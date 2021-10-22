Türk Telekom ile Türkiye’de ilk defa 5G ile Çevrimiçi Ameliyat Yapıldı!

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“Sağlık alanında çok önemli bir çalışmayı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik”
Laparoskopik – robotik cerrahi ve lazerle iyi huylu prostat ameliyatları konularında deneyimli ve bu cerrahi yöntemlerde uluslararası sağlık literatürüne geçmiş teknikleri olan Prof. Dr. Lütfi Tunç, cerrahların eğitimi için yeni nesil teknolojilerin kullanılabilmesinin çok önemli olduğunu belirtti. “Türk Telekom’un sağladığı yeni nesil 5G ileri teknoloji altyapısı sayesinde, gecikmesiz görüntü aktarımı ile mesafeleri aradan kaldırdık ve sağlık alanında çok önemli bir çalışmayı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik” dedi. Bu teknolojiyi kullanmanın cerrahi eğitime çok büyük katkısı olacağını ifade eden Tunç, gecikmesiz görüntü ve ses aktarımı sayesinde de cerrahların operasyonları daha iyi takip edebileceklerini ve interaktif bilgi paylaşımı yapabileceklerini söyledi.
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