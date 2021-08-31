Apple, Klasik Müzik Servisi Primephonic’i Satın Aldı!

Klasik müzik sunumunu genişletmek amacıyla Apple bugün Primephonic’i satın aldığını duyurdu. 2014 yılında başlatılan Amsterdam merkezli hizmet, Apple Music’in genelleştirilmiş akış yaklaşımında fena halde eksik olan bir müzik türüne büyük bir odak getirecek.

Hizmet, daha geniş Apple Music platformuna dahil edildiğinden bağımsız bir teklif olarak etkin bir şekilde durdurulacak. 7 Eylül’de Primephonic tamamen kapanacak, Apple ise kendi akış hizmetine dayalı bir klasik müzik uygulamasının 2022 lansmanını hazırlıyor.

Primephonic’in kurucu ortağı ve CEO’su Thomas Steffens bir açıklamasında, “Sanatçılar Primephonic hizmetini ve klasikte yaptığımız şeyi seviyor ve şimdi milyonlarca dinleyiciye mutlak en iyi deneyimi sunmak için Apple ile bir araya gelme yeteneğine sahibiz” dedi. “Klasik müziği ana akıma taşıyacağız ve yeni nesil müzisyenleri yeni nesil dinleyicilerle buluşturacağız.” Primephonic’in CTO’su ile geçen yıl yayınlanan bir röportaja göre, hizmet 150 ülkede hizmete girdi. Ayrıca, daha genelleştirilmiş akış hizmetlerinden daha eski bir demografiye sahip görünüyor. Henrique Boregio 2020’de Mixpanel’e şunları söyledi: “Kullanıcılarımızın çoğu 55 yaş üstü, yüksek eğitimli ve nispeten iyi durumdalar.”

Apple’ın yaklaşan teklifle ilgili notları, “Apple Music Classical hayranları, besteci ve repertuara göre daha iyi tarama ve arama yetenekleri, klasik müzik meta verilerinin ayrıntılı gösterimleriyle birlikte yeni özellikler ve avantajlar dahil olmak üzere Primephonic’in en iyi özellikleriyle özel bir deneyim yaşayacak.”

Yeni klasik hizmet oluşturulurken, şirket mevcut Primephonic kullanıcılarına altı aylık ücretsiz Apple Music fırsatı sunuyor.

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Primephonic’in Açıklaması

Sevgili Primephonic kullanıcısı,

Üç yıl önce Primephonic, klasik müzik için daha iyi bir gelecek yaratmak amacıyla, türün akış çağının zorluklarını ve karmaşıklıklarını ele alarak piyasaya sürüldü. Gerçekten klasik olan bir akış hizmeti geliştirmeye kendimizi mecbur hissettik, yani son 3 yılda yaptığımız şey buydu. Ancak misyonumuzun bir sonraki aşamasını tam olarak gerçekleştirmek için klasik akış uzmanlığımızı dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaştırmamız gerekiyor.

Sadece klasiklerden oluşan bir startup olarak dünya çapındaki klasik dinleyicilerin çoğuna, özellikle de diğer birçok müzik türünü de dinleyenlere ulaşamıyoruz. Bu nedenle, misyonumuzu gerçekleştirmek için tüm müzik türlerini kapsayan ve aynı zamanda klasik müziğe olan sevgimizi paylaşan lider bir yayın hizmetiyle ortak olmamız gerektiğine karar verdik. Bu nedenle bugün, misyonumuzda ileriye doğru atılmış büyük bir adımı paylaşmaktan heyecan duyuyoruz. Primephonic, Apple Music’e katılıyor!

Önümüzdeki yılın başlarından itibaren Apple ile muhteşem bir yeni klasik müzik deneyimi üzerinde çalışıyor olacağız, ancak ne yazık ki Primephonic hizmeti 7 Eylül’den itibaren çevrimdışı kalacak. O zamana kadar ücretsiz olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.

Apple Music’teki 6 aylık ücretsiz denemeniz, geri ödemeniz ve daha fazlası hakkında daha fazla bilgi için lütfen e-postanızı kontrol edin.

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Sevgiler,

Primephonic Ekibi

Kaynak: TechCrunch, Primephonic