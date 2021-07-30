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Türk Telekom 100 bin fidan bağışlıyor!
Türk Telekom, başta Antalya’nın Manavgat ilçesinde olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde çıkan yangınlarda yok olan ormanlarımızın yeniden hayat bulması için başlatılan seferberlik dahilinde önemli bir adım attı.
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Türk Telekom Grubu çalışanları, bayileri ve tüm iş ortakları adına Tarım ve Orman Bakanlığı’na 100 bin fidan bağışladığını duyurdu. Türk Telekom çalışanlarının gönüllülük esasıyla bir araya gelerek oluşturdukları Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi (TTAKE) de AFAD ile bölgedeki yardım çalışmalarına destek vermeye devam ediyor.
‘Türkiye’ye Değer’ anlayışıyla kurumsal sosyal sorumluluk projeleri üreten ve üretmeye devam eden Türk Telekom, orman yangınlarında zarar gören alanları tekrar yeşillendirmek başlatılan seferberlikte aktif tol oynuyor. Türk Telekom, Antalya’nın Manavgat ilçesi başta olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde çıkan yangınlarda yok olan ve zarar gören ormanlarımıza yeniden hayat vermek için grup şirketlerindeki çalışanları, bayileri ve tüm iş ortakları adına, Tarım ve Orman Bakanlığı’na 100 bin fidan bağışladığını duyuruyor.
“Doğa için fidan seferberliği başlatıyoruz” açıklaması
Konuya ilişkin açıklama yapan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türk Telekom olarak, çevre duyarlılığı konusundaki farkındalığı artırmayı her zaman amaç edindik. Güzel yurdumuzun farklı bölgelerinde meydana gelen yangınlar karşısında duyduğumuz üzüntüyü tarif etmek zor.
Geleceğimiz ve nefesimiz olan ormanların yeniden canlanmasına katkıda bulunmak için Türk Telekom Grubu çalışanlarımız, bayilerimiz ve tüm iş ortaklarımız adına fidan bağışı gerçekleştirdik. Bu vesile ile tüm kişi ve kurumlarımızı, yangınlarda zarar gören bölgelerdeki doğal hayatı tekrar canlandırmayı amaçladığımız bu seferberliğe katılmaya davet ediyoruz” diye açıklama yaptı.
TTAKE ekibi bölgede görev başında
Türk Telekom çalışanlarının gönüllülük esası ile bir araya gelerek oluşturdukları, Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi (TTAKE) de AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda yangınla mücadele etmeye destek oluyor. TTAKE, ihtiyaç sahiplerine destek olarak yaraları sarmaya çalışıyor.
Türk Telekom Hakkında;
180 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.(kaynak)
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Ekran Kartı
AMD’nin 1080p oyunculuğa yönelik uygun fiyatlı yeni ekran kartı RX 6600 XT duyuruldu.
AMD rekabetçi 6000 serisi kartlarına bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. 6000 serisine giriş seviyesinde konumlanacak olan RX 6600 XT, 4K grafiklere gerek duymayan müşterilerine yönelik olarak 1080p’de akıcı oyunculuk deneyimi için tasarlanmış.
AMD RX 6600 XT, abileriyle benzer şekilde RDNA2 mimarisine sahip ve yapısında 32 işlem birimi (CU) ile 8GB GDDR6 Bellek bulunduruyor. 2589 MHz’lık saat hızlarına ulaşabilen RX 6600 XT, 160W’lık TDP değeriyle düşük güç gereksinimi sunuyor. AMD tarafından önerilen minimum güç kaynağı ise 500W olarak belirtiliyor ve AMD RX 6600 XT de AMD FidelityFX, AMD Smart Access Memory, AMD Infinite Cache, AMD Radeon Anti-Lag, AMD Radeon Boost gibi teknolojileri bulundurmaya devam ediyor. Ayrıca DirectX 12 Ultimate desteği de bu ekran kartıyla sürdürülecek.
