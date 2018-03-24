Türk Telekom tarafından geliştirilen EyeSense uygulaması ile Türkiye’de ilk kez görme engellilerin hem selfie hem fotoğraf çekebilmeleri sağlanıyor. Türk Telekom’un uygulaması, görme engelliler için Türkiye’de ilk defa sesli uyarı sistemi ile telefonun ön ve arka kamerasını kullanarak fotoğraf çekebilmeleri sağlanıyor.

EyeSense ile fotoğraf çekimi herkes için mümkün!

Uygulama, görme engelliler için olması gereken sahne hizalamasının yapılmasını sağlayarak, kullanıcıların fotoğraf çekimi yapmasına yardımcı oluyor. Böylece yardıma ihtiyaç duymadan kendi selfie’lerini çekmelerine ve diledikleri yerde akıllı telefonlarının fotoğraf özelliğini kullanmalarını sağlıyor. Türkiye ‘de bir ilk olan EyeSense, aynı zamanda fotoğrafta yer alan kişileri etiketleme de yaparak kullanıcıların ekranda kimin fotoğrafını çektiğini de görmesi sağlanacak.

Uygulama ayrıca görme engeli olmayan bireyler için de kamera kullanımında sesli yönlendirme yapabiliyor. Uygulama, arka kamera üzerinden de yönlendirme ile özçekim yapılabilmesini sağlıyor.