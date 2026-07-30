Halılar, evcil hayvan tüyleri, uzun saçlar ve günlük kırıntılar ev temizliğindeki en büyük zorluklar arasında yer alıyor. Akıllı temizlik teknolojilerinin lideri Roborock, bu problemlere kesin çözümler sunan yeni modeli Qrevo 2 Pro’yu duyurdu. Güçlü motoru, dolaşmayı tamamen engelleyen fırça altyapısı ve yenilenen bakım istasyonuyla model, günlük temizlik yükünü kullanıcıların üzerinden alıyor.
İçindekiler
%0 Saç Dolanması ve Yüksek Emiş Gücü
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25.000 Pa HyperForce® Emiş Gücü: Güçlü dijital motoru sayesinde halı ve sert zeminlerdeki ince toz ve günlük kirleri tek geçişte topluyor.
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İkili Dolanma Önleme Sistemi: DuoDivide™ Ana Fırça ve özel tasarlanmış yan fırçası sayesinde saç ve evcil hayvan tüylerini fırçaya dolamadan %0 dolanma oranıyla doğrudan toz haznesine aktarıyor.
Halıları Kuru Tutan ve Kenarlara Ulaşan Akıllı Mimari
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Otomatik Paspas Çıkarma Teknolojisi: Halı temizliği esnasında paspaslarını otomatik olarak istasyonda bırakarak halıların ıslanmasını kesin olarak engelliyor.
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FlexiArm™ ve Tersine Çevrilebilir Yan Fırça: Esnek paspas kolu duvar diplerine kadar uzanırken, ters yöne dönebilen yan fırça süpürgelik ve köşelerdeki kirleri eksiksiz süpürüyor.
İnatçı Lekelere Özel “Yeni Islatma Modu” ve 75°C Sıcak Su
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Yeni Islatma Modu: Kurumuş çamur ve yapışkan lekeler için paspası önceden 4 dakika boyunca ıslatarak kirlerin gevşemesini sağlıyor.
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Yenilenen Temizleme Tepsisi: Paspasla temas yüzeyini artırarak daha etkili ve sessiz bir yıkama sunuyor.
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75°C Sıcak Suyla Yıkama: Çok fonksiyonlu yeni istasyon; paspasları 75°C sıcak suyla yıkayarak yağ ve kirleri arındırıyor, ardından sıcak hava ile kurutuyor.
Tam Otomatik Bakım İstasyonu
Qrevo 2 Pro’nun yenilenen istasyonu; otomatik toz boşaltma, su haznesi doldurma, hızlı şarj ve kendi kendini temizleme yetenekleriyle kullanıcının manuel müdahale ihtiyacını ortadan kaldırıyor.