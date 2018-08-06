Türk Telekom Eğitim Tırı, İpek Yolu’nun 3 Katı Mesafe Katetti

Türk Telekom’un, kadınları internet konusunda bilinçlendirmek amacıyla bu yıl ikinci kez yola çıkan ve ilk durağı Erzincan olan Eğitim Tırı, 12 bin kilometreden fazla yol kat ederek toplamda İpek Yolu’nun 3 katı mesafe katetmiş oldu. 2018 yılındaki ikinci etabında da Anadolu’daki kadınlara ulaşan Türk Telekom Eğitim Tırı ile kadınlar; güvenli internet, e-devlet ve internetten alışverişi öğrenirken çeşitli sosyal medya uygulamalarını da deneyimleyebildiler.

Açıklanan rapora göre proje kapsamında, 2018 yılında 5 binden fazla kişiye doğrudan eğitim verildi. Eğitimlerde 70 Türk Telekom Akademi eğitmeni, 168 saat boyunca kadınlara interneti anlattı. 2018 yılında 24 il, 34 farklı lokasyonda eğitimler verildi.

Eğitim katılımcılarından en genci Antalya Korkuteli’nden 10 yaşındaki bir kız olurken, en yaşlısı ise Bursa Gemlik’ten 85 yaşındaki bir kadın olduğu belirtiliyor. Böylece 7’den 77’ye bir eğitim sunulmuş oluyor. Eğitimlere katılanların yüzde 15’i internetle ilk defa tanışırken, yüzde 70’i internette en çok sosyal medya ve haber takibi yaptıklarını belirtti. Katılımcıların yüzde 73’ünü çalışmayan kadınlar oluştururken, akıllı telefon kullanma oranı yüzde 88 olarak gerçekleşti.

Proje ile 2 yılda 12 binden fazla kişiye ulaşıldı

İkinci etabını tamamlayan Türk Telekom Eğitim Tırı içerisinde akıllı tahta, bilgisayar, tablet ve akıllı telefon gibi cihazlarla verilen eğitimlerde 2017 ve 2018 yılı toplamında yaklaşık 12 bin kişi eğitim aldı. İki yılda toplam 39 ilde, 49 farklı lokasyonda konumlanan Türk Telekom Eğitim Tırı, geride bıraktığı 2’nci yılında Türkiye içinde 25 bin kilometreden fazla yol kat ederek, Avrupa ile Asya arasında köprü olan 8 bin kilometrelik Tarihi İpek Yolu’nun 3 katı kadar mesafeye ulaştı.

İnternetle Hayat Kolay ve Teknoloji Seferberliği Projeleri aynı vizyonla çalışıyor

Türkiye’de dijital okuryazarlığı artırmak amacıyla hayata geçirilen Teknoloji Seferberliği Projesi, Türk Telekom’un fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmayı amaçlayan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Gelişme Hedeflerine ulaşma kapsamında sunduğu, internet kullanımını toplumun tamamına yaymayı hedefleyen kurumsal sosyal sorumluluk projesi İnternetle Hayat Kolay (İHK) ile aynı hedef doğrultusunda çalıştı.

Eğitim tırı detayları;

2017 -2018 yıllarında;

Toplam 39 il, 49 farklı lokasyonda eğitim verildi.

Doğrudan yaklaşık 12 bin kişiye ulaşıldı.



25 bin kilometreden fazla yol kat edildi.



140 eğitmen tarafından eğitim verildi.



50 gönüllü Türk Telekom çalışanı eğitimlere destek verdi.



591 saat eğitim verildi. Eğitim saatleri aralıksız olarak

hesaplandığında 24 güne denk geliyor.



Eğitimler toplam 127 gün boyunca sürdü.

2018 yılında;