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Apple, Klasik Müzik Servisi Primephonic’i Satın Aldı!
Klasik müzik sunumunu genişletmek amacıyla Apple bugün Primephonic’i satın aldığını duyurdu. 2014 yılında başlatılan Amsterdam merkezli hizmet, Apple Music’in genelleştirilmiş akış yaklaşımında fena halde eksik olan bir müzik türüne büyük bir odak getirecek.
Hizmet, daha geniş Apple Music platformuna dahil edildiğinden bağımsız bir teklif olarak etkin bir şekilde durdurulacak. 7 Eylül’de Primephonic tamamen kapanacak, Apple ise kendi akış hizmetine dayalı bir klasik müzik uygulamasının 2022 lansmanını hazırlıyor.
Primephonic’in kurucu ortağı ve CEO’su Thomas Steffens bir açıklamasında, “Sanatçılar Primephonic hizmetini ve klasikte yaptığımız şeyi seviyor ve şimdi milyonlarca dinleyiciye mutlak en iyi deneyimi sunmak için Apple ile bir araya gelme yeteneğine sahibiz” dedi. “Klasik müziği ana akıma taşıyacağız ve yeni nesil müzisyenleri yeni nesil dinleyicilerle buluşturacağız.” Primephonic’in CTO’su ile geçen yıl yayınlanan bir röportaja göre, hizmet 150 ülkede hizmete girdi. Ayrıca, daha genelleştirilmiş akış hizmetlerinden daha eski bir demografiye sahip görünüyor. Henrique Boregio 2020’de Mixpanel’e şunları söyledi: “Kullanıcılarımızın çoğu 55 yaş üstü, yüksek eğitimli ve nispeten iyi durumdalar.”
Apple’ın yaklaşan teklifle ilgili notları, “Apple Music Classical hayranları, besteci ve repertuara göre daha iyi tarama ve arama yetenekleri, klasik müzik meta verilerinin ayrıntılı gösterimleriyle birlikte yeni özellikler ve avantajlar dahil olmak üzere Primephonic’in en iyi özellikleriyle özel bir deneyim yaşayacak.”
Yeni klasik hizmet oluşturulurken, şirket mevcut Primephonic kullanıcılarına altı aylık ücretsiz Apple Music fırsatı sunuyor.
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Primephonic’in Açıklaması
Sevgili Primephonic kullanıcısı,
Üç yıl önce Primephonic, klasik müzik için daha iyi bir gelecek yaratmak amacıyla, türün akış çağının zorluklarını ve karmaşıklıklarını ele alarak piyasaya sürüldü. Gerçekten klasik olan bir akış hizmeti geliştirmeye kendimizi mecbur hissettik, yani son 3 yılda yaptığımız şey buydu. Ancak misyonumuzun bir sonraki aşamasını tam olarak gerçekleştirmek için klasik akış uzmanlığımızı dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaştırmamız gerekiyor.
Sadece klasiklerden oluşan bir startup olarak dünya çapındaki klasik dinleyicilerin çoğuna, özellikle de diğer birçok müzik türünü de dinleyenlere ulaşamıyoruz. Bu nedenle, misyonumuzu gerçekleştirmek için tüm müzik türlerini kapsayan ve aynı zamanda klasik müziğe olan sevgimizi paylaşan lider bir yayın hizmetiyle ortak olmamız gerektiğine karar verdik. Bu nedenle bugün, misyonumuzda ileriye doğru atılmış büyük bir adımı paylaşmaktan heyecan duyuyoruz. Primephonic, Apple Music’e katılıyor!
Önümüzdeki yılın başlarından itibaren Apple ile muhteşem bir yeni klasik müzik deneyimi üzerinde çalışıyor olacağız, ancak ne yazık ki Primephonic hizmeti 7 Eylül’den itibaren çevrimdışı kalacak. O zamana kadar ücretsiz olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.
