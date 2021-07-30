Türk Telekom 100 bin fidan bağışlıyor!

Türk Telekom, başta Antalya’nın Manavgat ilçesinde olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde çıkan yangınlarda yok olan ormanlarımızın yeniden hayat bulması için başlatılan seferberlik dahilinde önemli bir adım attı.

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Türk Telekom Grubu çalışanları, bayileri ve tüm iş ortakları adına Tarım ve Orman Bakanlığı’na 100 bin fidan bağışladığını duyurdu. Türk Telekom çalışanlarının gönüllülük esasıyla bir araya gelerek oluşturdukları Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi (TTAKE) de AFAD ile bölgedeki yardım çalışmalarına destek vermeye devam ediyor.

‘Türkiye’ye Değer’ anlayışıyla kurumsal sosyal sorumluluk projeleri üreten ve üretmeye devam eden Türk Telekom, orman yangınlarında zarar gören alanları tekrar yeşillendirmek başlatılan seferberlikte aktif tol oynuyor. Türk Telekom, Antalya’nın Manavgat ilçesi başta olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde çıkan yangınlarda yok olan ve zarar gören ormanlarımıza yeniden hayat vermek için grup şirketlerindeki çalışanları, bayileri ve tüm iş ortakları adına, Tarım ve Orman Bakanlığı’na 100 bin fidan bağışladığını duyuruyor.

“Doğa için fidan seferberliği başlatıyoruz” açıklaması

Konuya ilişkin açıklama yapan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türk Telekom olarak, çevre duyarlılığı konusundaki farkındalığı artırmayı her zaman amaç edindik. Güzel yurdumuzun farklı bölgelerinde meydana gelen yangınlar karşısında duyduğumuz üzüntüyü tarif etmek zor.

Geleceğimiz ve nefesimiz olan ormanların yeniden canlanmasına katkıda bulunmak için Türk Telekom Grubu çalışanlarımız, bayilerimiz ve tüm iş ortaklarımız adına fidan bağışı gerçekleştirdik. Bu vesile ile tüm kişi ve kurumlarımızı, yangınlarda zarar gören bölgelerdeki doğal hayatı tekrar canlandırmayı amaçladığımız bu seferberliğe katılmaya davet ediyoruz” diye açıklama yaptı.

TTAKE ekibi bölgede görev başında

Türk Telekom çalışanlarının gönüllülük esası ile bir araya gelerek oluşturdukları, Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi (TTAKE) de AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda yangınla mücadele etmeye destek oluyor. TTAKE, ihtiyaç sahiplerine destek olarak yaraları sarmaya çalışıyor.

Türk Telekom Hakkında;

180 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.(kaynak)