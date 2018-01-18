Türk Telekom Prime Müşterilerine Kış Mevsimine Özel Ayrıcalıklar!

Türk Telekom’un üst paketi olan Prime ailesinde bulunan müşterileri Uludağ’da, Milli Park girişlerinden Şubat sonuna kadar ücretsiz olarak yararlanacak ve ayrıca kafelerde yüzde 25 indirim avantajının yanı sıra kayak dersi ile ekipmanlarından da yüzde 50’ye varan indirim fırsatı ile faydalanabilecek.

Türk Telekom’un üst seviye paketi olan Prime servisi ayrıcalıklarını genişletmeye devam ediyor. Prime müşterilerine özel olan “Kış Ayrıcalıkları” konsepti ile kış aylarında yapılması muhteşem olacak spor ve aktiviteler için yeni hizmetler sunan Türk Telekom, Uludağ’da, Milli Park girişlerinden Şubat sonuna kadar ücretsiz olarak yararlanabilecek, kafelerde yüzde 25 indirim kazanırken, ayrıca kayak dersi ile ekipmanlarından da yüzde 50’ye varan, Palandöken’de yer alan Sway Hotel’de yüzde 15 indirimli konaklama, otelin kayak liftinde (skipass) yüzde 50 indirim ile Apres-Ski kafede yüzde 25 indirim avantajlarına sahip olabilecek.

Bunun yanı sıra Uludağ Yahya Hoca Kayak Okulu’ndan alınacak kayak/snowboard eğitimlerinde ve kayak, board ve ski-doo ekipman kiralamalarında Türk Telekom Prime müşterilerine yüzde 50’ye varan indirim imkânı verilirken, Karinna, Beceren ve La Chalet kafelerde yüzde 25’e varan indirim fırsatı sunulacak.

Bu kış ayına özel hizmetlerinin yanı sıra uçak bileti, araç kiralama, havalimanı transferi ve alışveriş için çeşitli ayrıcalıklar sunan Türk Telekom Prime detayları ve ayrıcalıkları için http://www.turktelekomprime.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.