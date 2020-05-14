Basın Bülteni
Türk Telekom 2020’ye sağlıklı ve güçlü başladı!
Türk Telekom, 2020’nin ilk üç ayında yüzde 17 büyüme ile 6,3 milyar TL gelir elde ederek 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek gelir artışını kaydetti. Geçen yılın aynı dönemine göre kârlılığını ikiye katlayan Türk Telekom 661 milyon TL net kârıyla 2020’ye sağlıklı bir başlangıç yaptı. Son on iki ayda net 1,7 milyon abone kazanan Türk Telekom’un toplam abone sayısı da 48,4 milyona ulaştı.
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Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, 2020’nin ilk çeyreğinde yüzde 17 büyüme ile 6,3 milyar TL gelir elde ederken, 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek gelir artışını gerçekleştirdi. Güçlü gelir büyümesiyle Türk Telekom’un faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı da (FAVÖK), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 3 milyar TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı 47,2 oldu. Güçlü operasyonel performans ve yabancı para riskinin azaltılması ile düşen finansal giderler sayesinde yılın ilk çeyreğinde Türk Telekom, 661 milyon TL net kâr kaydetti. Türk Telekom’un yatırım harcamaları da 2020’nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artarak 896 milyon TL’ye yükseldi.
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: “Yılın ilk çeyreğinde yüzde 17 büyüme kaydettik”
Konuya ilişkin açıklama yapan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Yılın ilk çeyreğinde özellikle sabit genişbant segmentindeki büyümenin katkısı ile konsolide gelirlerimiz, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 17 büyüme kaydetti. Nakit akış yaratma kapasitemiz artmaya devam ederken, gelir tablomuzun kur hareketlerine karşı hassasiyetinin azalması, içinden geçtiğimiz bu olağanüstü durumda dahi öngörülebilir finansal giderler ve net kâr yaratmamıza olanak sağladı. Vergi öncesi net kârımız geçen yıla göre yaklaşık 4 katına çıkarken vergi sonrası net kârımız ise 661 milyon TL olarak gerçekleşti. Türk Telekom olarak 2020’ye ‘sağlıklı’ ve güçlü bir başlangıç yaptık” dedi.
“Güçlü bilançomuz ile kur risklerine karşı daha korunaklıyız”
2020 yılı birinci çeyreğinde, koruma işlemleri gerçekleştirmeye devam ettik. Aynı zamanda TL cinsinden borçlanma payını artırdıklarını da sözlerine ekledi. Önal, “Borçluluk seviyesindeki düşüş ve türev işlemlerin etkisi ile net açık yabancı para pozisyonumuz, halka arzdan bu yana en düşük seviye olan 225 milyon dolara geriledi. Diğer yandan, Net Borç/FAVÖK oranımız da aşağı yönlü seyrini sürdürerek son beş yılın en düşük seviyesi olan 1.38x seviyesinde gerçekleşti” diye konuştu.
“2020 yatırım öngörümüzü yükselttik”
Yılın ilk çeyreğinde güçlü finansal ve operasyonel sonuçlar kaydettiklerini aktardı Önal. “Bu sonuçlar neticesinde, FAVÖK için belirlemiş olduğumuz yıllık öngörümüzü ‘12,4 milyar TL’den ‘12,4 – 12,6 milyar TL’ aralığına; yıllık yatırım öngörümüzü ise ‘yaklaşık 5,8 milyar TL’den ‘yaklaşık 6,4 milyar TL’ye yükseltmiş bulunuyoruz” dedi.
“Süreç, internet kullanım alışkanlıklarını değiştirdi”
Sosyal izolasyon tedbirleri uyarınca evde kalınan bu dönemde dijital dönüşümün önemine tanık olduk. Önal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mart ayı ortasından itibaren ülke çapında alınan önlemlerle çok sayıda faaliyetin online ortamlara taşınması, hem internet trafiğine yansıdı hem de üst paketlere geçişi hızlandırdı. Ortalama günlük sabit data kullanımı Şubat ayına göre, Mart ayında yaklaşık yüzde 20, Nisan ayında yaklaşık yüzde 45 artış gösterdi. Ayrıca sosyal izolasyon döneminde ‘Online İşlemler’ uygulamamızı kullanan tekil abone sayısı son üç ayda 2 milyon artışla 19,8 milyona yükseldi.”
