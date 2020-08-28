Türk Telekom
Türk Telekom, uzaktan eğitim için upload hızlarını 2 katına çıkarıyor
Türk Telekom, yeni eğitim ve öğretim yılında öğrenci ve velileri düşünerek; upload hızlarını 2 katına çıkarıyor. Başlayacak uzaktan eğitim sürecinde abonelerine destekte bulunmak isteyen Türk Telekom; fiber ve VDSL abonelerinin upload hızını 2 katına çıkarıyor.
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Türk Telekom, uzaktan eğitim sürecine destek vermeye hazır
Eğitimin giderek dijitalleşmeye başladığı bu dönemde altyapı yatırımlarına devam eden şirket, yükselişe geçen talebe rağmen mevcut altyapısına da güveniyor. Türk Telekom, uzaktan eğitimi desteklemek için de; 31 Ağustos’tan başlamak üzere internet kullanıcılarının upload hızlarını 2 katına çıkaracak. Türk Telekom’un fiber ve VDSL aboneleri ile; Türk Telekom altyapısını kullanan internet servis sağlayıcılardan hizmet alan tüm kullanıcılar bu hizmetten 1 Ekim 2020’ye kadar faydalanabilecek.
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Uzaktan eğitim ile başlayacak yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin çevrimiçi dersleri rahat bir şekilde takip etmesini sağlarken, aynı zamanda tüm kullanıcılarımıza daha iyi bir internet deneyimi sunmak istiyoruz” diye konuştu. Ayrıca Türk Telekom’un sağlayacağı bu upload artışından yararlanmak istiyorsanız herhangi bir işlem yada başvuru yapmanıza da gerek olmadığını belirten Önal ayrıca; “Mart ayında başlayan uzaktan eğitim süreci boyunca veri trafiğini başarıyla yöneterek EBA’yı (Eğitim Bilişim Ağı) öğrencilerimizle kesintisiz şekilde buluşturduk. EBA TV kanallarını Tivibu üzerinden izleyen öğrencilerimiz, ‘durdur izle, tekrar izle, geri al izle’ gibi özellikler sayesinde derslerini kolaylıkla takip edebildiler. Yeni eğitim döneminde de EBA ile oluşacak trafiği sorunsuz yönetecek ve kullanıcılarımızın ihtiyaç duyduğu ses, mobil ve internet hizmetlerini kesintisiz sürdüreceğiz” dedi.
Önal, açıklamarını “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 40 binin üzerindeki okulun erişim altyapısı ile birlikte 13 bin 500 okulun hızlı internetle buluşmasını sağlıyoruz. EBA (Eğitim Bilişim Ağı) platformunun altyapısı da tamamen Türk Telekom’a emanet. Grup şirketimiz Sebit’in Vitamin, Raunt gibi online eğitim çözümleriyle EBA platformuna, ders ve sınavlar için içerik desteği sunuyoruz. Kurumsal girişim sermayesi şirketimiz TT Ventures ile MentalUP gibi online eğitim platformlarına yatırımlarımızı sürdürüyoruz” şeklinde sonlandırdı.
Peki ya siz Türk Telekom’un sağlayacağı upload hızı artışı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Türk Telekom
Türk Telekom, Sil Süpür ile kullanıcılara toplam 417 milyon GB hediye etti!
Türk Telekom, 2020 dönemi için açıkladığı ve aktif olarak devam eden Sil Süpür kampanyası ile; 2020 yılının ilk 7 ayı içerisinde, abonelerine toplamda 417 milyon GB mobil internet hediye etti.
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Türk Telekom, Sil Süpür kampanyası ile abonelerine her ay milyonlarca GB internet hediye etti
Türk Telekom, 2020 yılı ile beraber kullanıcılarına sunduğu Sil Süpür kampanyası ile birçok müşterisine hediye mobil veri kullanımı gibi ayrıcalıklar sunmaya başlamış idi. Sil Süpür kampanyasından, şimdiye kadar çok sayıda Türk Telekom abonesi yararlandı. Şirket tarafından duyurulan son bilgiye göre ise, Sil Süpür kampanyası aracılığı ile abonelere hediye edilen toplam mobil internet; 2020 yılının ilk 7 aylık döneminde 417 milyon GB’a ulaştı. Bu süreç içinde kullanıcılara en çok mobil veri hediye edilen dönem ise, 65.441.000 GB ile Mayıs ayı oldu.
