldivenli VR Kukla Tiyatrosu denemesi Huawei standında dünyaya tanıtıldı. Denemede farklı lokasyonlarda bulunan gerçek kukla oynatıcılarının yönettiği Unesco Kültür Mirası Karagöz Kukla Tiyatrosu, 5G Haptic Eldiven ile Atatürk Kültür Merkezi’nde bulunan seyirciler e canlı olarak VR, AR ve web ortamında sunuldu. Ayrıca farklı lokasyonlar arasında Türkiye’nin ilk 3 boyutlu 5G sanal görüşme denemesi de yerli teknoloji şirketi Scalar Vision ile gerçek zamanlı olarak yapıldı.

5G’nin sunduğu yüksek hız ve düşük gecikme süresi gibi özellikler, her alanda sınırları zorlamamızı ve yeni deneyimler sunmamızı sağlıyor. Bu iş birliği ile sadece Türkiye’de değil, global ölçekte de kültür sanatın dijitalleşmesine öncülük etmiş olacağız. Türk Telekom, Türkiye yolculuğumuzun başından bu yana stratejik iş ortağımız oldu. Huawei Türkiye ailesi adına, bize duydukları güven için kendilerine en içten teşekkürlerimi iletiyorum. Turk Telekom ile birlikte Türkiye için değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.