Apple Music’teki 6 aylık ücretsiz denemeniz, geri ödemeniz ve daha fazlası hakkında daha fazla bilgi için lütfen e-postanızı kontrol edin.
Sevgiler,
Primephonic Ekibi
Kaynak: TechCrunch, Primephonic
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Giyilebilir Teknoloji
Oppo Enco Buds İncelemesi | Uygun Fiyata Pek Çok Özellik!
Oppo Enco Buds, markanın yeni TWS kulaklığı uygun fiyata pek çok özellik sunarak bizim takdirimizi toplamayı başardı. 330 TL’lik çıkış fiyatıyla dikkat çeken Enco Buds, hafif ve ergonomik bir tasarıma da sahip.
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İçindekiler
Oppo Enco Buds, fiyat / performans dengesiyle dikkat çekiyor
Oppo Enco Buds, gürültü engelleme gibi teknolojilere sahip olmasa da; çağrı yaptığınız zaman dış ortam gürültüsünü algılayarak bu ortam gürültülerinin karşı tarafa gitmesini engelleyen mikrofonlara sahip. Böylelikle yaptığınız çağrılarda sesinizi karşı tarafa daha temiz bir şekilde ulaştırma şansınız yükseliyor. Fakat bu kulaklıkların doğrudan kulak içi yapıda olmasından dolayı sesinizin yüksek bir volüm ile karşı tarafa ulaşması daha zor bir hale geliyor. Yani eğer TWS kulaklıkla sık sık görüşme yapan biriyseniz bu kulaklık sizin beklentinizi karşılamakta zorlanabilir. Öyle bir durumda, bizim de daha önce denediğimiz Enco W31 ve Enco W51 gibi modelleri tercih etmenizi öneririz. Eğer ben bütçe dostu, kaliteli müzik dinleyebileceğim hafif ve ergonomik bir kulaklık arıyorum diyorsanız da Enco Buds’ın sizin için çok uygun bir kulaklık olduğunu söyleyebiliriz.
Oyunculara özel düşük gecikmeli “Oyun Modu”
Enco Buds, sadece müzik dinlemeyi düşünenler için değil de oyuncular için de çok başarılı bir seçenek olmuş. Kulaklığınıza 3 kez tıklatarak dilediğiniz zamanda oyun moduna geçiş yapabiliyorsunuz. Oyun modunda kulaklıkların gecikme süresi çok düşük seviyelere iniyor ve bu sayede seslerin önemli olduğu herhangi bir rekabetçi oyunda rakibinizin seslerini analiz etmeniz kolaylaşıyor. Profesyonel düzeyde bir oyuncu olmadığınız sürece dikkatinizi bile çekmeyecek bu düşük gecikme süresi, PUBG gibi oyunları oynarken çok daha rahat bir şekilde etmenizi sağlıyor.
Enco Buds’ın pil ömrü, kutuyla beraber 24 saati bulabiliyor. Böylelikle uzun bir yolculuktaysanız bile Enco Buds’ı sıkıntısız olarak kullanabilirsiniz. Kulaklıkların her biriyle de; 5 – 6 saatlere varan dinleme süreleri yakalayabilmek mümkün.
Binaural Audio
Oppo marka TWS kulaklıklarda sunulan en önemli özelliklerden biri de elbette ki Binaural Audio teknolojisi. Bu teknoloji, her kulaklığın ayrı ayrı olarak bağlantı kurabilmesini sağlıyor bu sayede hem ses ve görüntü arasında hem de kulaklıklar arasında herhangi bir senkron bozukluğu yaşanmıyor. Bluetooth 5.2 desteğinin bulunması da, hem geriye dönük olarak hem de Bluetooth teknolojisinin son sürümünü desteklemesinden dolayı kablosuz bağlantı anlamında ciddi bir fayda sağlıyor.
