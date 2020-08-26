Türk Telekom, Sil Süpür ile kullanıcılara toplam 417 milyon GB hediye etti!

Türk Telekom, 2020 dönemi için açıkladığı ve aktif olarak devam eden Sil Süpür kampanyası ile; 2020 yılının ilk 7 ayı içerisinde, abonelerine toplamda 417 milyon GB mobil internet hediye etti.

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Türk Telekom, Sil Süpür kampanyası ile abonelerine her ay milyonlarca GB internet hediye etti

Türk Telekom, 2020 yılı ile beraber kullanıcılarına sunduğu Sil Süpür kampanyası ile birçok müşterisine hediye mobil veri kullanımı gibi ayrıcalıklar sunmaya başlamış idi. Sil Süpür kampanyasından, şimdiye kadar çok sayıda Türk Telekom abonesi yararlandı. Şirket tarafından duyurulan son bilgiye göre ise, Sil Süpür kampanyası aracılığı ile abonelere hediye edilen toplam mobil internet; 2020 yılının ilk 7 aylık döneminde 417 milyon GB’a ulaştı. Bu süreç içinde kullanıcılara en çok mobil veri hediye edilen dönem ise, 65.441.000 GB ile Mayıs ayı oldu.

Siz de, çarşamba ve cuma günleri güncellenen hediyeleri ile, Sil Süpür kampanyasından yararlanabilirsiniz

Sil Süpür’de hediyeler her hafta çarşamba ve cuma günleri güncelleniyor. Bireysel Türk Telekom müşterileri, kendi hatlarına özel belirlenen “şanslı gün” itibarı ile, bir hafta boyunca Sil Süpür’e katılarak hediyelerine kavuşuyor. Eğer siz de Türk Telekom’un sunduğu bu hediyelerden yararlanmak istiyorsanız buraya tıklayarak daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Sil Süpür kampanyasından memnun olan müşterilere yönelik açıklamalarda bulunan Türk Telekom Mobil Hizmetler Pazarlama Direktörü Yeşim Arı, “Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik çözüm ve fırsatlar sunuyoruz. Türk Telekomluların mobil iletişim deneyimini her geçen gün bir üst seviyeye taşımak için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Peki ya siz Türk Telekom’un Sil Süpür kampanyasından yararlandınız mı? Eğer Sil Süpür kampanyalarını tecrübe ettiyseniz düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!