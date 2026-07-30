Halılar, evcil hayvan tüyleri, uzun saçlar ve günlük kırıntılar ev temizliğindeki en büyük zorluklar arasında yer alıyor. Akıllı temizlik teknolojilerinin lideri Roborock, bu problemlere kesin çözümler sunan yeni modeli Qrevo 2 Pro’yu duyurdu. Güçlü motoru, dolaşmayı tamamen engelleyen fırça altyapısı ve yenilenen bakım istasyonuyla model, günlük temizlik yükünü kullanıcıların üzerinden alıyor.

%0 Saç Dolanması ve Yüksek Emiş Gücü

25.000 Pa HyperForce® Emiş Gücü: Güçlü dijital motoru sayesinde halı ve sert zeminlerdeki ince toz ve günlük kirleri tek geçişte topluyor.

İkili Dolanma Önleme Sistemi: DuoDivide™ Ana Fırça ve özel tasarlanmış yan fırçası sayesinde saç ve evcil hayvan tüylerini fırçaya dolamadan %0 dolanma oranıyla doğrudan toz haznesine aktarıyor.

Halıları Kuru Tutan ve Kenarlara Ulaşan Akıllı Mimari

Otomatik Paspas Çıkarma Teknolojisi: Halı temizliği esnasında paspaslarını otomatik olarak istasyonda bırakarak halıların ıslanmasını kesin olarak engelliyor.

FlexiArm™ ve Tersine Çevrilebilir Yan Fırça: Esnek paspas kolu duvar diplerine kadar uzanırken, ters yöne dönebilen yan fırça süpürgelik ve köşelerdeki kirleri eksiksiz süpürüyor.

İnatçı Lekelere Özel “Yeni Islatma Modu” ve 75°C Sıcak Su

Yeni Islatma Modu: Kurumuş çamur ve yapışkan lekeler için paspası önceden 4 dakika boyunca ıslatarak kirlerin gevşemesini sağlıyor.

Yenilenen Temizleme Tepsisi: Paspasla temas yüzeyini artırarak daha etkili ve sessiz bir yıkama sunuyor.

75°C Sıcak Suyla Yıkama: Çok fonksiyonlu yeni istasyon; paspasları 75°C sıcak suyla yıkayarak yağ ve kirleri arındırıyor, ardından sıcak hava ile kurutuyor.

Tam Otomatik Bakım İstasyonu

Qrevo 2 Pro’nun yenilenen istasyonu; otomatik toz boşaltma, su haznesi doldurma, hızlı şarj ve kendi kendini temizleme yetenekleriyle kullanıcının manuel müdahale ihtiyacını ortadan kaldırıyor.