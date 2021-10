Tesla Bitcoin Yatırımlarından 1 Milyar Dolar Kar Elde Etti

Tesla, son mali raporunda Bitcoin yatırımlarından önemli bir kar elde ettiğini açıkladı. Toplamda 1.5 milyar dolarlık Bitcoin yatırımı yapan şirketin karı 1 milyar doları aştı. Yatırımlarının bir kısmını likiditeye çevirmeseydi şirket çok daha fazla kar elde edebilirdi.

Tesla üçüncü çeyrek mali raporunu yayınladı. Şirket yayınladıkları son çeyrek raporunda Bitcoin yatırımlarından 51 milyon dolarlık bir değer kaybı açıklamıştı.

Geçtiğimiz yıl boyunca, Tesla’nın CEO’su Elon Musk Twitter üzerinden kripto dünyası için önemli bir aktör haline geldi. Düzenli olarak Dogecoin’i överek fiyatını arttıran Musk, bu yıl 8 Şubat tarihinde Tesla’nın Bitcoin’e tam olarak 1.5 milyar dolarlık yatırım yaptığını açıklamıştı. Bu yatırımlarından kısa vadede güzel kar elde etse de Mayıs ayında yaşanan çöküşten sonra Tesla yatırımlarından zarar elde etme konumuna kadar düşmüştü. Ancak bugün itibariyle artık Tesla yeniden iyi bir kar elde edecek konumda.

SEC’e sunulan birinci çeyrek raporuna göre Tesla, 31 Mart itibariyle Bitcoin yatırımlarının toplam değerinin 2.48 milyar dolar olduğunu açıklamıştı. O zamanlar Bitcoin 59,000 dolar seviyesinde fiyatlanıyordu ve Tesla 42,000 Bitcoin tutuyordu. Rapora göre birinci çeyrek sonunda Tesla’nın yatırım yaptığı ana parası 1.33 milyar dolara düşmüştü. Bu da 170 milyon dolar değerinde Bitcoin’in satıldığını gösteriyordu. Tesla tarafından yapılan bu satış, Elon Musk tarafından Bitcoin’in likiditeye çevrilebilmesini kanıtlamak amacıyla yapıldığı söylenmişti.

No, you do not. I have not sold any of my Bitcoin. Tesla sold 10% of its holdings essentially to prove liquidity of Bitcoin as an alternative to holding cash on balance sheet.

— Elon Musk (@elonmusk) April 26, 2021