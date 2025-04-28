Teknoloji dünyasının iddialı oyuncularından Nubia, tablet segmentine yepyeni bir soluk getiriyor. Merakla beklenen Nubia Tablet Pro, sahip olduğu üst düzey özellikler ve rekabetçi fiyatıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Peki Nubia Tablet Pro özellikleri neler? Nubia Tablet Pro fiyatı ne kadar?

Nubia Tablet Pro Özellikleri Neler?

Nubia Tablet Pro modelinin kalbinde, günümüzün en güçlü mobil işlemcilerinden biri olan Snapdragon 8 Gen 3 yer alıyor. Bu güçlü yonga seti, 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB’a kadar UFS depolama seçenekleriyle desteklenerek akıcı ve hızlı bir performans sunuyor.

Yoğun kullanımda bile ısınma sorununu minimuma indirmek için özel bir soğutma sistemi geliştirilmiş. Bu sistemde bakır folyo, grafen ve özel termal bileşenler kullanılarak ısı, tabletin şık alüminyum çerçevesine etkili bir şekilde dağıtılıyor. Bu sayede Nubia Tablet Pro, uzun süreli oyun seanslarında veya yüksek performans gerektiren uygulamalarda bile serin kalmayı başarıyor.

Ekran tarafında ise 10.9 inç boyutundaki LCD ekranı, 144Hz yenileme hızı ve 10 bit renk derinliği desteği ile görsel bir şölen vaat ediyor. 2880 x 1800 piksel çözünürlüğü (16:10 en boy oranı) sayesinde keskin ve canlı görüntüler sunan bu ekran, DTS:X destekli dörtlü hoparlör sistemiyle birleşerek multimedya deneyimini zirveye taşıyor.

Cihazın enerji ihtiyacını ise 10.100mAh kapasiteli devasa bataryası karşılıyor. Bu batarya, 66W hızlı şarj desteğine sahip. Bu da Nubia Tablet Pro kullanıcılarının priz başında bekleme süresini önemli ölçüde azaltıyor.

Tabletin inceliği ve hafifliği de dikkat çekici; sadece 7.3 mm kalınlığında ve 523 gram ağırlığında olan cihaz, taşınabilirlik açısından oldukça avantajlı. Ayrıca, 45 derecelik açıyla durabilen tasarımı, oyun oynama, video izleme veya çalışma gibi farklı senaryolarda kullanım kolaylığı sağlıyor.

Profesyonel kullanıcılar ve üretkenlik odaklı görevler için de Nubia Tablet Pro çeşitli çözümler sunuyor. Tabletin alt kısmında yer alan pogo pin bağlantıları sayesinde, isteğe bağlı olarak sunulan klavye kolayca takılabiliyor. 1.3 mm tuş basma mesafesi ve makas tipi mekanizmaya sahip bu klavye, konforlu bir yazma deneyimi sunarken, 12’den fazla hareketi algılayabilen dokunmatik yüzeyi de kullanım kolaylığını artırıyor.

Ayrıca, çizim yapmak veya not almak isteyenler için bir kalem desteği de mevcut. Nubia Tablet Pro, Titanyum Siyahı ve Aurora Gümüşü olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geliyor ve ilk olarak Çin pazarında satışa sunuldu.

Nubia Tablet Pro Teknik Özellikleri

Ekran: 10.9 inç LCD, 2880 x 1800 piksel (16:10), 144Hz yenileme hızı, 10-bit renk

10.9 inç LCD, 2880 x 1800 piksel (16:10), 144Hz yenileme hızı, 10-bit renk İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3

Snapdragon 8 Gen 3 RAM: 8GB / 12GB / 16GB LPDDR5X

8GB / 12GB / 16GB LPDDR5X Depolama: 256GB / 512GB / 1TB UFS

256GB / 512GB / 1TB UFS Batarya: 10.100mAh

10.100mAh Şarj: 66W hızlı şarj

66W hızlı şarj Ses: DTS:X destekli dörtlü hoparlör

DTS:X destekli dörtlü hoparlör Boyut ve Ağırlık: 7.3 mm kalınlık, 523 gr ağırlık

7.3 mm kalınlık, 523 gr ağırlık Soğutma: Bakır folyo, grafen, termal bileşik

Bakır folyo, grafen, termal bileşik Bağlantı: Pogo pin (klavye için)

Pogo pin (klavye için) Renkler: Titanyum Siyahı, Aurora Gümüşü

Titanyum Siyahı, Aurora Gümüşü Aksesuarlar: Opsiyonel klavye kapağı, stylus kalem desteği

Nubia Tablet Pro Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM / 256 GB Depolama: 385 dolar

385 dolar 12 GB RAM / 256 GB Depolama: 415 dolar

415 dolar 16 GB RAM / 512 GB Depolama: 470 dolar

470 dolar 16 GB RAM / 1 TB Depolama: 550 dolar

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Siz Nubia Tablet Pro hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.