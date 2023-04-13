Türkiye’de alışverişin odağı haline gelen e-ticaret siteleri Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı için en yoğun şekilde tercih edilen mecraları da oluşturuyor. Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre ülkemizdeki e-ticaret sitelerinin sayısı 35 bini bulurken, 2022 yılının ilk 6 ayındaki harcama tutarı ise bir önceki yıla göre yüzde 116’lık rekor artışla 348 milyar TL olarak gerçekleşti. Cironun büyüklüğü e-ticaret sitelerinin marketing faaliyetlerine de yansıdı. Yapılan dijital alışveriş için tercih edilen marketing mecraları da sosyal medya başta olmak üzere dijital mecralar olurken, e-ticaret sitelerinin ve markaların yaptıkları kampanyaların bütçelerinde, kampanya sayısında ise artışlar gözleniyor. Günümüzde bir Influencer aracılığıyla bir ürünü ve e-ticaret sitesine özellikle Ramazan gibi alışverişin yoğun olduğu dönemlerde tanıtmak daha önemli hale geliyor.

Video İzleme Alışkanlığımız Artıyor

Digital Exchange’in uzman marketing ekibi, markalara yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle bir dizi pazarlama önerisinde bulundu. Ramazan döneminde e-ticaret sitelerini ele alan araştırmaya göre bayramı da düşünen tüketicilerin yüzde 66’sı e-ticaret sitesinden alışveriş öncesinde ürünle ilgili video izlemeyi tercih ediyor. “Alışverişin arttığı dönemde rüzgarı yakalayan markalar, bunu yıl boyu doğru kampanyalarla sürdürerek büyük kazanım sağlar” diyen Digital Exchange’in marketing ekibi, video marketingin 2023’ün trendleri arasında bulunduğunu ifade eden belirterek şunları söyledi:

“Ülkemizde 18-70 yaş arası tüketiciler vaktinin 8 saatinden fazlasını internette geçiriyor. Öte yandan bu kitlenin alışveriş sepet ortalaması ise 2022’nin ilk yarısına ait verilere göre 4.900 TL’ye ulaştı. Rakamın 2023’te daha da arttığı tahmin ediliyor. Bu nedenle de e-ticaret siteleri arasında Ramazan gibi özel dönemlerde bir alışveriş yarışı başlıyor. Çünkü bir ay boyunca kurulan iftar ve sahur sofralarına ek olarak bayram dönemi de düşünülüyor. Bu kapsamda ürünlerin tanıtımı için kullanılan yöntemlerin başında video marketing geliyor. Video marketing yaparken şu unsurlara dikkat edilmesi gerekir:

-Ele alınacak ürünlerin profesyonel ekipler tarafından kaliteli çekimlerinin yapılması ve kurgulanması.

-Videoda mutlaka bir hikaye/senaryo kullanılması ve buna uygun hareket edilmesi.

-Hedef kitlenin üründen beklentilerinin ortaya konulası ve vurgulanması.

-Yayın mecralarının ürün ve hedef kitle araştırması yapılarak belirlenmesi, bunun için bir data’nın oluşturulması.”

Influencer İletişimi Artırılmalı

Ramazan döneminde e ticaret sitelerinde ilk sırayı gıdanın aldığını belirten Digital Exchange marketing ekibi, “Gıdayı sırayla tekstil, şekerleme, yemek siparişi, hayırseverlik, güzellik, dini ürünler ve seyahat kategorileri takip ediyor. Markaların Ramazan döneminde gıda ve yiyecek kategorisine ağırlık vermesi doğal. Burada Influencer iletişiminin kullanılması gerekir. Influencer yaptığı Ramazan ve bayram alışveriş kalemlerini tek tek takipçilerine anlatma yolunu seçerek e-ticaret sitesi ve ilgili markanın hedef kitle ile buluşmasını sağlayacaktır. Öte yandan görüldüğü üzere birbiriyle etkileşim halinde olan ürünler söz konusu. Gıda ile şekerleme, seyahat ile tekstil gibi. Marketing yöntemleri arasında nöropazarlamanın da kullanılması markalara avantaj sağlayacaktır. Influencer iletişimi sırasında nöropazarlama yaparak sunumu gerçekleşen bir gıda ürününün yanında en iyi gidecek tatlının da kullanılması ya da bir seyahat/tatil pazarlaması yaparken buna uygun kıyafetin de nöropazarlamanın konusu olması markalara avantaj sağlayacaktır” denildi.

