Apple, Rekor Seviyedeki Gelirini Açıkladı

Apple için harika bir çeyrek oldu. Şirket , 2021 yılının ilk çeyreğine gelindiğinde geçen dönem gelirine ilişkin kazanç raporunu (Apple için 25 Aralık 2021’de sona ermiştir) geçtiğimiz saatlerde yayımladı ve şirketin yönetimi gelir rekorları kırdı. Ayrıca, brüt kar marjları yaklaşık yüzde 43,8’e yükselerek 34,63 milyar dolarlık net gelir bildirdi.

Çeyreklik geliri 123,9 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmakla kalmadı, aynı zamanda iPhone, Mac ve giyilebilir cihaz satışından da her zamankinden daha fazla para kazandı. Geçen yıl bu zamanlarda şirket, o zamanlar yeni bir rekor olan 111 milyar dolarlık bir gelir bildirmişti. Geçen çeyrekte de, yeni Macbook’ları piyasaya sürmeden rekor geliri elde etmişlerdi bile.

Apple’ın bu yıl sadece iPhone’lardan elde ettiği gelir (71,6 milyar dolar), küresel tedarik kısıtlamalarına rağmen, geçen yıla göre (65,6 milyar dolar) kayda değer bir artış gösterdi. Kendi M1 silikon çiplerine geçişin etkisiyle, Mac gelirleri bir önceki yıla göre 2 milyar dolardan fazla artarak rekor 10.9 milyar dolara ulaştı. Finans Direktörü Luca Maestri, şirketin kazançlarına ilişkin olarak, son altı çeyreğin “Mac için şimdiye kadarki en iyi altı çeyrek” olduğunu ve satışların büyük çoğunluğunun M1 destekli cihazlar sayesinde oluştuğunu söyledi.

Apple Watch, AirPod’lar ve HomePod’ları içeren “Giyilebilir Cihazlar ve Ev Aksesuarları”, gelir tablosuna 14,7 milyar dolarlık bir rekor daha ekledi. Apple’ın hizmetleri de TV+ ve Fitness+ gibi ürünlerle toplam gelirine katkıda bulundu ve geçen yıla göre yüzde 24 artışla toplam 19,5 milyar dolar kazandı. Maestri, Fitness+, Arcade ve Apple Music’teki son gelişmelerin büyümeye katkıda bulunmasıyla ücretli aboneliklerin artmaya devam ettiğini söyledi.

Ancak tüm bunlara rağmen bu yıl tüm ürünler rekor kırmadı. Maestri, net iPad satışlarının 2021 yılının ilk çeyreğinde 7,2 milyar dolar getirdiğini ve bunun “çok önemli arz kısıtlamaları nedeniyle” yıldan yıla yüzde 14 düşüş kaydettiğini söyledi.

Apple yönetim kurulu, yatırımcıları için “10 Şubat 2022’de ödenecek hisse başına 22 sentlik nakit temettü” duyurusunu da yaptı. Tedarik zinciri sorunları ve her işletmeyi etkileyen enflasyonist baskılarla birlikte, Apple’ın bu çeyrekte elde ettiği sonuçlar şaşırtıcı derecede iyi. CEO Tim Cook, gelir konuşmasının Soru-Cevap bölümünde, şirketin “Aralık çeyreğinde sahip olduğumuzdan daha az kısıtlamaya sahip olacağını” ve bunun da galibiyet serisinin bitmeyebileceği anlamına gelebileceğini söyledi.