RX 6600 XT için AMD’nin önerdiği perakende satış fiyatı 379$ olarak belirlenmiş. Fiyat olarak rakibi 3060’ın 329$ olarak açıklanan fiyatına göre yüksek kalsa da satışa çıktıktan sonra kısa sürede karaborsaya düşen 3060 için bahsedilen fiyatları görememiştik. Yine de duyurulan satış fiyatı RX 6600 XT’yi oldukça çekici hale getirse de yaşanan stok problemlerinden dolayı ülkemizde satış fiyatının daha yüksek seviyelerde olması bekleniyor.
AMD, piyasaya sürdüğü 6000 serisi yeni nesil ekran kartlarında 4K ve 1440p oyunculuğu benimsemiş ve 1080p’de yüksek fpsli akıcı oyunculuk için oluşan boşluğu ise RX 6600 XT ile doldurmayı planlıyor. Geçtiğimiz sene satılan monitörlerin üçte ikisinin 1080p panele sahip olması sebebiyle RX 6600 XT dünya çapında bir çok oyuncunun tercihi olacak.
Nvidia tarafından 3060 ve 3060ti ekran kartlarını kendisine rakip olarak seçen RX 6600 XT, AAA oyunlarda bile oldukça yüksek fps sağlayarak rakiplerinden %15 daha fazla performans sunmayı vaat ediyor. Bu yönüyle AMD RX 6600 XT, Battlefield 5, Resident Evil Village, Doom Eternal ve Death Stranding gibi son yılların popüler AAA oyunlarında ortalama 144 fps üzeri performans sunarak oyuncuların kalbini fethetmeyi hedefliyor.
AMD, RX 6600 XT ile 1080p oyunculuk için önerdiği 5000 serisi ekran kartlarına göre bile performansta ciddi artış sağlamış gözüküyor. Küçük kardeşleri RX 5600 XT ve RX 5700 XT’ye göre RX 6600 XT ile Assassin’s Creed Valhalla ve Doom Eternal gibi oyunlarda %40 civarında fps artışı gözlemleniyor.
Ekran kartı tedariğinde yaşanan sıkıntıların farkında olan AMD tarafından yapılan basın açıklamasında;
“Tedariğin sağlanması için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ancak talep inanılmaz boyutlarda ve tedarik sıkıntısı bir gerçek. Bu yüzden elimizdeki bu durumla çalışmak durumundayız,”
şeklinde konuşuldu. Yapılan bu açıklama, ekran kartı satın almak için yaşanan sıkıntıların bilincinde olan kişilerde umutsuzluk yarattı. Özellikle de uygun fiyatından ötürü bu ekran kartının da talebi karşılayamaması ve stok sıkıntısının sürmesi bekleniyor.
11 Ağustos tarihinde piyasaya sürülmesi beklenen AMD RX 6600 XT, ASRock, Asus, Biostar, Gigabyte, MSI, Powercolor, Sapphire, XFX, Yeston gibi AMD iş ortaklarının ürünleriyle raflarda yerini alacak. AMD stok tasarımını bu model ile piyasaya sürmeyi düşünmüyor. AMD RX 6600 XT’yi de ülkemizde Ağustos ayı içerisinde hazır sistemlerde görmeyi bekliyoruz.
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Akıllı Telefonlar
Microsoft Surface Duo 2’nin Fotoğrafları Sızdırıldı!
Surface Duo, 2020’nin hem en ilginç hem de en başarısız cihazlarından biriydi ancak Microsoft denemekten vazgeçmiyor. Şirket, piyasaya sürülmesine daha aylar varken sızdırılan yeni bir model üzerinde çalışıyor. İddiaya göre bu modelin adı ‘Microsoft Duo 2’. Microsoft Surface Duo 2’nin prototipi gibi görünen bir video çevrimiçi olarak yayınlandı ve Windows Central’ın söz konusu görüntülerinin meşru olduğuna inanmak için nedenleri var.
Surface Duo 2, orijinal ürünün çift ekranlı tasarımını koruduğu görünüyor, ancak bu sefer arkada yeni bir üçlü kamera kurulumu var. Microsoft’un ultra geniş ve telefoto kameralarla eşleştirilmiş bir ana kamera da söylentilerden birisi . Önceki modelde, Microsoft’un ultra geniş ve telefoto kamerası bulunmayan tekli kamera sistemi kullanması eleştirilmişti.