Oppo Enco Buds ile ilgili daha detaylı bilgi edinebilmek adına sizler için hazırladığımız inceleme videosuna göz atabilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi’nin Android 12 Güncellemesi Alacak Modelleri!
Android’in yeni sürümü Android 12 güncellemesini alacak Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri açıklandı. İşte Android 12 güncellemesini alacak tüm Xiaomi modelleri!
Dünya çapında en çok kullanılan işletim sistemleri arasında yer alan Android‘in yeni sürümü geliyor. Bir süredir üzerinde çalışılan ve hala betada olan Android’in yeni sürümü Android 12, artık dağıtılmaya başlanılacak.
Tabi Android 12’nin gelmesiyle Android işletim sistemine sahip akıllı telefonu olan kullanıcılar meraklanıyor. Herkes kendi cihazının güncellemeyi alıp almayacağını merak ediyor. Bugün gelen bir sızıntı ile Xiaomi kullanıcıların merakı giderildi. Resmi olmayan kaynaklar Android 12 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO modellerini açıkladı. Bu yazımızda Android 12 güncellemesi alacak Xiaomi, POCO ve Redmi modellerini listeledik. Gelin listeye göz atalım.
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İçindekiler
Android 12 güncellemesi alacak Xiaomi Mi modelleri!
- Mi Mix Fold
- Mi 11 Lite 4G
- Mi 10 Lite 5G / Mi 10 Lite Zoom / Mi 10 Youth 5G
- Mi 10i
- Mi 10T Lite
- Mi Note 10 / Mi Note 10 Pro / Mi Note 10 Lite
- Mi CC9 Pro
Android 12 güncellemesi alacak Redmi ve POCO modelleri!
- Redmi 10
- Redmi 10X 5G / Redmi 10X Pro
- Redmi Note 9S
- Redmi Note 9 Pro / Redmi Note 9 Pro Max
- Redmi Note 9 5G / Redmi Note 9T / Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi Note 10 / Redmi Note 10S / Redmi Note 10T / Redmi Note 10 5G / Redmi Note 10 Pro / Redmi Note 10 Pro Max
- Redmi 9T / Redmi 9 Power
- Redmi K30 / Redmi K30 5G / Redmi K30 5G Racing / Redmi K30i 5G / Redmi K30 Ultra
- Redmi K40 Gaming
- POCO X2
- POCO X3 / POCO X3 NFC
- POCO M3 Pro 5G / POCO M3
- POCO M2 Pro
- Black Shark 3 serisi
- Black Shark 4 serisi
Android 12 Beta sürümüne dahil edilen modeller!
- Mix 4
- Mi 11X / Mi 11 Lite 5G
- Mi 10S
- Mi 10 / Mi 10 Pro / Mi 10 Ultra
- Mi 10T / Mi 10T Pro
- Mi Pad 5 / Mi Pad 5 Pro / Mi Pad 5 Pro 5G
- POCO F3
- POCO X3 Pro
- POCO F2 Pro
- Redmi K40
- Redmi K30S Ultra
- Redmi K30 Pro / Redmi K30 Zoom
- Redmi Note 8 2021
- Mi 11i (kapalı beta sürümü)
- Mi 11X Pro (kapalı beta sürümü)
- Mi 11 (kapalı beta sürümü)
- Mi 11 Pro (kapalı beta sürümü)
- Mi 11 Ultra (kapalı beta sürümü)
- Redmi K40 Pro (kapalı beta sürümü)
- Redmi K40 Pro+ (kapalı beta sürümü)
Android 12 Güncellemesi Almayacak Cihazlar!
- Mi 9 Serisi
- Mi 9T Serisi
- Mi CC9 Serisi
- Redmi K20 Serisi
- Redmi Note 8 Serisi
- Redmi 9 Serisi
- Redmi 9 Prime
- Redmi Note 9
- Redmi Note 10X 4G
- POCO M2
- POCO M2 Reloaded
- POCO C3
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