“Kesintisiz ve güvenli iletişim”
Önal, “Ülkemizin 81 ilinde 30 bini aşkın çalışanımız, yaygın ve güçlü altyapı yatırımlarımız bulunuyor. Türkiye’nin dört bir yanında 308 bin kilometreye ulaşan güçlü fiber ağımızla kesintisiz ve güvenli iletişimi sağlamaya devam ediyoruz. Son 12 ayda fiber hane sayımız 3,5 milyon artarak 22,6 milyon seviyesine ulaştı.
Türk Telekom toplam abone sayısı, 48,4 milyona ulaştı!
Yılın ilk çeyreğinde 563 bin net abone kazanımı sağlayan Türk Telekom, toplam abone sayısını 48,4 milyona taşıdı. Sabit genişbant internet aboneleri, fiber abone sayısındaki güçlü büyüme ile 11,6 milyona ulaştı. Sabit genişbant ARPU ilk çeyrekte 2011 yılından bu yana en yüksek yıllık büyümeyi kaydederek yüzde 14 artış gösterdi. Fiber abone sayısı ilk çeyrekte, yıllık yüzde 22 artış ile 4,4 milyona yükseldi. Mobil abone sayısı 23,2 milyona yükseldi. Sabit seste 103 bin net abone artışı ile 2008 yılındaki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek net abone kazanımı kaydedildi.
Basın Bülteni
TP-Link, TL-PA4020P adaptör kitiyle kablo çekmeden kablolu internet!
TP-Link, evdeki elektrik şebekesini internet ağı olarak da kullanmayı sağlayan yeni powerline adaptör kitini satışa sundu. TL-PA4020P model adaptör kiti, kablo çekmeden kablolu, güvenli ve hızlı internet bağlantısı sağlıyor.
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Korona salgını nedeniyle evlerde olduğumuz bugünlerde, evin her odasında, her bölümünde internet bağlantısı çok daha önemli hale geldi. Ancak yapısal bazı nedenlerle pek çok evde, her odada kaliteli ve düzenli internet bağlantısı mümkün olmuyor. Örneğin katlı evlerde her kata interneti götürmek sorun olabiliyor ya da tek katlı ama kalın duvarlara, bol koridorlara sahip bir dairede, modemden uzak noktalarda internet erişiminde sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu sorun için var olan çözümlerden biri powerline adaptörler.
Powerline teknolojisi ile evin mevcut elektrik şebekesi, aynı zamanda interneti taşıyan bir hat haline getirilebiliyor. Böylece kablo çekmeden, görüntü kirliliği oluşturmadan elektrik prizi olan her odaya/bölüme internet götürülmüş oluyor.
TP-Link powerline adaptör kiti ile ek kablo çekmenize gerek yok!
TP-Link, yeni bir powerline adaptör kitini satışa sundu. TL-PA4020P model adlı ürün, iki adaptörden oluşuyor ve 600 Mbps’ye varan bağlantı hızlarına ulaşabiliyor. 300 metreye kadar elektrik hattında iletim yapabilen ürün, son derece kolay kurulup kullanılıyor. Powerline adaptörler, ağ ürünleri arasında en kolay kurulan ürünler denilebilir, arayüz ya da uygulamadan kurulum gerektirmiyor. İki adaptörden biri modeme bağlanıp elektrik prizine takılıyor. Böylece elektrik hattı, interneti de iletir hale gelmiş oluyor. Diğer adaptör, internete nerede erişilmek isteniyorsa oradaki bir prize takıldığında o odaya da internet taşınmış oluyor. Ağ güvenliği için her iki adaptör üzerinde bulunan eşleşme düğmelerine basmak yeterli oluyor. Böylece hızlı ve güvenli bir internet ağı oluşturuluyor.
