Türk Telekom, uzaktan eğitim için upload hızlarını 2 katına çıkarıyor

Türk Telekom, yeni eğitim ve öğretim yılında öğrenci ve velileri düşünerek; upload hızlarını 2 katına çıkarıyor. Başlayacak uzaktan eğitim sürecinde abonelerine destekte bulunmak isteyen Türk Telekom; fiber ve VDSL abonelerinin upload hızını 2 katına çıkarıyor.



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Türk Telekom, uzaktan eğitim sürecine destek vermeye hazır

Eğitimin giderek dijitalleşmeye başladığı bu dönemde altyapı yatırımlarına devam eden şirket, yükselişe geçen talebe rağmen mevcut altyapısına da güveniyor. Türk Telekom, uzaktan eğitimi desteklemek için de; 31 Ağustos’tan başlamak üzere internet kullanıcılarının upload hızlarını 2 katına çıkaracak. Türk Telekom’un fiber ve VDSL aboneleri ile; Türk Telekom altyapısını kullanan internet servis sağlayıcılardan hizmet alan tüm kullanıcılar bu hizmetten 1 Ekim 2020’ye kadar faydalanabilecek.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Uzaktan eğitim ile başlayacak yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin çevrimiçi dersleri rahat bir şekilde takip etmesini sağlarken, aynı zamanda tüm kullanıcılarımıza daha iyi bir internet deneyimi sunmak istiyoruz” diye konuştu. Ayrıca Türk Telekom’un sağlayacağı bu upload artışından yararlanmak istiyorsanız herhangi bir işlem yada başvuru yapmanıza da gerek olmadığını belirten Önal ayrıca; “Mart ayında başlayan uzaktan eğitim süreci boyunca veri trafiğini başarıyla yöneterek EBA’yı (Eğitim Bilişim Ağı) öğrencilerimizle kesintisiz şekilde buluşturduk. EBA TV kanallarını Tivibu üzerinden izleyen öğrencilerimiz, ‘durdur izle, tekrar izle, geri al izle’ gibi özellikler sayesinde derslerini kolaylıkla takip edebildiler. Yeni eğitim döneminde de EBA ile oluşacak trafiği sorunsuz yönetecek ve kullanıcılarımızın ihtiyaç duyduğu ses, mobil ve internet hizmetlerini kesintisiz sürdüreceğiz” dedi.

Önal, açıklamarını “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 40 binin üzerindeki okulun erişim altyapısı ile birlikte 13 bin 500 okulun hızlı internetle buluşmasını sağlıyoruz. EBA (Eğitim Bilişim Ağı) platformunun altyapısı da tamamen Türk Telekom’a emanet. Grup şirketimiz Sebit’in Vitamin, Raunt gibi online eğitim çözümleriyle EBA platformuna, ders ve sınavlar için içerik desteği sunuyoruz. Kurumsal girişim sermayesi şirketimiz TT Ventures ile MentalUP gibi online eğitim platformlarına yatırımlarımızı sürdürüyoruz” şeklinde sonlandırdı.

Peki ya siz Türk Telekom’un sağlayacağı upload hızı artışı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!