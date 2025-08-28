Türk Telekom, sabit hizmetler imtiyazının 2050 yılına kadar uzatıldığını geçtiğimiz gün duyurmuştu. Bu önemli gelişme sonrasında düzenlenen “Türk Telekom Sabit Hizmetler İmtiyaz Yenileme Sözleşmesi Basın Toplantısı”nda şirket CEO’su Ümit Önal, bu anlaşmanın Türkiye’nin dijital dönüşümü için taşıdığı önemi basın mensuplarıyla paylaştı.

“20 Milyar Dolar Katkı Sağlayacağız”

Ümit Önal konuşmasında, imtiyazın yenilenmesiyle birlikte Türk Telekom’un ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlayacağını vurguladı:

“Bugün Türk Telekom’un 2026 yılında sona erecek sabit hizmetler imtiyazının 2050 yılına kadar uzatıldığının resmiyete döküldüğü gün olarak tarihe geçiyor. Bu sözleşme ile Türkiye ekonomisine 20 milyar dolar doğrudan katkı sağlayacağız. Ayrıca, sektörümüz ve ülkemizin dijital dönüşümü açısından etkisi çok daha büyük olacaktır.”

Fiber ve 5G Vurgusu

Önal, imtiyaz yenilemesinin uzun vadeli yatırımlar için stratejik bir fırsat sunduğunu belirtti. Bugün itibarıyla 506 bin kilometreyi aşan fiber ağ uzunluğuna ulaştıklarını açıklayan Önal, bu altyapının ülkenin dijital geleceği için güçlü bir teminat olduğunu ifade etti.

“Fiber hane kapsamımız 33,8 milyona yükseldi. 1 Gbps erişim hızına sahip 11,5 milyon hanemiz bulunuyor. Ortalama bağlantı hızımızı da 383 Mbps seviyesine çıkardık. 2030 yılına kadar fiber erişimini 37 milyon haneye, abone sayımızı 17 milyona ulaştırmayı hedefliyoruz.”

Önal ayrıca, 5G hazırlıkları kapsamında Türk Telekom’un dünyadaki hedeflerin üzerine çıkarak LTE baz istasyonlarında %55 oranında 5G uyumluluğa ulaştığını belirtti.

Uluslararası Raporlarda Türkiye’nin Yeri

Türk Telekom’un çalışmalarının uluslararası raporlara da yansıdığını söyleyen Önal, FTTH Council verilerine göre Türkiye’nin, Avrupa’da en çok haneye fiber ulaştıran 3., en çok fiber aboneye sahip 4. ve en hızlı büyüyen 5. pazar konumunda olduğunun altını çizdi.

Kuzey Kıbrıs ve Bölgesel Projeler

Önal, Türk Telekom’un yalnızca Türkiye’de değil, bölgesel ölçekte de dijital dönüşüm projeleri yürüttüğünü hatırlattı. Yakın zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde başlatılan fiberleşme sürecinin hızla ilerlediğini ve ülkenin dijital omurgasının güçlendirileceğini açıkladı.

“Bizim Altyapımız, Türkiye’nin Altyapısıdır”

Toplantının kapanışında Önal, Türk Telekom’un misyonunu şu sözlerle özetledi:

“Bizim altyapımız, Türkiye’nin altyapısıdır. İmtiyaz yenilemesiyle birlikte ülkemizin dijital bayrak taşıyıcısı olma görevimizi daha büyük bir motivasyonla sürdüreceğiz. Türk Telekom olarak yatırımlarımızla, istihdama katkımızla, geliştirdiğimiz teknolojilerimizle ülkemize değer katmaya devam edeceğiz.”

Önal ayrıca, süreçte katkısı bulunan tüm kamu kurumlarına, çalışanlara ve paydaşlara teşekkür ederek, Türk Telekom’un 2050 yılına kadar kesintisiz yatırım ve büyüme yolunda kararlılıkla ilerleyeceğini belirtti.