Kablo ile bağlantı desteği sağlayan TL-PA4020P’ye Ethernet kablosu ile internete erişilmesi istenen tüm cihazlar bağlanabiliyor. Adaptör üzerinde iki adet LAN girişi yer alıyor. Böylece aynı anda iki cihaz bağlanabiliyor ve her ikisinde de hızlı bir internet keyfi yaşanıyor.
Yüzde 85 güç tasarrufu sağlıyor!
TP-Link’in yeni giriş seviyesi powerline adaptör kiti TL-PA4020P, kullanılmadığı zamanlar otomatik olarak tasarruf moduna geçiyor. Bu sayede enerji tüketimini yüzde 85’e varabilen oranda azaltıyor. Ayrıca bu modelin bir başka avantajı da adaptörlerin üzerinde güç soketi yer alması. Böylece kullandığı prizin yerine ek bir priz sağlıyor. Adaptör üzerindeki bu prize normal bir duvar prizi gibi ek bir cihaz ya da anahtarlı uzatma kablosu bağlanabiliyor.
Kablo çekmeden, duvarları delmeden ve görüntü kirliliği oluşturmadan, kablolu internet bağlantısını elektrik prizi olan her odaya taşımayı sağlayan TL-PA4020P Kit Türkiye’de KDV dahil 78 USD fiyatla satışa sunuldu.
Basın Bülteni
TP-Link Archer AX50: Yeni Nesil WiFi Yönlendiricisi!
TP-Link, WiFi 6 destekli ve çok yüksek bağlantı hızına sahip yeni yönlendiricisini Türkiye’de satışa sundu. Çok sayıda cihazın ağa bağlanmasını sağlayan Archer AX50, HomeCareTM güvenlik paketi sayesinde hem hızlı hem de güvenli WiFi ağı oluşturuyor.
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TP-Link®, yeni nesil kablosuz internet standardı olan WiFi 6’lı yeni bir modeli daha satışa sundu. Archer AX50 model yönlendirici (router), çok yüksek bağlantı hızının yanı sıra çok sayıda cihaza destek, geniş kapsama alanı ve güçlü güvenlik özelliklerine sahip.
WiFi 6 (802.11ax) destekli model sayısını sürekli artıran TP-Link’in yeni yönlendiricisi, kablosuz bağlantıda da gigabit hızlara ulaşabiliyor. Toplamda 3 Gbps kablosuz hıza ulaşan Archer AX50, çok sayıda cihazın ağa bağlandığı ev ve küçük ofisler için uygun bir ürün. Çünkü yönlendirici, yüksek bağlantı hızının yanında bağlantı kapasitesini de dört kat artırıyor. Ortalama trafiğe sahip toplam 256 cihazın paketlerini işleyebilecek kapasitede olan yönlendirici, sürekli büyüyen ağlarda cihaz yatırımını korumuş oluyor. Yüksek yoğunluklu işler için uygun olan bu ürün ile daha uzun süre kullanılabilecek bir ağ oluşturuluyor.
Ev WiFi ağından en önemli beklentileri rahatlıkla karşılayabilen TP-Link’in yeni WiFi 6 destekli yönlendiricisi, bağlantı kalitesini de yükseltiyor. Archer AX50 ile daha istikrarlı ve düzgün bir WiFi ağı elde ediliyor. Yönlendirici, gecikmeleri yüzde 75’e varan oranda azaltıyor. Böylece birden fazla cihaz aynı anda ağa bağlı ve yüksek hız gerektiren uygulamaları. Örneğin HD film, online oyun, videokonferans gibi- yapsa dahi sorun yaşanmıyor; kesinti, yavaşlama hissedilmeden film ve oyun keyfi sürdürülüyor.
