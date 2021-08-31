Tüketiciler, 2021’in İlk Yarısında App Store’da $40 Milyar Harcadı!

Tüketiciler 2021’in ilk yarısında App Store’da 40 Milyar Dolar harcadı, Google Play harcamasının neredeyse iki katı.

Yeni bir araştırma, tüketicilerin 2021’in ilk yarısında App Store’a dünya çapında 41,5 milyar dolar harcadığını ortaya koyuyor; bu, Google Play Store’un neredeyse iki katı.

Finbold tarafından elde edilen verilere göre, tüketiciler 2021’in ilk altı ayında Apple App Store’daki uygulamalara yaklaşık 41,5 milyar dolar harcadı ve bu, Android tüketicilerinin harcadığı 23,4 milyar doların neredeyse iki katı.

2021’in ilk çeyreğinde Apple App Store harcamaları, 2020’deki benzer bir döneme göre %22,05’lik bir büyümeyi temsil ediyor. Kümülatif olarak, iki platforma yapılan harcamalar yıllık %24,8’lik bir büyüme kaydederek toplam 64,9 milyar dolara ulaştı.

Mobil uygulama harcamaları, esas olarak koronavirüs pandemisi etrafındaki sınırlama önlemlerinden kaynaklanan tüketici davranışları nedeniyle 2021’de arttı. (…) İlk yarı harcamalarından öne çıkan varsayım, çoğu küresel yargı alanının aşının kullanıma sunulmasıyla birlikte pandemi kontrol önlemlerini hafiflettiği düşünüldüğünde, tüketicilerin talebinin yavaşlamayabileceğidir.

Rapor, App Store harcamalarının önemli düzeyde kalmasına rağmen, Google Play’in 2020’nin ilk yarısı ile 2021’in ilk yarısı arasındaki en yüksek büyüme oranını kaydederek, yıllık %30’luk bir büyüme kaydettiğini gösteriyor. Bu nedenle, App Store çok daha iyi durumdayken bile, “Pandemi, Android’in yoğun olduğu ülkelerde kalıcı kaldığı için Android gelişti.”

İlginizi çekebilir: Apple, Klasik Müzik Servisi Primephonic’i Satın Aldı!

Findbold anketi, Apple’ın zirvede kalmak için yılda 1 milyon dolardan az hasılat yapan geliştiriciler için App Store komisyonunu %30’dan %15’e düşüren Küçük İşletme Programı ile karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Rapor, App Store ve Google Play Store’daki harcamaların ağırlıklı olarak , tüketicilerin 2021’in ilk yarısında mobil oyunlara dünya çapında 10,32 milyar dolar harcadığı oyun sektörünün hakim olduğunu gösterse de anket, en çok hasılat yapan üç mobil uygulamanın altını çiziyor. Dünya çapında 2021 yılının ilk yarısı TikTok, YouTube ve Tinder’dır.

Özellikle, en çok hasılat yapan uygulamalardan bazılarının kullanımı ücretsizdir ve öncelikle TikTok gibi önemli bir gelir akışı olarak reklamlara güvenir. Ancak, diğer uygulamalar ücretsiz paketleri desteklemek için premium özellikler sunar. Tinder gibi uygulamalar, abonelik hizmetleri aracılığıyla uygulama içi satın alımlarla birlikte gelir.

Findbold, gelecek için App Store ve Google Play Store’a yapılan harcamaların sektördeki oyuncular en iyi deneyimi sunmayı hedefledikçe artmaya devam edeceğine inanıyor.

Kaynak: 9To5Mac