Kamera modülünün kendisi oldukça büyük ve seçilen renkten bağımsız olarak siyah camla kaplanmış. Her zamanki LED flaş ve bir lazer otomatik odaklama sistemi ile birleştirilmiş.
Diğer harici değişiklikler arasında, artık güç düğmesine gömülü olduğuna inanılan parmak izi okuyucunun konumlandırılması ve Surface Duo 2’nin sağ tarafındaki ortalanmış USB-C yuvası yer alıyor.
Surface Duo 2, Ekim Ayına Kadar Satışa Sunulacak
Microsoft Surface Duo 2’nin Eylül veya Ekim 2021’de üst düzey teknik özelliklerle (ve umarız daha iyi bir yazılımla) piyasaya sürülmesi planlanıyor. Liste Qualcomm’un Snapdragon 888’i, 5G ağ desteğini ve hatta temassız ödemeler için bir NFC desteğini içerecek.
Orijinal Microsoft Surface Duo, eski Snapdragon 855’i içeriyordu, bu nedenle dahili yükseltmeler hoş bir değişiklik olacak. Ekranlar muhtemelen biraz daha büyük ve çerçeveler daha ince olacak, ancak ürünün genel boyutu büyük ölçüde değişmeden aynı kalacak.
Microsoft’tan yakın zamanda yapılan bir patent başvurusu, şirketin çift ekranlı form faktörüne kickstand benzeri bir özellik eklemeyi denediğini öne sürdü. Surface Duo 2 bu kickstand tasarımına sahip değil, bu yüzden cihaz bu yıl içerisinde piyasaya çıktığında kickstand tasarımını cihazda göremeyeceğiz.
Görüntülere bakıldığında, Microsoft’un Surface Duo 2’yi buzlu siyah ve buzlu beyaz renklerinde sunması muhtemel görünüyor. Cihazın fiyatının ne olacağı henüz belli değil, ancak Microsoft’un 1.399 dolardan perakende satış yaptığı önceki modelden daha rekabetçi bir fiyat hedefleyeceğini umuyoruz.
Genel olarak iyileştirmelerle Surface Duo 2, önceki modelden çok daha çekici olabilir. Her ne kadar Galaxy Z Fold 3 gibi yapım aşamasında olan cihazlar olsa da, muhtemelen 2021’in en iyi telefonlarından biri olmayacak.
Microsoft’un, Galaxy Z Fold 3 gibi gerçekten katlanabilir bir ekranı tercih etmek yerine Surface Duo 2’de ayrı ekran kullanması bunun nedenlerinden biri.
İlk cihazda çeşitli yazılım güncellemeleri yapıldı ancak Android 11 henüz yayınlanmadı. Ve bu Surface Duo’yu çoklu görev, dokunmatikle ilgili sorunlar, kitap okuma modunda ekran kapanması ve parmak izi okuyucusunun donması gibi sorunları olan bir cihaz olarak anılmasını sağladı.
Surface Duo 2’nin kamera donanımları muhtemelen, telefoto, ultra geniş açı ve standart lens olarak çıkacak gibi görünüyor.
Bir Önceki Model Microsoft Surface Duo
Geçtiğimiz sene çıkan Surface Duo’yu hatırlamak gerekirse, 5.6 inç büyüklüğünde 2700 x 1800 piksel AMOLED bir ekrana sahip. Açıldığında ise 8.1 inç boyutuna ulaşan Surface Duo, Qualcomm Snapdragon 855 işlemcisini barındırıyor. 6GB RAM ve dahili 128 veya 256 GB UFS 3.0 depolama alanı mevcut. Kamera açısından ise Surface Duo, 11 megapiksel f/2.0 diyafram ve 4K video kaydı ile karşımıza çıkıyor.
3577 mAh batarya ve 18W hızlı şarj teknolojisine sahip. Surface Duo, Android 10 işletim sistemiyle karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra cihaz parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özelliklerini de destekliyor. 145.2 mm x 93.3 mm x 9.9 mm boyutlarındaki Surface Duo, tam 250 gram ağırlığında.
Geçtiğimiz sene telefon geliştirmeye başlayan Microsoft, telefon geliştirmede diğer üreticilerin gerisinde kalıyor gibi görünüyor.
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