Siz de, çarşamba ve cuma günleri güncellenen hediyeleri ile, Sil Süpür kampanyasından yararlanabilirsiniz
Sil Süpür’de hediyeler her hafta çarşamba ve cuma günleri güncelleniyor. Bireysel Türk Telekom müşterileri, kendi hatlarına özel belirlenen “şanslı gün” itibarı ile, bir hafta boyunca Sil Süpür’e katılarak hediyelerine kavuşuyor. Eğer siz de Türk Telekom’un sunduğu bu hediyelerden yararlanmak istiyorsanız buraya tıklayarak daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
Sil Süpür kampanyasından memnun olan müşterilere yönelik açıklamalarda bulunan Türk Telekom Mobil Hizmetler Pazarlama Direktörü Yeşim Arı, “Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik çözüm ve fırsatlar sunuyoruz. Türk Telekomluların mobil iletişim deneyimini her geçen gün bir üst seviyeye taşımak için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.
Peki ya siz Türk Telekom’un Sil Süpür kampanyasından yararlandınız mı? Eğer Sil Süpür kampanyalarını tecrübe ettiyseniz düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Türk Telekom
Türk Telekom, 2020 yılında kendi gelir rekorunu kırdı
2020 yılının ilk 6 aylık sürecinde 13.3 milyar Türk Lirası gelir elde eden Türk Telekom; şirket tarihindeki ilk 6 aylık dönemler içindeki en yüksek büyüme rekorunu kırmış oldu. Halka arz edildiği günden bu yana, en yüksek 6 aylık net karını elde eden Türk Telekom’un net karı ise 1.6 milyar Türk Lirası’nı buldu. Türk Telekom’un ulaştığı toplam abone sayısı ise 48.7 milyon oldu.
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Türk Telekom, şirket tarihinde yeni bir gelir rekoruna imza attı
2020 yılının ilk yarısı için başarılı bir dönem geçiren Türk Telekom, %19 büyüme oranı elde etmeyi başardı. Bu büyüme ile beraber elde edilen gelir ise 13.3 milyar Türk Lirası oldu. Hatırlarsanız, şirket 2008 yılında halka arz edilmişti. O günden bugüne geçen 12 yıllık süreçte, en iyi büyüme performansını gösteren telekom devi; şirket tarihinde de yeni bir rekora imza atmış oldu. Aynı zamanda da 1.6 milyar Türk Lirası kar etmeyi başaran şirket, yatırım harcamalarını da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %36 artırarak; 2.1 milyar Türk Lirası’na yükseltti.
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Tüm dünyanın kriz yönetimine geçtiği bir dönemi güçlü altyapımız, çevik yönetimimiz, etkin karar alma mekanizmalarımız, 34 bin çalışanımızla yönettiğimiz uzaktan çalışma modelimiz ve yetkin saha ekibimiz sayesinde, başarıyla atlattık. Sabit genişbanttan mobile, TV’den dijital ürünlere kadar zengin ürün portföyümüz ile tüm Türkiye’nin talebini karşılayarak hayatı eve sığdırdık” dedi. Ayrıca Önal, “Son altı çeyrektir aralıksız düşmeye devam eden Net Borç/FAVÖK oranımız, güçlü kârlılığımızı ve artan nakit akışı sağlama kapasitemizi yansıtarak; ikinci çeyrekte 1,31x seviyesine geriledi. Haziran ayı itibarıyla, Çinli firmalar ile gerçekleştirdiğimiz ticari işlemlerde Çin Yuanı kullanarak, yerel para ile ticarette ilk adımı attık. Bu adım, gelir tablomuzun kur hareketlerine karşı hassasiyetinin ve üçüncü para birimlerine olan bağımlılığın azaltılması yönünde önem arz ediyor” şeklinde konuştu. Önal’ın diğer bir ifadesine göre ise; evde kalma sürelerinin yoğun olduğu dönemde Türk Telekom sabit geniş bantta abone başına aylık ortalama data kullanımı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 20 arttı. 2020’nin ilk 6 ayında abone başına aylık ortalama sabit data kullanımı ise 178 GB ile geçen yılın aynı dönemine göre %42 yükseldi.
Türk Telekom, 2020 yılının 2. çeyreğinde, 2019 yılının tamamından daha fazla abone kazandı
Ümit Onal’ın en dikkat çeken açıklaması; “Bu yılın ikinci çeyreğinde, 2019 yılının tamamında kazandığımızdan daha fazla sabit genişbant abonesi kazandık.” oldu. Pandemi döneminde eve kapanan insanların, büyük oranlarda Türk Telekom’u tercih ettiğini belirten Önal; sürecin şirket adına başarılı bir döneme dönüşmesinden ise gayet memnun olduğunu ifade etti.
