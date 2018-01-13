Türk Telekom, Kurumsal Müşterileri İçin Prime Business’ı Hayata Geçirdi

Türk Telekom, ‘iş hayatını kat kat kolaylaştıracak ayrıcalıklar’ mottosuyla kurumsal müşterilerine Türk Telekom Prime Business’ı hayata geçirdi. Kurumsal mobil kullanıcıları Türk Telekom Prime Business ile pek çok avantajlı ve indirimli hizmetten faydalanabilecek.

Türk Telekom Prime Business ile kurumsal mobil müşterilerin ayrıcalıklı Prime Business dünyası ile yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde ulaşım ayrıcalıklarının yanı sıra araç yıkama ve kuru temizleme hizmetine kadar pek çok ayrıcalıktan da faydalanabilecek.

Türk Telekom Prime Business kullanıcıları, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde, İstanbul, Ankara ve İzmir’de VIP havaalanı transfer ayrıcalığından faydalanbilecek, yurtdışı harç puluna ücretsiz sahip olabilecek ve ayrıca İspark ile ayda üç kez ücretsiz otopark hakkını elde edebilecekler. Anlaşmalı pek çok markadan özel hizmet ve indirim ayrıcalıklarına kadar zengin ve avantajlı bir dünyanın kapılarını açan Prime Business fırsatları arasında, ücretsiz araç yıkama, ücretsiz kuru temizleme gibi geniş seçenekler bulunuyor.

Türk Telekom Prime Business kullanan kurumsal mobil müşterileri, seyahat, alışveriş, yeme içme gibi istedikleri hizmetten faydalanmak için mobil hatlarından 7227 kısa numarasına ilgilendikleri faydaların kısa kodlarını göndererek alacakları şifrelerle anında kullanım hakkına sahip olabilecekler. Ayrıntılar ve detaylı bilgi için kullanıcılar Türk Telekom mağazalarını ya da http://www.turktelekomprime.com/ adresini ziyaret ederek detaylı bilgi alabilirsiniz.