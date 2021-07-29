Asus, “Haydi Birlikte PC Toplayalım” Etkinliğini Duyurdu

ASUS, yeni WiFi 6E mesh router sistemi ZenWiFi ET8’i duyurdu. Bu sistem tüm evde yüksek performanslı WiFi ağı kurulmasını sağlıyor. ASUS ZenWiFi ET8 çok sayıda cihazın kullanıldığı, yüksek bant genişliğine ihtiyaç duyan içeriklerin tüketildiği ve kalabalık frekans bantlarına sahip modern ev ortamları için geliştirilen bir ağ çözümü.

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Broadcom WiFi 6E teknolojisinden yararlanan ZenWiFi ET8, yeni 6 GHz frekans bandındaki yedi adede kadar ekstra 160 MHz kanalıyla cihaz kapasitesini önemli ölçüde artırıyor ve ağdaki gecikmeyi azaltıyor. 6 GHz bandı yalnızca WiFi 6E cihazlarına açık olduğundan, bu frekans router’lar arasında parazit olmadan bağlantı için ideal. Kullanıcılar ayrıca bu ara bağlantı için kablolu Ethernet bağlantısını da kullanabiliyor. Bu esnekliğin yanı sıra kolay kurulum ve yönetim imkanı da sunan ZenWifi ET8, tüm evi kaplayan son teknoloji bir WiFi ağı kurmak isteyen kullanıcıların tercihleri arasında olacak.

ZenWiFi ET8 hem evde hem dışarıda koruma sunuyor. Evde değilken, ASUS Instant Guard özelliği ZenWiFi ET8’e uzaktan VPN bağlantısı kurarak herkese açık WiFi bağlantılarını güvenli hale getiriyor. Evdeyken ise Trend Micro™ destekli ASUS AiProtection Pro yazılımı tüm bağlı cihazları koruma altına almanın yanı sıra ebeveyn denetimi özellikleri de sunuyor.

ASUS, dünyanın ilk WiFi 6E router’ı olan ROG Rapture GT-AXE11000’i piyasaya sürdükten sonra WiFi 6E ağ çözümleri için Broadcom ile yakın iş birliğini sürdürdü. Broadcom Kablosuz İletişim ve Bağlantı Birimi Kıdemli Ürün Pazarlama Direktörü Manny Patel, “Broadcom teknolojisinden destek alan yeni bir WiFi 6E ürünü piyasaya süren ASUS’u tebrik ediyoruz. ZenWiFi ET8; ASUS ile Broadcom arasındaki güçlü teknolojik iş birliğinin sonucu olan en yeni ürün. WiFi 6E ve ağ sistemlerinin avantajlarını benzersiz biçimde bir araya getiren bu ürün, tüm evde 6 GHz bandıyla gigabit bağlantı deneyimi yaşatıyor.” dedi.

WiFi 6E şimdi ASUS router’ları, PCI® kablosuz bağlantı adaptörleri, akıllı telefonları ve anakartları ile kullanılabiliyor. 2021’de piyasaya çıkacak yeni ürünlerle de birlikte, ZenWiFi ET8 çok sayıda cihazın kullanıldığı geniş evler için iyi bir tercih olabilir. ASUS’un ağ teknolojileri alanında yeniliklere öncülük etme kararlılığının bir göstergesi niteliğindeki bu ürün, şirketin yeniliklerini devam ettiriyor.

Geleceğin ağ WiFi sistemi bugün evinizde

ASUS ZenWiFi ET8 sistemi, şık tasarıma sahip bir çift ASUS AXE6600 router’dan oluşuyor. WiFi 6E teknolojisini kullanan bu router’lar hızlı, güvenilir ve güvenli WiFi bağlantıları kuruyor. ZenWiFi ET8, mevcut tüm WiFi standartlarıyla geriye dönük uyumlu çalışıyor. Toplamda 6600 Mbps’e varan bir bant genişliği sunan sistem, üç bant WiFi 5 AC3000 router’lardan 2,2 kata kadar daha hızlı.

ZenWiFi ET8 yeni lisanslanan 6 GHz frekans bandını destekliyor. WiFi 6E cihazlarına ayrılan bu bant sıkışma yaşanmayan bir kanalda hızlı bağlantı sunuyor. 6 GHz bandı ayrıca WiFi 6E düğümleri arasındaki bağlantı için de ideal. ZenWiFi ET8, WiFi veya Ethernet ile düğümler arası esnek bağlantı seçenekleri sunuyor. Router, bağlantı kalitesine göre en güvenilir yöntemi akıllı bir şekilde seçiyor. Kullanıcı dilerse düğümler arası bağlantının türünü manuel olarak seçebiliyor.

WiFi 6E, ağ kapasitesini 6 GHz bandındaki yedi adede kadar ekstra 160 MHz kanallarıyla önemli oranda artırıyor. Böylece hem daha fazla cihaz bağlanabiliyor hem de bant genişliğindeki yoğunluk azalıyor. 6 GHz WiFi 6E bandı Dinamik Frekans Seçimi (Dynamic Frequency Selection – DFS) özelliği olmadan çalışıyor. Bu sayede hava trafik kontrol radarı gibi cihazların oluşturduğu etki önleniyor, cihazlar DFS nedeniyle meydana gelen gecikmelerden etkilenmeden anında bağlanabiliyor.

ASUS ZenWiFi ET8 her zaman, her yerde güvenli

ASUS ZenWiFi ET8’de bulunan ASUS Instant Guard özelliği kahve dükkanlarında, restoranlarda, otellerde ve havalimanlarında herkese açık kullanıma sunulan ücretsiz WiFi bağlantılarını güvenli hale getiriyor. Instant Guard özelliği sayesinde, tek tıklamayla ZenWiFi ET8’in VPN sunucusuna özel bir VPN veri tüneli açılıyor. Böylece kullanıcı açık WiFi bağlantısından olabildiğince güvenli biçimde yararlanıyor.

ZenWiFi ET8, Trend Micro™ destekli AiProtection Pro ile router’ın kullanım ömrü boyunca ağ güvenliği sunuluyor. Düzenli bir şekilde güncellenen güvenlik kriterleriyle her zaman koruma sağlanıyor. Ebeveyn denetimi özellikleriyle donatılan AiProtection Pro, ailelerin kişisel verilerini veya evden çalışanların işle ilgili verilerini korumak için ekstra bir güvenlik katmanı oluşturuyor.

Kolay kurulum, kolay yönetim

ASUS ZenWiFi ET8, teknik bilgisi kısıtlı olanlar tarafından bile kurulup ayarlanabiliyor. Ücretsiz ASUS Router uygulamasındaki üç adımlık kolay kurulum işlemi sayesinde kullanıcılar tüm evi kapsayan Wi-Fi ağını birkaç dakika içinde hazır hale getirebiliyor. Tek sefer yapılan kurulum işleminde paketteki tüm düğümler otomatik senkronize oluyor. Her bir router AiMesh teknolojisini kullandığından, AiMesh özellikli ASUS router ekleyerek ağın kapsama alanını daha da genişletmek mümkün oluyor.

Tecrübeli kullanıcılar WiFi ağ yapılandırmasını kendi ihtiyaçlarına göre değiştirebiliyor. Kullanıcılar kusursuz dolaşım için tüm ağda tek bir SSID adı seçebiliyor veya her bir frekans bandına ayrı SSID adları atayabiliyor.