İnsan odaklı bir sektör olan turizmde, bir konaklama tesisinin başarısı veya başarısızlığı, sunduğu diğer tüm hizmetlerin yanı sıra misafirler için güvenli bir ortam sağlayabilmesine bağlı olarak değerlendiriliyor. Bugün birçok müşteri, konaklayacağı tesiste güvenliğin en üst düzeyde sağlanmasını bir kriter olarak öne sürüyor. Güvenlik açısından verilebilecek en küçük bir açık dahi müşteri ve prestij kaybına yol açabiliyor. Ayrıca bu tesislerde güvenliğin, kişisel güvenlik ve mahremiyeti de kapsaması gerekiyor. Her yıl on binlerce kişiyi ağırlayan konaklama tesislerinde güvenliği en kapsamlı ve verimli şekilde sağlayabilmenin yolu, akıllı güvenlik teknolojilerini kullanmaktan geçiyor.

Uçtan uca güvenlik çözümleri otellerin hizmetinde

Lider elektronik güvenlik ve iş zekâsı entegratörü Securitas Technology Türkiye, Turizm ve Otelcilik sektörü için uçtan uca güvenlik çözümleri ve hizmetleri sunuyor. Şirket, yangın algılama, çevre güvenlik, geçiş kontrol, personel devam kontrol, video izleme, seslendirme ve anons sistemlerini entegre ederek, konaklama tesisine gelen misafir profiline, ortalama konaklama süresine ve misafir yoğunluğuna göre en etkin güvenlik sistemini kurguluyor. Bir oteller ya da tesisler zincirine sahip işletmeler, önceden belirlenmiş standart bir güvenlik yapısı kurgulayarak, elektronik güvenlik çözümlerini tek merkezden yönetme imkânına kavuşuyor.

Güvenliğe ek olarak verimliliğe ve misafir memnuniyetine de fayda sağlıyor. Resepsiyon kuyrukları, restoran yoğunluğu, insan kaynağı kullanımı yönetilebilir ve konforlu hale geliyor.

İhtiyaçlar doğrultusunda en uygun çözüm sunuluyor

Tesisin ya da binanın risk analizini yaparak çalışmaya başladıklarını belirten Securitas Technology Türkiye Pazarlama Direktörü Pelin Yelkencioğlu, “Konu güvenlik olunca her tesisin farklı ihtiyaçları öne çıkıyor. Kendimizi müşterimizin yerine koyarak, ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlamaya gayret ediyoruz. Bu ihtiyaçları kapsamlı şekilde analiz ettikten sonra çıkan sonuca göre en uygun çözümü sunuyoruz” dedi.

Proaktif çevre güvenliği için akıllı çözümler

Uzaktan Video İzleme Çözümleri, turizm tesislerinde çevre güvenliğini sağlamada en etkili çözümlerin başında geliyor. Yüksek çözünürlüklü görüntüler üzerinden yapılan akıllı analizlerle olaylar üzerinde operatörün hakimiyetinin artmasına ve hızlı aksiyon alınmasına olanak sağlanıyor. Bir tesiste güvenlik kameraları olayları kesintisiz şekilde kayıt altına alıyor, operatörler ise bu kayıtların yalnızca yüzde 4’ünü izleyebiliyor. Bu noktada Uzaktan Video İzleme Çözümleri, operatörlerin gözden kaçırabileceği tüm detayları yakalayan akıllı bir sistem olarak öne çıkıyor. Bu sistemler diğer güvenlik sistemleriyle entegre edilerek, daha proaktif bir çevre güvenlik çözümü tasarlanmış oluyor.

Yoğunluk Ölçüm çözümüne talep arttı

Son dönemde belirli bir alandaki insan sayısını takip etmek için kullanılan ‘Yoğunluk Ölçüm Çözümü’ büyük talep görüyor. Bu çözüm, konaklama tesislerdeki restoran, aktivite merkezi, spor salonu, hamam ve sauna gibi noktaların girişine kurularak, ekran üzerinden anlık yoğunluk bilgisini ekrana getiriyor. Çözüm sayesinde kapı girişinde içerideki kişi sayısı hakkında bilgi verilebiliyor. Bu şekilde misafirler yoğunluğu canlı olarak görerek aktivitelerini planlayabiliyorlar.

Temassız teknolojiler yükselişte

Pandeminin etkisi azaldıysa da temassız sistemler, artık bir konfor ihtiyacı olarak hayatımızdaki yerini koruyor. Temassız geçişin giderek önem kazandığı bu dönemde iris tanıma cihazları, temassız parmak izi okuma cihazları, yüz tanıma cihazları ve cep telefonlarıyla yapılan mobil geçiş sayesinde temas en aza indirilerek hızlı ve hijyenik geçiş sağlanıyor.

Yangın Algılama Çözümleri, can ve mal kaybını önlüyor

Yangın Algılama Çözümü, erken algılama sayesinde olası can ve mal kayıplarının önüne geçilmesini veya en aza indirgenmesini sağlıyor. Kullanılacak akıllı adresli yangın algıma sistemleriyle olası bir yangının sadece hangi bölgede değil, kat bazında bir harita üzerinde, hangi odadan, hangi dedektörden geldiğini anında anlamak mümkün oluyor. Otel odalarına yerleştirilen adresli siren ve flaşörlerle yangın çıkması durumunda öncelikli olarak acil boşaltılması gereken odalarda alarm çalıyor, olası panik ve rahatsızlık en aza indiriliyor. Alınacak bir alarm sinyali üzerine birçok güvenlik senaryosu otomatik olarak tetikleniyor. Örneğin; normal bir zamanda kapalı durması gereken bir kapı, yangın anında otomatik olarak açılarak tahliyeye yardımcı oluyor.

Yangın algılama çözümünün ayrılmaz bir parçası olan acil Acil Anons Sistemi de normal zamanda müşteri memnuniyetini artıracak amaçlar için kullanılıyor. Sistem, acil durumda otomatik olarak tahliye mesajlarını yayınlamaya başlıyor.

Plaka Tanıma Sistemi ile güvenli geçiş

Plaka Tanıma Sistemi sayesinde tesise gelen müşterilerin plakaları önceden sisteme tanımlanarak otomatik ve beklemeden geçiş yapılabiliyor. Bariyer ve bollard çözümleriyle en yüksek güvenlikte giriş kontrol sağlanabiliyor. Söz konusu sistem, yalnızca misafirleri tanımak için değil, istenmeyen ve uyarı yapılması gereken durumlarda uzaktan anons hizmeti olarak da kullanabiliyor. Örneğin; yanlış bir alana park yapıldığı takdirde video analiz sistemi alarm üretiyor ve ilgili personel uyarı amaçlı anons yapabiliyor.

Fiziksel güvenlik kadar mahremiyet de önemli

Bir otel yönetiminin temel görevlerinden biri, misafirlerin fiziksel güvenliğine ek olarak kişisel bilgilerini güvende tutmak ve mahremiyeti sağlamaktır. Misafirlerin mahremiyetini korumak, en iyi deneyimi sunmanın önemli bir parçasıdır. Bina veya tesis içinde kaydedilen görüntülerin saklandığı odaların iyi korunması ve bu görüntülere ulaşacak insanların yetkilendirilmesinin doğru yapılması gerekiyor. Securitas Technology, gelişmiş yetkilendirme ve denetim sistemleriyle otel misafirlerinin kendilerini güvende hissetmeleri için vazgeçilmez bir unsur olan gizliliği sağlamaya destek oluyor.