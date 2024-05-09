Lider kurumsal otomasyon ve yapay zeka yazılım şirketi UiPath, Inc. (NYSE: PATH), 9 Mayıs 2024 tarihinde, Türkiye’deki müşterilerini temsil eden 400’ün üzerinde üst düzey yöneticinin katıldığı Türkiye’nin ilk “Yapay Zeka Destekli Otomasyon Zirvesi”ne İstanbul’da ev sahipliği yaptı. UiPath müşterileri, iş ortakları ve yükseköğretim kurumlarından oluşan güçlü ve yüksek seviyede deneyime sahip ekosistemiyle Türkiye, UiPath’in kurumsal yapay zeka ve otomasyonu çözümleriyle, dönüşüm için önemli bir potansiyele sahip.

Türkiye’nin önde gelen kamu ve özel sektör kuruluşlarını bir araya getiren ve yılın en büyük otomasyon ve yapay zeka uygulayıcıları buluşmalarından biri olan UiPath Yapay Zeka Destekli Otomasyon Zirvesi, UiPath İş Otomasyon Platformu’nu kullanan “en iyi uygulamaların” ve “müşteri inovasyon hikayeleri”nin paylaşıldığı bir platform görevini üstlendi.

Önde gelen kuruluşlardan konuşmacılar ve panelistler arasında Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz, BSH Ev Aletleri Grubu Dijital Platform Hizmetleri Global Başkan Yardımcısı Berke Menekli, Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, Beko CIO’su Yekta Caymaz, Vodafone Türkiye Müşteri Operasyonları, Toptan Satış ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Levent Gemici ve Türkiye Finans Katılım Bankası Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Melis Tosun Arslan yer aldı. Zirvenin ana konuşmacısı olan Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran konuşmasında UiPath Süreç Madenciliği uygulamasının, bankanın operasyonel mükemmelliğini nasıl geliştirdiğine odaklanırken ayrıca UiPath’ın otomasyon ve yapay zekayı kullanması konusundaki başarılı yolculuğunu anlattı.

Hakan Aran: “UiPath, dijitalleşme yolculuğunda bize güç katıyor”

UiPath’in İstanbul’da düzenlediği Yapay Zeka ve Otomasyonu Zirvesi’ne konuk olan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bankanın dijitalleşme süreçleri hakkında bilgi verdi. Bu süreçteki en önemli paydaşlarından birinin, 2019 yılından bu yana birlikte çalıştıkları UiPath olduğunu belirten Aran, “Çevik bir yönetim anlayışı ile hızlı ve etkin bir şekilde kullanmaya başladığımız Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) teknolojisi, müşterilerimize daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmamıza önemli katkılar sağlıyor. RPA ile bugüne kadar 850 sürecimizi otomatize ederek verimliliğimizi arttırdık. Otomasyon fırsatlarını daha etkin bir şekilde tespit edebilmek için yine Uipath Süreç Madenciliği uygulaması ile kapsamlı süreç analizlerini hızlı ve eksiksiz gerçekleştirerek otomasyon hızımızı daha da arttırıyoruz. Bu uygulamaların ve otomasyon sistemlerinin yanına yapay zeka ve makine öğrenmesiyle geliştirilmiş teknolojileri de eklediğimizde, ihtiyaç duyduğumuz akıllı sistemlere sahip oluyoruz. Bu da dijitalleşme yolculuğunda bize güç katıyor” dedi.

Ashley Boag: “Türkiye, yapay zeka ve otomasyon konusunda bölgesel merkeze dönüştü”

UiPath’in EMEA Operasyonlardan Sorumlu Başkanı Ashley Boag, açılış konuşmasında Türkiye’nin otomasyon ve yapay zeka ekosisteminin olgunluğunu ve bölge genelinde artan etkisini aktardı. “Türkiye, teknolojik gelişmelerden faydalanmaya hevesli, enerjik, çalışkan ve son derece uyumlu bir çalışan profiline sahip. UiPath’in ülkedeki güçlü ekosistemi şu anda sürekli bir büyüme eğiliminde ve artık bölgesinde lider bir rol üstlenmeye ve bunu sınırlarının ötesine taşımaya hazırlanıyor. Türkiye’deki müşteriler, UiPath İş Otomasyon Platformu’nu kullanarak geliştirdikleri otomasyon ve yapay zeka çözümleri sayesinde gelecek için bir bilgi tabanı oluşturuyor ve başta EMEA bölgesi olmak üzere tüm dünyadaki müşterilere hizmet veriyorlar. Ayrıca birçok uluslararası şirket, Türk mühendislerin ve yazılım geliştiricilerin dünya standartlarındaki becerilerinden yararlanarak otomasyon ve yapay zeka için küresel Mükemmellik Merkezlerini Türkiye’de kuruyor” dedi.

“Türkiye, UiPath için Yunanistan, Kazakistan, Ukrayna ve Azerbaycan’ın da aralarında bulunduğu yedi ülkeyi yönettiğimiz güçlü bölgesel bir merkez olarak EMEA organizasyonu içerisinde hayati rol oynuyor. Ayrıca BSH, İş Bankası, Vodafone, Beko ve Türkiye’deki pek çok müşterimiz, sadece UiPath’in lider yapay zeka yeteneklerini benimsemekle kalmadı, aynı zamanda başarı hikayelerini dünyadaki diğer dijital liderlerle paylaşma konusunda da öncü oldular.”

Tuğrul Cora: “Türkiye’deki kuruluşların yapay zeka destekli dönüşüm yolculuğunda yol arkadaşıyız”

UiPath Türkiye, Yunanistan, Orta Asya ve Kafkasya Başkan Yardımcısı ve Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Cora, “UiPath İş Otomasyon Platformu, müşterilerimizin sürekli yenilik yapma ve bu teknolojilerle mümkün olanın sınırlarını zorlama motivasyonuyla yapay zeka ve otomasyonun gücünü birleştirerek gerçek kurumsal değer yaratıyor” dedi.

Zirvede, dijital dönüşümün ilgi çekici hikayelerini dinlemenin çok ilham verici olduğunu belirten Cura, “Kamu ve özel sektörün önde gelen kuruluşlarından oluşan müşterilerimizin, iş süreçlerinde vatandaşlarımız ve sadık müşterilerinin yararına yapay zeka destekli dönüşüm gerçekleştirirken gösterdikleri güven bizi çok mutlu ediyor. İşletmelerde yapay zeka odaklı bir verimlilik paradigmasının eşiğinde duruyoruz ve Türkiye, yapay zeka ve otomasyon kullanımında dünya lideri. Türkiye’deki müşterilerimizi desteklemekten ve bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmelerine yardımcı olabilmekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.

İnsanların sınırsız potansiyelini ortaya çıkarmak ve insan başarısını hızlandırmak için otomasyon ve yapay zekanın dönüştürücü gücünü kullanan UiPath, sektör lideri İş Otomasyon Platformunu yapay zeka yetenekleriyle donatıyor. UiPath İş Otomasyon Platformu, uçtan uca süreçleri anlamak, otomatikleştirmek ve çalıştırmak için eksiksiz bir yetenek paketi sunarken benzeri görülmemiş bir değer elde etme süresi de sağlıyor. Bu, müşterilerin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için yapay zeka, otomasyon, entegrasyon, veri, bağlam ve iş eylemi yeteneklerini geliştiriyor.