TP-Link’in WiFi 6’lı yeni yönlendiricisinin üzerinde dört adet yüksek kazançlı anten yer alıyor. Bu antenler ve ‘hüzmeleme’ (beamforming) teknolojisi sayesinde evde daha güçlü ve geniş bir WiFi ağı oluşturuluyor. Ayrıca WiFi 6 ile birlikte gelen BSS Color özelliği, komşulardan gelen sinyal ve parazit sorunlarını engelliyor; böylece daha sorunsuz bir bağlantı elde ediliyor. BSS Color ile ağa bir renk atanıyor; örneğin kırmızı. Komşunun sinyalleri ise farklı bir renkte oluyor. Yönlendirici artık kırmızı sinyallerin dışındakileri göz ardı ediyor ve daha temiz bir sinyal dağılımı sağlıyor.
TP-Link Archer AX50 ile daha Güvenli Bir WiFi Ağı!
Archer AX50, sadece hızlı, geniş kapsama alanlı, düzenli ve güçlü bir ağ oluşturmuyor, aynı zamanda ağın ve ağa bağlanan cihazların ve aile üyelerinin güvenliği için de güçlü özelliklere sahip. Üründe yer alan TP-Link HomeCareTM güvenlik paketi, gelişmiş ve özelleştirilmiş güvenliğe sahip bir WiFi ağı oluşturmayı sağlıyor. Ağı tam anlamıyla yönetmek için araçları kullanıcılara sunan HomeCareTM, güçlü ebeveyn denetimlerine sahip. Uygunsuz içeriği engellemek, aile üyelerinin her biri için çevrim içi olunacak süreyi belirlemek ve kısıtlamak mümkün oluyor. Paket içinde yer alan yerleşik antivirüs
yazılımı sayesinde ise tüm ağ ve bağlı cihazlar tehditlere karşı korunuyor. Yine HomeCareTM güvenlik paketi ile bazı cihazlara ya da uygulamaya öncelik vermek de mümkün oluyor.
TP-Link’in güçlü Tether uygulaması (iOS ve Android destekli) ile son derece kolay kurulan ve her yerden akıllı telefonlar ile yönetilebilen Archer AX50, aynı zamanda sesli komut özelliğine de sahip. Bu sayede yarının ‘akıllı ev’ine hazır bir ürün olan yönlendirici, Amazon Alexa desteği sayesinde ses ile de yönetilebiliyor.
TP-Link’in WiFi 6 destekli yeni yönlendirici Archer AX50, KDV dahil 164 USD fiyatla Türkiye’de satışa sunuldu.
Basın Bülteni
Anker Türkiye Ülke Müdürü teknoloji basınıyla toplantı düzenledi!
Anker Türkiye Ülke Müdürü Cem Bodur, teknoloji basınıyla online basın toplantısı düzenlendi. Toplantının esas konusu “Koronavirüs döneminde en çok talep gören teknoloji ürünleri neler?” oldu.
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COVID-19 pandemisi ile evde kalanların ve evden çalışanların sayısı artarken, görüntülü görüşme uygulamaları ve oyunlara olan ilgi de paralel bir artış gösteriyor. Çevreyi rahatsız etmeden kaliteli bir ses deneyimi yaşatan, müzik ve oyun keyfini artıran kulaklıklarda, teknik özellikler kadar konfor da önemli bir tercih sebebi oluyor.
İçinde bulunduğumuz dönemde sosyal izolasyon önem kazanırken, evde kalan tüketicilerin alışkanlıklarında ve evden çalışmaya geçiş yapan iş dünyasında da önemli bir değişim görülüyor. Çalışanlar toplantılarını görüntülü görüşme uygulamaları ile gerçekleştiriyor, iş dışında ailesi ve sevdikleriyle de internet üzerinden iletişim kuruyor.
Oyunlar ve oyun yayınlarına olan ilgi artıyor
Koronavirüs döneminde, bir diğer popüler gündem konusu da oyunlar oldu. İş dışında keyifli vakit geçirmek isteyenler oyun oynuyorlar, e-spor karşılaşmalarına ve internet üzerindeki oyun yayınlarına büyük ilgi gösteriyorlar.
