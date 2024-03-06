Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve çevre birimi ürünleri alanında faaliyet gösteren Monster Notebook, global markası Tulpar’la PUBG: BATTLEGROUNDS turnuvası PROTALITY’nin global ana sponsoru oldu.

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Açık elemelerin 21 Şubat’ta başladığı turnuvanın büyük finali ise 8, 9 ve 10 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. ‘Tulpar PROTALITY EMEA TOUR’, 8 bin dolar ödül havuzu ve nefes kesici karşılaşmalarıyla espor tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sunuyor.

EMEA bölgesinin en iyi iki takımı belli olacak!

5. yılında heyecanı zirveye taşımayı sürdüren PROTALITY’de mücadele tüm hızıyla devam ediyor. ‘Tulpar PROTALITY EMEA TOUR’da tüm EMEA bölgesinin en iyi iki takımı belli olacak.

Bu sezon Avrupa, Orta Doğu ve Türkiye’den takımların katılabildiği açık elemelere sahne olacak ‘Tulpar PROTALITY EMEA TOUR’un kazananı ve ikinci takımı, turnuvanın sahip olduğu iki adet Wildcard ile ‘PUBG EMEA CHAMPIONSHIP: SPRING’in playoff aşamasına direkt katılım hakkı kazanacak.

En iyi 8 takım büyük finale çıkacak! En iyi 8 takım büyük finale çıkacak!

Takımların dört farklı aşamada birbirlerine üstünlük kurmak için mücadele edeceğikarşılaşmalar oyunseverlere heyecanlı anlar yaşatacak. Üst Grup, açık elemelerde başarılıolan takımlarla davetli takımları bir araya getirecek. Üst Grup maçlarından sonra en iyi 8 takım büyük finale yükselecek. Üst Grup aşamasına kalan son 16 takım ise şanslarını son kez alt grupta deneyecek.

Nefes kesen heyecan Twitch’ten canlı yayınlanacak!

Turnuvaya katılan 256 takım ve davetli takımlar arasından en iyi 16’sı büyük finalde sahne alacak! Nefes kesen karşılaşmalar üst gruptan itibaren İngilizce olarak twitch.tv/pubg_battlegrounds ve Türkçe olarak twitch.tv/pubg_battlegroundstr kanallarından izlenebilecek.