Sahurda Kozmetik ile Ev Eşyası Pazarlanıyor

Özellikle iftar ve sahur dönemine özel menülere ilişkin pazarlamanın markalara avantaj sağladığını belirten Digital Exchange ekibi şu değerlendirmede bulundu:

“Ramazan ayında iftar ve sahur saatlerine yönelik özel menüler, gıda ve içecek sektöründe satışların artmasına neden oluyor. Online alışverişlerde kolaylıkla ulaşılabilen gıda ve içecek ürünleri bu dönemde yoğun talep görüyor. Giyim ve Moda kategorisinde ise Ramazan ve sonrasında gerçekleşen bayram dönemi nedeniyle bu sektörde yükselişe geçiyor. Özellikle bayramlık alışverişler için kullanıcılar online platformları tercih ediyor. Evde geçirilen zaman arttığı için ev dekorasyonu kategorisi de Ramazan ve bayram sezonu için marketing’i yapılması gereken bölümler arasında bulunuyor. Aynı zamanda Kozmetik ve Kişisel Bakım, Hediye ve Kişisel Ürünler ile Seyahat kategorileri de bayram nedeniyle en çok tercih edilenler arasında bulunuyor. Markalar sadece Ramazan’ı değil bayram ve sonrasını da düşünerek e-ticaret sitesine uygun şekilde sosyal medya mecralarında marketinge ağırlık vermeli.”

Ramazan sürecinde reklamlar nedeniyle alışveriş yapanlarını oranının yüzde 70 olduğunu belirten Digital Exchange’in CEO’su Emrah Pamuk, “Araştırmalara göre alışveriş yapanların yüzde 58’i, Ramazan içerikleri gördükten sonra markaya daha bağlı hissettiğini söyledi. Bu da bize Ramazan’da marketing yapan bir markanın ciro ve itibar açısından önemli kazanımlar sağladığını gösteriyor” diye konuştu.

Reklam İzleme Oranları Yükseliyor

Bu dönemde internette geçirilen sürenin de arttığını ve günlük 8 saat ortalamasını aştığını anlatan Pamuk, “Özellikle sahur saatlerinde internet kullanımı, video ve reklam izleme oranları artıyor. Sahurda hazır yemek sipariş sayısı kısıtlı olsa da iftar saatini düşünerek market alışverişi başta olmak üzere gıda, tatlı ve hayırseverlik kategorisinde yardım kolilerini ön plana çıkaran video, Influencer ya da sosyal medya marketing faaliyetleri başarıya ulaştırıyor” dedi. E-posta ve SMS yolu ile kişileştirilmiş reklam stratejisini uygulayan markaların da Ramazan ve bayram dönemlerinden kazançlı çıktığını ifade eden Pamuk, “Araştırmalara göre kişiselleştirmiş reklamlardan alışveriş yapanların oranı yüzde 64. Tüketicilerin 3’te 2’si ise bu alışverişlerden keyif alıyor. Markalar bilmeli ki tüketiciler iftar ve sahur arasında internete girmekten, sosyal medyada bulunmaktan, reklamları izlemekten, kendileri ya da ihtiyaç sahipleri için alışveriş yapmaktan, Ramazan Bayramı ve sonrasını planlamaktan, evlerine eşya almaktan hoşlanıyor. Eğer profesyonel ekiplerle birlikte marketing çalışmalarına hız verirlerse, tüm ekonomi ile birlikte önemli faydalar sağlayacaklardır. Ramazan bereketiyle gelir. Bu bilinçle hareket eden markalar ne kadar çok video, Influencer ve nöropazarlama yaparsa yıl boyu rakipleriyle arasını o kadar açarlar” şeklinde konuştu.