Açıklamalarına devam eden Önal, “Ülkenin dört bir yanında 314 bin kilometreye ulaşan güçlü fiber ağımızla bu süreçte, kesintisiz iletişimi sağlamaya odaklandık. Başlangıç hız seviyemizi 8 Mbps’den 12 Mbps’e çıkardık. ‘Sadece merkeze değil herkese’ hizmet anlayışıyla; Türkiye’nin her bölgesine yaptığımız yatırımların karşılığını aldığımız bir dönemden geçiyoruz. Bu durum, yatırım stratejimizin ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi” dedi.
Şirket tarafından açıklanan verilere göre Türk Telekom, 2020 yılının ilk 6 ayında 878.000 net abone kazanarak; toplam abone sayısını 48,7 milyona ulaştırdı. Fiber internet abone sayısı ise, yılın ilk 6 ayında, %26 artış ile 4,8 milyona ulaştı. Türk Telekom’un mobil abone sayısı ise 22,8 milyon kullanıcıya ulaştı.
Basın Bülteni
Tivibu, yeni içerikleriyle Ağustos’ta da dopdolu!
Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, Ağustos ayında da sinema ve dizi heyecanını ekranlara taşımaya devam ediyor. Ödüllü filmlerden, yurt dışında reyting rekorları kıran dizilere Tivibu’daki pek çok içerik Ağustos ayında kullanıcıları bekliyor!
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Ağustos ayında Tivibu kullanıcılarını yepyeni içerikler bekliyor
Türk Telekom’un dijital yayıncılık alanındaki servisi Tivibu, zengin içerik arşivine her ay yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Kırmızı Halı, Seç İzle Film ve Seç İzle Dizi içeriklerinin yanı sıra Ağustos ayına özel yeni kategoriler ekleniyor. Hesaplaşma Zamanı, Olanlar Oldu, Kalbini Dinle ve Tehlikeli İşler kategorilerinde beğeniyle izlenen pek çok vizyon filmi kullanıcıları bekliyor.
Beyazperdeden hemen sonra yayınlanan filmleri bünyesinde barındıran Kırmızı Halı klasörüne Ağustos ayında 2 yeni film daha ekleniyor. İngiliz yönetmen Guy Ritchie’nin son filmi The Gentlemen, suç imparatoru Michael Pearson’ın içinde bulunduğu entrikaları konu alıyor. Kaçış Planı 3 ise güvenlik uzmanı Ray Breslin ve ekibinin bir kurtarma operasyonu için harekete geçmesi üzerine geçiyor.
Seç İzle klasöründe ise 22 Ağustos’ta yayınlanacak Venom: Zehirli Öfke filmi dikkat çekiyor. Tom Hardy ve Michelle Williams’ın başrollerinde yer aldığı film, nefes kesen savaşın yeni perdesini Tivibu kullanıcılarıyla buluşturuyor. Meg: Derinlerdeki Dehşet ise tarih öncesinde kalan bir canavara karşı verilen amansız mücadeleyi konu alıyor.
Sinema TV kanalında Rampage: Büyük Yıkım filmi 16 Ağustos saat 21:30’da ekranlara gelecek. Genel izleyici kitlesine uygun keyifli filmleri ekranlara getiren Sinema Aile kanalında ise 9 Ağustos saat 20:00’de Aslan Çocuk adlı animasyon filmi yayınlanacak.
Seç İzle Vitrin kategorisinde ay boyunca dört yeni klasör Tivibu kullanıcıları için benzersiz filmler sunacak. 6 Ağustos’ta Hesaplaşma Zamanı, 12 Ağustos’ta Olanlar Oldu, 16 Ağustos’ta Tehlikeli İşler, 19 Ağustos’ta ise Kalbini Dinle klasörleri Tivibu’da yer alacak. Bu klasörlerde Karanlık Şehir’den Felekten Bir Gece serisine, Kara Bela’dan yerli ve yabancı onlarca yapım izleyiciyle buluşacak.
Seç İzle Dizi kategorisinde ise sevilen yabancı dizi Doctor Who, nefes kesen 11. sezonu ile sevenleriyle buluşacak. İlk sezonu yayınlanan yeni dizi SS-GB serisinde ise Alman işgali altındaki İngiltere’de işlenen bir dizi seri cinayet araştırılıyor. Kategorinin son dizisi Trapped ise ikinci sezonuyla polisiye seven izleyicileri bekliyor.