Verizon’ un araştırmasına göre internet üzerinden video izlenme oranları yüzde 12 artarken, oyun severlerin takip ettiği Twitch’ te izlenme oranları yüzde 10, YouTube Gaming’ de ise izlenme oranları yüzde 15 artış gösterdi. Evde kalanlar için en çok büyüme yaşayan alan ise yüzde 75 ile oyunlar oldu.
Ses kalitesi kadar, uzun süreli kullanım için sundukları konforla da öne çıkan oyun kulaklıkları, diğer oyuncu ürünleri gibi en iyi özellikleri bir araya getirmeleri ile dikkat çekiyorlar. Bu da, onları her kullanım amacı için uygun hale getiriyor.
Anker Soundcore Strike serisi ile mikrofon bozulur korkusu bitiyor
Anker’ in yeni Soundcore Strike serisi, teknik özelliklerinin yanı sıra uzun süre oyun oynayanların en sık karşılaştığı iki önemli problemi ortadan kaldırmasıyla dikkat çekiyor.
Kulak üstü kulaklıklar, belirli bir süre kullanımdan sonra kulağı ısıtmaları sebebiyle rahatsızlık yaratabiliyorlar. Strike serisindeki soğutucu jele sahip kulak yastıkları, ısınmanın önüne geçerek kullanıcılara uzun süre konforlu bir kullanım sağlıyor.
İnternet üzerinden oynanan oyunlarda ise takım arkadaşlarıyla sesli sohbet üzerinden iletişim kurmak. Belirli taktikler izlemek ve oyuna renk katmak için önem taşıyor. Ancak nemlenen mikrofonlar ses kalitesinde düşüşe sebep olabiliyor ya da bozulabiliyor.
Soundcore Strike 1 ve Strike 3’ün sahip olduğu Anker’in patentli SweatGuard teknolojisi sayesinde mikrofonları tükürüklere ve terlemeye karşı korumalıdır ve IPX5 suya dayanıklı sertifikalara sahiptirler. Ayrıca her iki modelin de mikrofonlarında gürültü önleme özelliği yer alıyor. Böylece çağrılarınız ya da komutlarınız karşı tarafa net bir şekilde ulaşıyor.
Özel tasarım ile düşmanların en ufak adımını bile takip edin
Soundcore Strike serisi kulaklıklar, 52 mm’ lik özel sürücüleri ile oyun içi sesleri gerçekçi bir şekilde yansıtıyor ve bas tonlarında fark yaratıyor. Her iki model de oyunlardaki silah seslerinin ve düşman ayak seslerinin yönünü anlamanızı sağlayan özel bir tasarıma sahip.
Strike 1’in özellikle de çoçukların işitme ses seviyesine karşı koruma ile ses seviyesi kısıtlama özelliği, yüksek seslere karşı kulakları korurken, Strike 3’ün 7.1 çevresel ses desteği, oyun atmosferini en iyi şekilde yaşamanızı ve kendinizi oyuna kaptırmanızı sağlıyor.
Anker Soundcore Gaming kulaklıkları sadece hepsiburada.com’ dan satın alabilirler.
Profesyonel ses kalitesi sunan PowerConf ile kesintiye yer yok
Koronavirüs döneminde yaşanan bir değişim de, toplantıların uzaktan gerçekleştirilmeye başlanması oldu. Online toplantılarda ses kalitesinin zaman zaman düşmesi ve kesintiler yaşanması, sıkıntı yaratabiliyor. Anker PowerConf ise profesyonel çağrı kalitesi ile bu sorunu çözüyor. Akıllı ses geliştirme özelliği sunan özel DSP algoritması, gerçek zamanlı yankı önleme ve arka plan gürültüsü azaltma özellikleri bulunan PowerConf, 360 derecelik 6 mikrofonuyla sesinizi en iyi şekilde iletiyor.
Bluetooth ve USB-C destekli cihaz, sürücü gerektirmeden hemen kullanılabiliyor ve taşınabilir olması sayesinde, her yerde ve kolaylıkla kullanılabiliyor.