OnePlus 13 her geçen gün teknoloji severlerin gönlünü kazanmaya devam ediyor. Henüz piyasaya tam olarak çıkmadan bile OnePlus 13 hakkında konuşulanlar, Android dünyasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Özellikle markanın Android 16 beta sürümünde sunduğu yeni özellikler, OnePlus 13 kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor. Son güncelleme ile ortaya çıkan OnePlus 13 pil yönetimi özelliği, kullanıcıların batarya sağlığını daha uzun vadede korumasına olanak tanıyacak.

İçindekiler OnePlus 13 Android 16 Beta Güncellemesiyle Pil Sağlığını Koruma Özelliği Alıyor

OnePlus 13 Android 16 Beta Güncellemesiyle Pil Sağlığını Koruma Özelliği Alıyor

OnePlus 13 için yayınlanan Android 16 beta 2 güncellemesiyle birlikte, kullanıcılar artık şarj sürecini daha kontrollü yönetebilecek. OnePlus 13 sahipleri bu güncellemeyle beraber cihazlarının batarya dolum sınırını 80% ila 100% arasında belirleyebilecek. Ancak, OnePlus 13 için bu seçenekler rastgele değil; kullanıcıların önüne 80%, 85%, 90%, 95% ve 100% olmak üzere beş farklı seviye sunuluyor. Bu detay, OnePlus 13 kullanıcılarına pil ömrü üzerinde daha fazla kontrol sağlama fırsatı tanıyor.

OnePlus 13 üzerinde bu özelliği aktif etmek ise oldukça basit. Ayarlar menüsünden Battery sekmesine girip, ardından Battery Health kısmına geçerek “Charging limit” seçeneğini açmanız yeterli olacak. Böylece OnePlus 13 kullanıcıları, cihazın bataryasının tam dolmasına gerek kalmadan günlük kullanım için daha dengeli bir şarj seviyesi belirleyebilecek. OnePlus 13 için bu yenilik, hem bataryanın ömrünü uzatıyor hem de uzun vadede şarj döngülerini koruyarak performans kaybını minimize ediyor.

Fiyat tarafında ise OnePlus 13 modelleri, 12GB RAM ve 256GB depolama için €899 gibi iddialı bir etiketle listeleniyor. Daha yüksek donanımlı OnePlus 13 versiyonu olan 16GB RAM + 512GB depolama kombinasyonu ise $1459 bandında teknoloji severlerle buluşmayı bekliyor. OnePlus 13’ün bu donanım seviyesi, amiral gemisi segmentindeki yerini daha da sağlamlaştırıyor.

Görünen o ki OnePlus 13, yazılım desteğiyle de donanımını en verimli şekilde destekleyecek. Android 16’nın bu beta güncellemesiyle gelen şarj kontrolü özelliği, OnePlus 13 sahipleri için gerçek anlamda fark yaratacak gibi görünüyor. Gelecek güncellemelerle OnePlus 13 için daha fazla yenilik ortaya çıkması ise an meselesi.

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