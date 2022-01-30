Türk Telekom | Nesini Seviyorsunuz? #10

Markaların yaptıklarını ve beğenilen yanlarını konuştuğumuz seri olan Nesini Seviyorsunuz’da bu sefer Türk Telekom konuştuk. Böylece bu seride sizden gelen cevaplar doğrultusunda kendi görüşlerimizi de belirterek keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Bakmakta fayda var: Apple, Rekor Seviyedeki Gelirini Açıkladı

Sizden gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:

00:00 Giriş

02:12 Diğer operatörlere göre uygun fiyat ve alt yapı genişliği

02:52 Son zamanlarda reklamları güzel.

03:41 Ucuzluğundan başka sevilecek bir yanı yok mobil tarifelerde. Ev interneti konusunda ise saha elemanlarının çok sayıda olması nedeniyle arızalara kısa sürede müdahale edebiliyor olması.

05:31 Aile tarifelerini seviyorum. Herkes ayrı tarife kullanırken anneme dakika yetmiyor interneti boşa gidiyor, bana internet yetmiyor dakikalarım boşa gidiyor. Bu tarifede interneti ben kullanıyorum dakikaları annem kullanıyor böylece ona daha çok dakika bana daha çok internet düşüyor. Ayrıca hepimizin ayrı tarife kullanmasındansa hepimizin bu tarifeyi kullanması daha hesaplıya geliyor.

09:06 Reklamlara verilen paraları alt yapılarına verseler iyi olacak gibi bence.

11:35 Son zamanlarda güzel paketler çıkarttılar tam olarak fiyat performans diyebiliriz her bütçeye göre paket olan tek firma olabilir fakat kalite dersek orta halli…

12:48 Alt yapısı kullanan bimcelli kullanıyorum ucuz ucuz mis gibi oluyor tam öğrenci dostu.

14:00 Diğer operatörlere göre daha ucuza çok internet vermesini seviyorum

14:38 Binama rica ile fiber internet getirdiler ekipleri arıza olunca hızlı müdahele ediyor. Sadece ev interneti tarifeleri gereksiz pahalı.

16:06 Ayda 3 kere bedava ispark kampanyasını.

17:22 Türk telekomun alt sağlayıcılara internet sağlamasını seviyorum. Bu sayede Telekomdan daha ucuza internet kullanabiliyoruz.

18:14 Eski müşterilerine özel fiyat veriyorlar ama karşı binada fiber olup bizde olmaması üzücü.

19:19 Türkiye’deki fiyat/performans operatörü bence. Hem çekim gücü iyi hemde fiyatlar makul. Turkcellden ucuz, vodafonedan da daha iyi. Orta segmentte gibi 🙂

20:18 Son senelerde yaptığı işleri başarılı buluyorum. Özellikle mobil tarafta 4.5g olarak bence gayet iyi yerdeler(çekim ve hız olarak). Mobil tarafta fiyat performans oranı bence gayet iyi. Sabit tarafta olumlu gelişmeler var şehir merkezlerinde vdsl altyapısının gelişimi kayda değer.

#TürkTelekom #NesiniSeviyorsunuz #Fiberİnternet